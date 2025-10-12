一早就開吃！吃遍第二市場的老派滋味

快訊

聯合新聞網／ 漾台中
「顏記肉包」包子手工現做，吸引眾多饕客購買。
【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

第二市場身為台中美食集中地之一，市場內不少經營數十年的攤商，許多店家更是從一早就開店營業，幾乎每位饕客都有推薦必吃的美食口袋名單。而且，現在來到第二市場更方便了，今年6月改建後啟用的第二市場停車場（興中），提供逾1,000席的汽機車停車位，停車後只要步行1分鐘即可抵達，到市場吃美食好方便！

顏記肉包
傳承三代堅持現做現蒸

傳承至第三代經營的「顏記肉包」，以堅持無分店、手工現做聞名，店內空間不大，但往往從早到晚擠滿等待點餐的人潮，工作人員包餛飩與包子的手幾乎沒停下來過，除了內用，許多人還會專程前來買回家和親友分享，反映店家的高人氣。

來到「顏記肉包」，當然必點肉包品嘗，手工擀製的麵皮Q彈，內餡是豬腿肉加上蔥花的傳統滋味，吃得出肉質鮮甜，夏季搭配爽脆的竹筍；冬季則是大頭菜，吃起來多汁又爽口。不少顧客還會加點餛飩湯搭配成「一組套餐」一起享用，大骨湯頭一上桌就是濃濃胡椒香氣，手工餛飩皮薄、內餡細緻，一口包子、一口湯，就讓人大大滿足！

來到「顏記肉包」，當然必點肉包品嘗。
顏記肉包

地址：台中市中區三民路二段103號

電話：04-22253234

營業時間：每日08:00-17:00，週二公休

許多饕客來到顏記肉包，必點肉包配餛飩湯一起享用。
一口咬下熱騰騰的包子，內餡鮮甜又多汁。
--------------------

嵐肉燥專賣店
樸實肉燥暗藏功夫 讓饕客一再回訪

創立於1992年的「嵐肉燥專賣店」，最大賣點就是看似家常卻暗藏功夫的肉燥，吸引無數饕客上門。以瘦肉為主的肉燥，醬香濃厚卻不油膩，鹹甜平衡恰到好處，澆在熱騰騰的白飯上，搭配蔥花，就讓人口水直流，吃過一次即念念不忘。

肉燥丸仔飯是嵐肉燥專賣店的人氣餐點。
許多顧客會直接點「肉燥丸仔飯」，一碗就雙重滿足！鹹香四溢的肉燥飯再配兩顆紮實「肉丸仔」，如獅子頭形狀的肉丸仔都是由店家手工捏製，吃得出豬後腿肉與青蔥的紮實口感，樸實耐吃，就像記憶中阿嬤家的好滋味。此外，「梅花肉飯」也是人氣品項，豪邁的梅花肉片鋪得看不見底下白飯，中間再澆上大匙肉燥，是肉食愛好者不容錯過的選擇。

梅花肉飯是嵐肉燥專賣店人氣品項之一。
嵐肉燥專賣店

地址：台中市中區三民路二段87號（第二市場內36、37號）

電話：04-22226010

營業時間：週二到週日09:30–15:00

阿嬤家傳的獨家肉燥醬香濃厚，讓嵐肉燥專賣店總是人潮滿滿。
--------------------

阿月壽司
坐在台味市場裡吃日本料理！

在第二市場裡也能品嘗現捏握壽司與新鮮綜合生魚片！每天早上八點半開始營業的「阿月壽司」，一大早就能見到師傅俐落地捏著壽司，讓「在台味市場裡吃日本料理」成了許多饕客口中的

驚喜體驗。

隱身在市場裡的阿月壽司，每天一早都可見師傅俐落地處理食材。
「阿月壽司」內用座位僅有5、6席，空間簡單，讓人能專心享用這小小攤位端出的誠意美食。綜合生魚片厚切實在，鮮甜油花在口中化開；握壽司則依不同魚料展現最佳比例，醋飯與魚肉相互襯托，在舌尖溫柔融合；茶碗蒸熱氣氤氳，口感細緻滑順；也有芋頭捲壽司、豪華海鮮丼等人氣餐點，品項選擇多樣且價位親民。若不想在市場裡排隊、人擠人，也能外帶壽司，把這份新鮮帶回家享用。

阿月壽司店內師傅開店後就忙著料理新鮮食材。
阿月壽司

地址：台中市中區三民路二段87號

電話：0980-370508

營業時間：每日08:30–14:00，週一公休

阿月壽司不僅品項多、價格親民，還能體驗坐在市場裡吃日本料理的難得趣味。
--------------------

老賴紅茶
台中才喝得到的在地古早味紅茶

「老賴紅茶」飄散出的招牌香氣，已經陪伴第二市場的攤販與顧客超過40個年頭。
老賴紅茶」飄散出的招牌香氣，已經陪伴第二市場的攤販與顧客超過40個年頭，他們喝的不僅是日常飲料，而是一份關於市場的共同回憶。

