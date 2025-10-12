搖滾台中、台中爵士音樂節 秋季音樂雙饗宴 接力登場

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

10月的台中，樂聲悠揚飄蕩於天際，廣受年輕族群喜愛的「搖滾台中」10月11、12日率先登場，17日至26日則有享譽國際的「爵士音樂節」，多組國內外優秀表演團隊，接力上陣演出，帶來精彩萬分的音樂饗宴！

涼爽的秋夜，最適合來場戶外音樂會，在星空下聆聽慵懶的爵士組曲，或是隨著強力節奏盡情搖擺，享受音樂帶來的美好體驗。邁入第18年的「搖滾台中」音樂節選定樂迷熟悉的文心森林公園、圓滿戶外劇場為展演場地，而已舉辦21年的「台中爵士音樂節」則以市民廣場為主舞台，邀請各地樂迷共襄盛舉，體驗樂曲的迷人魅力。

台中爵士音樂節今年同樣以市民廣場為主舞台，圖為2024年楊曉恩與安ヵ川大樹四重奏ft近藤和彥與民眾大合照。

搖滾台中

人氣樂團嘶吼開唱 揮灑青春熱血

2025搖滾台中陣容十分堅強，集結台、日、韓、泰、港等50多組團體接力登場，打造四大特色表演區，包括主舞台「能量舞台」、第二舞台「跳躍舞台」、小舞台「衝擊舞台」、10月11日的「綠色舞台」與10月12日的「ROOKIE A GO-GO Stage」，讓樂迷隨著節拍吶喊、舞動，High翻文心森林公園。

今年搖滾台中能量舞台演出樂團-美秀集團。

今年搖滾台中能量舞台演出樂團-溫蒂漫步。

今年搖滾台中能量舞台演出樂團-芒果醬。

「能量舞台」由當紅人氣樂團輪番上陣，美秀集團、老王樂隊、HUSH、傻子與白痴、溫蒂漫步、芒果醬、VH、OBSESS、當代電影大師等卡司，分別帶來經典歌曲與粉絲同歡。新生代樂團與通過徵選的在地樂團，也會登上其他舞台演出，表演內容涵蓋搖滾、龐克、R&B、流行、後搖等多元風格，展現獨立音樂的豐富性。

搖滾魂不滅！獨家合作FUJI ROCK

延續去年好評，搖滾台中二度與日本「富士搖滾音樂祭」（FUJI ROCK FESTIVAL）攜手合作，富士搖滾音樂祭有「此生必去音樂祭」美稱，搖滾台中去年獨家取得其「ROOKIE A GO-GO Stage」海外授權，將經典的海選舞台搬到台灣，吸引國內外樂迷朝聖，舞台滿意度高達9成5，成為最受歡迎的活動亮點。今年的「ROOKIE A GO-GO Stage」邀請在日本嶄露頭角的四組新銳樂團HOME、 ANORAK!、SATOH及真名子新，與台灣優秀音樂人同台演出，強強聯手，熱力四射的搖滾火花，帶動粉絲情緒沸騰，沉浸在搖滾樂無邊魅力之中。

搖滾台中二度與日本「富士搖滾音樂祭」攜手合作，圖為2024日本富士搖滾音樂祭入口意象。

搖滾台中去年吸引16萬歌迷熱情參與，隨著影響力與日俱增，台中市政府新聞局也透過辦理各項活動積極培育在地人才，包括「音樂祭前台工作實務入門課」與「從製作、宣傳到站上音樂祭該知道的事」等課程，讓有志從事音樂產業的民眾免費參加，為培育音樂新秀盡一份心力。

台中爵士音樂節

Jazz Together！打造世界爵士趴

秋季音樂盛事「台中爵士音樂節」，多年來集結全球爵士高手與美聲藝術家，帶來跨國界、跨世代、跨風格的精彩演出，多元型態的表演自在奔放，深深觸動人心，去年就吸引超過151.5萬人次參與，是國際爵士樂迷口耳相傳的音樂饗宴。今年，台中爵士音樂節以「Jazz Together」為年度口號，打造一場屬於全世界的「世界爵士趴」，來自世界各地15個參與國家的音樂家將齊聚演出，讓台中在爵士樂聲中展現國際能量。

葛萊美天團New York Voices將於今年首度來到台中爵士音樂節，展開他們休團前的最後世界巡演，別具意義。

開幕夜於10月17日在市民廣場主舞台揭開序幕，由美籍長號手Nick Javier與阿根廷音樂家Musa等7位音樂家，帶來融合爵士、放克、電子樂、南美民謠等風格兼容並蓄的演奏；下半場則由台中爵士節慶大樂團，攜手來自爵士樂發源地的紐奧良樂手Doug Stone、James Andrews、Vernon Severin共同演出，透過即興悠揚的曲調，感受最經典的爵士風情。

已舉辦21年的台中爵士音樂節，多年來集結全球多元型態的精彩演出，是國際爵士樂迷口耳相傳的音樂饗宴。

「黃瑞豐與清泉崗的記憶音樂」也是本屆演出一大亮點，台灣鼓王黃瑞豐將攜手呂聖斐、李承育等10位國內頂尖樂手重返舞臺，以爵士、藍調與美式流行樂，喚醒樂迷的共同記憶。

而其他黃金陣容還包括：西班牙創意人聲樂團 Dimensión Vocal、台法混血音樂家張婷雅、紐西蘭靈魂歌姬Whirimako Black、獲葛萊美提名的法國小號手Ibrahim Maalouf等21組團隊，也將陸續登場，演繹多元風格的音樂展演。此外，爵士音樂節也安排多組表演團體至東海藝術街、台中綠美圖巡迴演出，深入大街小巷傳遞爵士靈魂精神。

除了免費表演活動，台中市政府文化局也在10月24日與25日推出兩場售票音樂會，邀請享譽國際、多次榮獲葛萊美獎的人聲爵士團體「New York Voices」別具意義的告別巡演，還有以搖擺復古與幽默風格聞名的日本樂團「Gentle Forest 5 & Gentle Forest Sisters」在台中中山堂盛大演出，提供聽眾國際級的精緻聆聽體驗。

友好店家享優惠 促進商圈共榮發展

近年來，除了精彩表演活動，台中爵士音樂節更跨領域締結「友好店家」，刺激周邊商圈經濟發展，去年估計帶動20億元經濟效益，今年再度規劃「爵得好吃、爵得好宿、爵得遊趣」三大類別，結合美食、旅宿、遊憩商家提供「音樂節限定優惠」，讓遊客好聽、好吃、好睡、好玩，創造消費者與產業雙贏。

與此同時，爵士音樂節也舉辦「青少年爵士樂團」與「台中爵士大樂團」培訓計畫，連續多年邀請專業師資教學，同時規劃「爵士大師班」，由資深樂手親身傳授演奏技巧，幫助青少年與愛樂人士激發創作靈感，提升演奏能力，讓爵士樂深入民間，在台中市各個角落精彩綻放。