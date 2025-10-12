消費就能抽大獎 2025臺中購物節好獎連發！

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

萬眾期待的年度盛事，臺中購物節來了！今年同樣有琳瑯滿目的好禮，百萬名車與精品好宅，鼓勵民眾消費試手氣，刺激經濟發展，購物後記得登錄，人人有機會把豐富獎項帶回家！

--------

臺中購物節」知名度與人氣高居全台之冠，去年消費登錄金額突破353億元，周邊觀光、交通、娛樂、住宿產業也受惠，帶動全台722億元經濟產值，是全民引頸期盼的精彩活動，今年臺中購物節活動自10月24日至12月25日止，全民都能來台中盡情消費、開心抽獎。

APP方便快捷

購物節行銷國際化

臺中購物節開辦以來，創下許多佳績，包括採用「台中通TCPASS」APP登錄發票，直接累積消費金額轉為抽獎次數，民眾能透過APP得知抽獎結果，方便快速，帶動數位化發展，也提升年輕族群的參與意願。

今年同樣會送出上萬個精選好禮，包括百萬現金、隔週抽百萬名車、壓軸抽精品好宅等，引爆全民熱情。特別的是，本屆更嘗試與中藥公會、咖啡糕餅業、原民創意品牌及在地樂團等多元領域強強聯手，推出一系列精彩活動，打造臺中購物節成為最潮的慶典盛事。

此外，去年臺中購物節邀請三國駐台代表與市長拍攝行銷短片，引發熱烈迴響，今年市府加碼推出多項好禮，歡迎海外觀光客共襄盛舉。當然，也少不了為均衡區域發展設置的「區域消費專屬抽」，使許多原縣區的在地特產與文創店家業績提升，去年臺中購物節期間，外埔、東勢、清水等區消費金額均呈現大幅度成長，拼經濟更有感。

人人都是Superstar

「就是愛購物」競賽爭獎金

臺中購物節暖身，全民動起來！邁入第四屆的「就是愛購物」徵件競賽，向全台民眾廣發英雄帖，邀請有創意、愛表演的人，把臺中購物節活動內容、台中消費體驗或者其他有關結合「台中」、「購物」與「優惠」為主題的創意發想，融入歌曲、舞蹈、戲劇、短影音、圖影像、文章等，投稿形式不拘，展現台中購物的精彩瞬間，並創作出獨一無二的特色作品。

今年「就是愛購物」徵件競賽開跑記者會特別邀請首屆冠軍吳昱霆重現熟悉膾炙創作曲。

本次競賽分為海選、初賽與決賽三階段，海選晉級的組別將能參加10月19日於西區廣三SOGO戶外舞台舉行的初賽，預賽勝出的20組隊伍將在10月25日東區Mitsui Shopping Park LaLaport舉辦的最終決賽一決勝負，揭曉前三名及佳作17名等優勝作品。

「就是愛購物」徵件競賽每屆都收到超過千件作品，有人遠從外縣市來比賽，也有不少親子、好友、情侶組隊報名，展現台灣人豐沛的創作能量，有人把臺中購物節融入舞台劇、脫口秀，或是錄成Podcast，多元創意展演，讓拼經濟不再只是單純的買賣，而能融入藝術、情感與在地認同，深化民眾對於臺中購物節的討論度與好感度。

2025臺中購物節相關資訊可至活動網站查詢。