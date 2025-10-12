中華民國X台灣味X台中Style 歡慶雙十 國慶晚會點亮台中

快訊

聯合新聞網／ 漾台中
台中市長盧秀燕、國慶籌備委員會主委韓國瑜、南投縣長許淑華共同出席宣傳記者會。
【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府、攝影｜江茗洋】

114年國慶晚會將於10月9日在台中盛大舉行，融合「中華民國X台灣味X台中Style」設計核心，邀請知名藝人與在地團體帶來跨世代精采演出，搭配聲光舞台與全民齊唱國歌的感動時刻，展現城市魅力與國家榮耀，邀全民齊聚共慶雙十。

台中曾在2011年與2017年，分別舉辦過建國百年晚會與國慶晚會，2023年更在中央公園舉辦的國慶焰火，以「民主台灣、堅韌永續」為主題，施放長達36分鐘的壯麗焰火，搭配輕快活潑的爵士樂曲點亮璀璨夜空，吸引超過37萬遊客共襄盛舉，留下美好回憶。

九天民俗技藝團於記者會現場帶來精彩演出。
歡樂慶典派對
盡顯台灣在地魅力

今年重返台中的國慶晚會，於10月9日登場，市府精心策劃，邀請台灣知名藝人與在地團體等多組重量級卡司，搭配高水準的舞台設計與聲光效果，帶來震撼人心的演出，精彩絕倫的表演凝聚全民向心力與榮譽感，齊心歡慶國家的114年生日。

台中冠軍啦啦隊在記者會展現活力四射的開場舞表演，邀請全民共同參與國慶盛事。
國慶晚會將以「中華民國X台灣味X台中Style」為設計核心，分為三大表演主題，融入國家元素與台灣文化，傳遞中華民國堅韌向前行的無畏精神，與此同時，也彰顯台中獨有的城市風貌與活力，凸顯在地亮點，打造一場多元風格的慶典派對，讓全體國民、海外僑胞與國際友人從台中出發，看見台灣獨一無二的魅力。

為歡迎各地民眾，市府於台灣大道、市政路、文心路等市區主要路段，懸掛「晚會在台中、焰火在南投」主視覺羅馬旗。
晚會主場地，選定多次舉辦國際級展演的「圓滿戶外劇場」，文心森林公園大草坪則設立第二轉播現場，架設大螢幕滿足更多觀眾，共可容納上萬人在現場同歡。此外，為營造派對歡樂氛圍，市府將在市區主要路段，以羅馬旗形式懸掛上萬面國旗，旗海飄揚的景象盛大壯觀。

想參與晚會的遊客，可以搭乘台中捷運至「文心森林公園站」，外縣市遊客也能從高鐵、台鐵轉乘捷運，四通八達十分便利；因應人流運輸需求，中捷在當天加開班次，確保人潮順利疏運。

台中捷運打造國慶彩繪車廂，邀請乘客一起歡慶雙十佳節。
乘客還有機會搭到中捷精心打造的「國慶彩繪車廂」，以雙十國慶主視覺為設計核心，融入梅花與焰火圖樣，營造生日喜慶氛圍，歡迎遊客拍照打卡，一起歡慶雙十佳節。

萬人齊唱國歌
獻上對國家的祝福

國慶晚會亮點連連，由台中市交響樂團率先登場，帶來多首精采樂曲演奏，包括國際知名樂曲與台灣經典民謠，悠揚樂聲迴盪在圓滿戶外劇場中，橫跨傳統與現代的音樂禮讚，讓來賓一飽耳福。而曾多次受邀至國外表演，在地的青年高中表演藝術科學生也將登台演出，秀出年輕人的熱血精神與青春活力。

接著，包括台灣機械工業同業公會、台灣手工具工業同業公會等超過二十大工商團體成員，以逾200人的大型編制領唱國歌，且由民間版三軍儀隊美譽的「退儀邦」迎國旗進場，並邀請全場來賓齊聲高唱，用響徹雲霄的歌聲為國家慶生。

由台中知名的九天民俗技藝團、戊己劇團、震樂堂、台灣特技團等多個知名民俗技藝團體，運用結合視覺影像與光雕跨界台灣傳統戲劇，展現台灣文化的多元融合。全球僑生歌唱大賽總冠軍同樣應邀登台，將以優美悅耳的歌聲搭配精心編排的舞蹈，與LED螢幕動畫，為晚會帶來豐富的視覺與聽覺饗宴。

最潮台灣味X在地台中Style
金曲連發 精彩不間斷

當懷舊與新潮並存，會擦出什麼樣的燦爛火花？國慶晚會第二階段表演，由壯世代觀眾特別喜愛的胡瓜、陽帆、白冰冰、葉璦菱等重量級綜藝天王天后再現鑽石舞台秀，選唱新一代天王天后的成名曲，「老歌新唱」的反差演出，將為晚會再掀一波高潮。

國慶晚會表演嘉賓胡瓜。
資深歌手博得滿堂彩，年輕音樂人也不遑多讓，由ADOGA阿逗仔樂團、金曲獎最佳客語歌手羅文裕、金曲獎最佳原住民語歌手舞思愛輪番上陣，帶來多種語言的動聽曲目，展現他們從台灣土地汲取的創作能量，也呈現台灣多元文化的迷人樣貌。

國慶晚會表演嘉賓陽帆。
最後，由台中發跡的兩大知名樂團聯手壓軸，榮獲金曲獎最佳樂團獎的「血肉果汁機」與台灣嘻哈天團「玖壹壹」首度攜手合作，完美融合重金屬的狂放能量，以及台式嘻哈的強烈節奏，突破想像的跨風格音樂實驗，勢必讓全場觀眾熱血沸騰，嗨翻國慶晚會，為這場盛典劃下最震撼與難忘的句點。

國慶晚會表演嘉賓白冰冰。
國慶晚會表演嘉賓葉璦菱。
國慶晚會壓軸演出-台中樂團玖壹壹。
國慶晚會壓軸演出-台中樂團血肉果汁機。
晚會在台中 焰火在南投
國慶連假暢遊中台灣

今年的國慶焰火首度移師南投縣舉辦，10月10日晚間8點在南投縣會展中心旁，將施放長達40分鐘，超過3萬發的絢麗焰火，焰火彈最大尺寸達8吋，場面壯麗盛大，是近10年來施放發數最多的國慶焰火秀。當天更安排多組在地團體、知名DJ與金曲獎最佳原住民語歌手姑慕．巴紹重磅演出，預計吸引數十萬人共襄盛舉，共同見證中台灣最璀璨的雙十夜。

台中市長盧秀燕和南投縣長許淑華表示，兩縣市攜手將讓中台灣成為雙十國慶的耀眼雙主場。
當天主展場會展中心周邊安排具節慶氛圍的體驗活動，包括特色餐車、在地小吃、文創商品與伴手禮專區，凸顯南投地方特色，此外，縣府還規劃「放電樂園」，六款遊樂設施讓大小朋友盡情放電，開心迎接晚上的焰火重頭戲。

國慶晚會後，10月10日將在南投縣會展中心旁施放長達40分鐘，超過3萬發的國慶焰火。
今年也是首度台中、南投兩縣市攜手聯合觀光行銷，打造中台灣成為雙十國慶的耀眼雙主場。連假期間，還有高人氣的2025搖滾台中、2025台中爵士音樂節、第15屆南投世界茶業博覽會、2025台中好湯溫泉季、2025南投溫泉季等精彩活動，值得一遊的特色活動，遊客不妨趁著連假，安排一趟中台灣之旅，過個好玩又難忘的雙十假期！

《漾台中》2025年10月號NO.39
