快訊

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

長程預警雷達對台溢收款涉弊 無關軍購問題出在哪？

消費就能抽大獎 2025臺中購物節好獎連發！

聯合新聞網／ 漾台中
去年臺中購物節消費登錄金額突破353億元，同時吸引40餘國共2,784名外籍旅客參與，展現台中市身為國際化城市的魅力！
去年臺中購物節消費登錄金額突破353億元，同時吸引40餘國共2,784名外籍旅客參與，展現台中市身為國際化城市的魅力！

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

萬眾期待的年度盛事，臺中購物節來了！今年同樣有琳瑯滿目的好禮，百萬名車與精品好宅，鼓勵民眾消費試手氣，刺激經濟發展，購物後記得登錄，人人有機會把豐富獎項帶回家！

--------

臺中購物節」知名度與人氣高居全台之冠，去年消費登錄金額突破353億元，周邊觀光、交通、娛樂、住宿產業也受惠，帶動全台722億元經濟產值，是全民引頸期盼的精彩活動，今年臺中購物節活動自10月24日至12月25日止，全民都能來台中盡情消費、開心抽獎。

APP方便快捷
購物節行銷國際化

臺中購物節開辦以來，創下許多佳績，包括採用「台中通TCPASS」APP登錄發票，直接累積消費金額轉為抽獎次數，民眾能透過APP得知抽獎結果，方便快速，帶動數位化發展，也提升年輕族群的參與意願。

今年同樣會送出上萬個精選好禮，包括百萬現金、隔週抽百萬名車、壓軸抽精品好宅等，引爆全民熱情。特別的是，本屆更嘗試與中藥公會、咖啡糕餅業、原民創意品牌及在地樂團等多元領域強強聯手，推出一系列精彩活動，打造臺中購物節成為最潮的慶典盛事。

此外，去年臺中購物節邀請三國駐台代表與市長拍攝行銷短片，引發熱烈迴響，今年市府加碼推出多項好禮，歡迎海外觀光客共襄盛舉。當然，也少不了為均衡區域發展設置的「區域消費專屬抽」，使許多原縣區的在地特產與文創店家業績提升，去年臺中購物節期間，外埔、東勢、清水等區消費金額均呈現大幅度成長，拼經濟更有感。

人人都是Superstar
「就是愛購物」競賽爭獎金

臺中購物節暖身，全民動起來！邁入第四屆的「就是愛購物」徵件競賽，向全台民眾廣發英雄帖，邀請有創意、愛表演的人，把臺中購物節活動內容、台中消費體驗或者其他有關結合「台中」、「購物」與「優惠」為主題的創意發想，融入歌曲、舞蹈、戲劇、短影音、圖影像、文章等，投稿形式不拘，展現台中購物的精彩瞬間，並創作出獨一無二的特色作品。

今年「就是愛購物」徵件競賽開跑記者會特別邀請首屆冠軍吳昱霆重現熟悉膾炙創作曲。
今年「就是愛購物」徵件競賽開跑記者會特別邀請首屆冠軍吳昱霆重現熟悉膾炙創作曲。

本次競賽分為海選、初賽與決賽三階段，海選晉級的組別將能參加10月19日於西區廣三SOGO戶外舞台舉行的初賽，預賽勝出的20組隊伍將在10月25日東區Mitsui Shopping Park LaLaport舉辦的最終決賽一決勝負，揭曉前三名及佳作17名等優勝作品。

「就是愛購物」徵件競賽每屆都收到超過千件作品，有人遠從外縣市來比賽，也有不少親子、好友、情侶組隊報名，展現台灣人豐沛的創作能量，有人把臺中購物節融入舞台劇、脫口秀，或是錄成Podcast，多元創意展演，讓拼經濟不再只是單純的買賣，而能融入藝術、情感與在地認同，深化民眾對於臺中購物節的討論度與好感度。

2025臺中購物節相關資訊可至活動網站查詢。
2025臺中購物節相關資訊可至活動網站查詢。

《漾台中》2025年10月號NO.39
《漾台中》2025年10月號NO.39

漾台中

追蹤

延伸閱讀

塔羅老師進軍BL市場 新戲選角500人試鏡大爆場

台中購物節優惠店家衝破2萬家 經發局長透露盧秀燕要他學習這個國家

影／婦竊Lalaport 10店家 被逮辯吃藥後什麼都不記得了

週五上班時間擠爆！南港Lalaport這家店 Threads上熱議蹺班排隊結婚潮

相關新聞

2025台中國際動漫博覽會 「漫想・傳說」編織漫博新篇章

2025台中國際動漫博覽會以「漫想・傳說」為主題，精選11部具代表性的台灣原創漫畫，透過圖像敘事的力量，串聯起跨越時空的文化記憶與創意想像。活動期間更安排動漫音樂會、名人講座、動漫偶像表演與創意市集等精彩活動，期盼為動漫迷帶來豐富多元的參與體驗。

傳承國寶級工藝 技藝薪傳 職人新秀大展好手藝

「114年職人傳承新秀選拔活動」結果出爐！得獎作品豐富精彩，大甲藺草編織與原住民族傳統編織各有千秋，糕餅點心類表現搶眼，展現在地特色與傳統工藝，年輕新秀的出色表現，更彰顯「世代相傳」的美好價值。

陪伴長者走出家門 綠色照顧站 社區裡的暖心依靠

台灣已於2025年正式邁入「超高齡社會」，如何讓長者在熟悉的土地上安老並延續生活價值，成為地方政府的重要課題。台中市政府農業局輔導各地農會推動的「綠色照顧站」，以農業與自然環境為基礎，結合健康促進概念，打造高齡者能安心參與的生活場域。透過自然體驗、人際互動與多元課程，協助長者在地健康老化，同時凝聚社區力量。

台中國際機場旅客數翻倍 省時又省錢！台中出發飛日韓超方便

想出國度假卻不想花大把時間在機場轉乘上？台中國際機場已成為中部旅人最便利的出發點！不僅是國際旅客入境台灣的便利選擇之一，而且航點選擇越來越多，包括日本、韓國、越南、泰國等人氣旅遊國家皆有直達航班，還能快速抵達中國、香港與澳門。現在就從台中起飛，把握旅行的美好時光。

石岡熱氣球嘉年華 「蜜柑狗狗」萌趣加持

熱氣球在晨光中冉冉升空、黃昏中點亮天際，呈現一幅繽紛夢幻的美景，2025年的石岡熱氣球嘉年華活動，除了熱氣球體驗，還有卡司強大的音樂會、精彩的焰火和光雕秀，結合野餐活動再搭配小丑魔術、雜耍、街頭藝人演出，為民眾帶來視覺與聽覺雙重享受，是石岡最繽紛浪漫的盛典。

豐原百年餅店飄香三代 老雪花齋第二代呂松吉 寫下製餅傳奇

台中豐原百年餅舖雪花齋遠近馳名，每逢中秋，更因月餅聚集人潮，第二代「老雪花齋」經營者呂松吉，不僅做餅手藝精湛，以「無理由」為工作準則與家訓，代代傳承招牌「雪花月餅」，更與時俱進調整口味，創新糕餅製作方式，讓豐原月餅「綠豆椪」持續百年飄香。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。