走在第二市場裡，幾乎人手一杯老賴紅茶。
「老賴紅茶」是由賣水果的賴成模先生意外研發，起初只是放在攤位旁自己喝的自製飲料，沒想到許多客人一喝之下建議轉型，他才放下水果攤生意，成為紅茶專賣，沒想到憑著銅板價格與老味道漸漸建立口碑，至今仍擁有高人氣，在第二市場屹立不搖。菜單排行榜第一名的飲品「老賴紅茶」是經典的濃厚古早味紅茶，香甜而不膩。「招牌豆紅」則結合紅茶與豆漿，豆香與茶香完美融合，醇濃順口，無怪乎市場內的顧客幾乎人手一杯，搭配各家美食小吃最對味。

店家提供不同容量裝的選擇，讓顧客把老賴紅茶的好滋味帶回家。
老賴紅茶

地址：台中市中區三民路二段（第二市場7180）

電話：04-22290898

營業時間：每日07:30–18:00，週四公休

--------------------

魯肉邱
超過一甲子經典 高評價爌肉飯就吃這家

默默經營超過一甲子的「魯肉邱」，在第二市場的爌肉飯戰區中顯得格外低調，許多老顧客都認為「魯肉邱」是心目中最真材實料、最經典的爌肉飯。

魯肉邱的爌肉飯肥瘦適中、甜辛入味，是許多熟客們大力推薦的經典美味。
招牌「爌肉飯」選用一整塊滷得入味、肥瘦適中的爌肉用竹籤串著，搭配白飯簡簡單單上桌，看起來低調不起眼，但入口即化的油脂與軟嫩瘦肉交織，略帶甜辛的滷汁在嘴裡綻放，讓人一試成主顧，是許多熟客們大力推薦的經典美味。

魯肉邱夏日季節推出台中限定的「麻芛湯」。
除了爌肉飯，這裡還提供夏日季節台中限定的「麻芛湯」，用黃麻的嫩芽與地瓜、小魚干熬煮的麻芛湯，第一口會略帶苦味，但越喝越回甘，可消去一身暑氣。冬季則有「苦瓜湯」，燉煮到熟軟的苦

瓜、清甜微苦的湯頭，恰好調和爌肉飯的鹹香，是絕佳的搭配組合！

招牌「爌肉飯」是許多熟客們大力推薦的經典美味。
魯肉邱

地址：台中市中區台灣大道一段403巷5號

電話：無

營業時間：每日08:00–13:30，週一、二公休

--------------------

逛第二市場停車更便利！
停車場重啟 步行1分鐘就開吃

第二市場位於台中舊城區的心臟地帶，雖然交通四方八達，但因為周邊緊鄰柳川藍帶水岸、中華夜市、台中州廳等知名景點，停車空間嚴重不足，加上每逢假日，第二市場都會吸引大批人潮湧入，車位一位難求。不過，隨著第二市場停車場（興中）的改建啟用，現在開車、騎機車前往也不用煩惱！

第二市場停車場（興中）改建後設有無障礙坡道與電動車充電樁。
過去，興中停車場屬於平面停車場，共有汽車格位144席，為了讓市民與觀光客的往來更便利，台中市政府交通局花費3年時間，斥資6億餘元，改造為地上4層、地下2層的立體停車場，汽車車位增加至477席，同時設有機車車位632席，還有無障礙坡道與電動車充電樁。另加上鄰近大誠停車場可供給265席汽車車位，可大幅紓解民眾找車位的壓力，改善交通阻塞問題。

改建後的第二市場停車場（興中），以簡潔線條打造現代風格，樓層空間寬廣通透，並推動景觀綠化與興建開放式廣場。
改建後的第二市場停車場（興中），以簡潔線條打造現代風格，樓層空間寬廣通透，並推動景觀綠化與興建開放式廣場，此外，也同步改善附近的人行空間，落實「人本交通」的概念。除了提供停車位，第二市場停車場（興中）附設建物一樓將規劃為店舖空間，二樓則是社會局辦理的「中區親子館」，提供鄰里共融的好去處。

未來要前往第二市場，只要把汽機車停在停車場，步行1分鐘就能逛市場，歡迎民眾一起來大啖美食小吃！

第二市場停車場（興中）

● 地址：台中市中區台灣大道一段456號。

● 收費：汽車以每30分鐘20元計費，未滿30分鐘者以30分鐘計算；機車以每日計次收費，每次20元。

● 開放時間：24小時，以自動柵欄機進、出管制。

《漾台中》2025年10月號NO.39
