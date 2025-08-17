Fun暑假 趴趴GO 解鎖台中夏日好好玩！

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

趁暑假結束前，抓住盛夏的尾巴！台中市政府於暑期接連推出精彩活動，包括一年一度的電影放映巡迴盛會「2025台中電影Fun-In季」、趣味的主題路跑，還有人氣爆棚的「台中鍋烤節」，好看、好玩、好吃面面俱到，一起暢玩一夏！

---------

夏天熱浪來襲，台中的活動同樣熱鬧滾滾，由「2025台中夏日馬戲節」揭開暑假的驚喜序幕，在帝國製糖廠台中營業所登場的夏日馬戲節，邀來經驗豐富的表演團隊輪番上陣，有詼諧的小丑喜劇、風趣幽默的脫口秀、花招百出的雜耍演出，也有令人驚呼連連的高難度肢體特技，獲得觀眾如雷掌聲，全場歡呼與笑聲不絕於耳，有如大型的夏日歡樂派對。

「2025台中夏日馬戲節」邀請經驗豐富的表演團隊輪番上陣。

除了好評連連、圓滿落幕的台中夏日馬戲節，接下來還有親子同歡的「2025台中電影Fun-In季」，各種主題路跑活動，以及夏日壓軸的年度盛事「台中鍋烤節」，邀請大家一起投票，選出你最愛的台中美食霸主！

2025台中夏日馬戲節的表演團隊輪番上陣帶來精彩演出，全場歡呼與笑聲不絕於耳。

台中電影Fun-In季 親子同樂瘋動畫

夏日電影院開始囉！邁入第13屆的2025台中電影Fun-In季，向來是深受市民喜愛的親子活動，今年主題聚焦「熱血動畫」，精選國內外共15部高人氣，適合闔家大小共賞的動畫電影，自6月27日至8月30日，巡迴全台中市29個行政區，免費放映給大小朋友觀賞，陪大家歡樂過暑假。

今年的放映片單強檔連連，6月27日在豐原陽明市政大樓府前廣場的開幕式，選擇播放由知名遊戲IP改編的真人動畫電影《音速小子3》，緊張又刺激的冒險旅程，吸引超過600人同場觀看，不只爸爸、媽媽陪著小孩，也有許多阿公、阿嬤與孫子女同歡，全場幾乎座無虛席。

2025台中電影Fun-In季吸引闔家大小共賞人氣動畫電影，還有抽電影票與精選好禮活動。

精彩片單還有廣受兒童、青少年喜愛的《功夫熊貓4》、《神偷奶爸4》、《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》、《劇場版 排球少年！！垃圾場的決戰》，以及金馬獎最佳動畫《八戒：決戰未來》，還有六、七年級熟悉的迪士尼經典電影《獅子王》，多部熱門動畫不僅讓孩子看得開心，爸媽也能重溫熱血青春。

開心看電影，涮嘴小點心當然不能少，食品大廠贊助多款限量發送的美味零嘴、飲料，戶外場次更提供爆米花，讓大小朋友邊吃邊看好滿足。驚喜好康還有「場場抽好禮」，主辦單位現場發放摸彩券，每場次各抽一台32吋液晶電視與10組院線電影票，戶外場次加碼抽一台40吋液晶電視、閉幕場再抽70吋液晶電視、Switch遊戲機、平板電腦，精選好禮滿滿獎不完。

創意主題路跑 奔向酷運動、酷城市

跑跑跑，向前跑！天氣再炎熱，民眾對運動的喜愛卻絲毫未減，台中市積極打造「酷運動、酷城市」，結合知名IP、流行文化、地方特色、社會友善等議題，推出多元主題創意路跑，像是排球少年、進擊的巨人、呆萌町、泰坦巨獸路跑活動，都廣受跑者喜愛。台中市政府運動局表示，台中市今年預計舉辦65場以上的路跑，參與人數更上看20萬人次，歡迎市民全家大小一起揮灑汗水，暢快同樂。

麵包超人路跑在中央球場熱鬧登場，宛如一場童趣派對。

6月22日，有經典動漫人物「麵包超人」領軍，帶著細菌人、紅精靈等角色陪伴大家在中央球場開跑，吸引許多爸爸媽媽與孩子參加，大小朋友不僅能開心奔跑，活動會場還有道具體驗區、打卡拍照區與互動遊戲區，打造童趣溫馨的運動派對。7月20日則是人氣動漫「2025鬼滅之刃全集中路跑：台中場」，不少粉絲扮成炭治郎、彌豆子、蝴蝶忍等經典角色，跑者有如身歷其境，沉浸在動畫氛圍中。

2025鬼滅之刃全集中路跑在台中開跑，僅3.5公里的輕鬆路線，吸引不少粉絲一起參與。

特色路跑還有選在「天赦日」，6月25日開跑的「第三屆保生大帝盃路跑嘉年華」，主打消災解厄的祈福路跑，吸引虔誠信眾共襄盛舉。6月29日則是暱稱「奶雞馬」的「2025第二屆台中荔枝半程馬拉松」登場，跑者奔馳在涼爽的潭雅神綠園道，欣賞兩旁結實累累的荔枝樹，完賽後還能品嘗可口多汁的荔枝，獲得大批跑者青睞，前來運動兼大飽口福。

第三屆保生大帝盃路跑嘉年華，起跑現場洋溢繽紛歡慶氛圍。

接下來，8月有「美樂蒂&酷洛米夢幻路跑：台中場」、「梨山馬拉松」；9月「2025兔瓏逃離月球路跑：台中場」、「嫦娥奔月半程公益馬拉松」；10月「高美濕地海風公益路跑」和11月「SNOOPY RUN：台中場」等許多精彩活動接力登場，喜愛運動的跑者絕對不能錯過！

人氣燒燙燙 鍋烤美食饗宴

今夏人氣正夯的還有熱騰騰「台中鍋烤節」，邁入第三屆活動熱潮完全不減，最受歡迎的「十大火鍋燒烤店家」票選，除了「品牌店家」、「巷弄美食」兩項組別，今年更新增「蔬食組」賽事，開放更多店家報名角逐，展現台中飲食文化的多元風貌。

人氣超高的台中鍋烤節，除了各項美食優惠， 民眾參與活動還有機會抽中大獎。

每年鍋烤節期間，許多遊客會特地來台中品美食兼投票，餐廳業績大幅提升，店家也趁勢推出琳瑯滿目的限定優惠與套餐，回饋消費者兼拉票，創造雙贏。經發局提醒，民眾於8月14日前，透過「台中通TCPASS」APP網路票選，投票給自己心中的中台灣美食霸主，有機會抽中300組的「萬元鍋烤抵用券」，以及韓國、印度、義大利、泰國來回機票和大獎汽車1台，有吃又有拿！