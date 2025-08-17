台味冰品大集合 真冰涼！傳統老字號冰品就是讚

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

炎炎夏日，就要大啖冰品才消暑！本期精選台中市5家老字號冰品，從海線、山區到市區統統都有，無論是經典的剉冰、綿綿冰、芋仔冰、枝仔冰，或是充滿童年回憶的彎豆冰、漢堡冰，都是在地人從小吃到大的傳統老味道，現在就跟著《漾台中》，來一趟舌尖上的懷舊冰品之旅！

來來冰城

古早味剉冰 47年不變的好滋味

在地經營已經47年的「來來冰城」，是潭子人最愛的老字號冰店，冰城的環境維持著早期冰果室氛圍，手寫感招牌、磨石子地板、幾張椅凳和桌子，以及現場展示的滿滿手工配料，是許多老顧客從小吃到大的青春記憶。

來來冰城維持著早期冰果室氛圍，五顏六色的配料滿足了對冰品的視覺想像。

店內招牌為自選三種配料的古早剉冰「三種冰」，從常見的紅豆、綠豆、鳳梨、芋圓，到老店才有的木瓜絲、楊桃乾、李仔鹹、軟糖、巧克力米等配料應有盡有，一碗三種冰竟然只要銅板價50元！

來來冰城配料豐富，光看就無比誘人。

除了剉冰，店內的雪花綿綿冰口感細緻、入口即化，也值得一試，不只有草莓、烏梅、百香果等常見口味，店家還力推鳳梨牛乳冰，老闆自己熬煮的蜜鳳梨醬真材實料，吃得到果肉。無論是剉冰或綿綿冰，都可再加選其他配料，繽紛的一小座冰山端上桌，光看就無比誘人。

店家力推鳳梨牛乳冰，添加真材實料的蜜鳳梨醬。

來來冰城

地址：台中市潭子區潭興路二段427號

電話：無

營業時間：10:00-22:30

--------------------

順興芋冰老店

超復古冰品 超過一甲子的夏日回憶

從1960年創業至今超過一甲子的梧棲區「順興芋冰老店」，沒有華麗裝潢，而是以價格親民的台灣味冰品擄獲人心。

順興芋冰老店的漢堡冰、枝仔冰、芋仔冰， 是許多老顧客從小吃到大的回憶。

懷舊的枝仔冰，從濃郁的桂圓米糕、紅豆牛奶、土豆仁，到果香撲鼻的梅子、鳳梨、百香果等口味，嘗得出真材實料。小包裝的方塊狀芋仔冰，拆開即食超方便，口感紮實濃郁，推薦一定要試試芋頭口味，店家特選大甲芋頭，綿密中帶著顆粒感，讓人一口接一口停不下來，許多老顧客來店都是整袋整袋地掃貨，帶回家慢慢享用，是口碑極佳的在地名店。

「漢堡冰」是外型形似漢堡而得名的手作冰餅，以口感薄脆的外殼，夾著滿餡的生牛奶糖冰淇淋和葡萄乾，香濃不膩。

除此之外，盒裝的綿綿冰和罕見的傳統冰淇淋蛋糕也非常受歡迎。還有不少人衝著這裡的「漢堡冰」而來，因為外型形似漢堡而得名的手作冰餅，以口感薄脆的外殼，夾著滿餡的生牛奶糖冰淇淋和葡萄乾，香濃不膩，現在僅少數老店仍堅持手工製作，吃下的每口冰，都是回憶的味道！

順興芋冰老店特色之一為小包裝的方塊狀的芋仔冰。

順興芋冰老店

地址：台中市梧棲區中央路二段2-7號

電話：04-26560233

營業時間：10:00-17:30（週一休息）

--------------------

圓圓雪冰

一試難忘的招牌彎豆冰

從行動餐車起家的「圓圓雪冰」，累積了大批忠實顧客後，今年終於在大雅區展店，以外帶為主，自3月底到10月底為饕客服務。「招牌彎豆冰」是少見的傳統冰品，以綠豆冰沙為基底，加上顆粒飽滿的彎豆，最後再盛兩球純手工冰淇淋。舀起一匙吃下，滑順的冰淇淋和極具顆粒感的冰沙於口中交融，搭配彎豆的口感，層次豐富，絕對一試難忘。除此之外，手工冰淇淋還有多種口味可選，包括傳統的梅子、情人果、桑椹、烏梅、百香果、巧克力等每日不同的品項，是絕佳的消暑秘方。

圓圓雪冰少見的傳統「招牌彎豆冰」，口感層次豐富，一試難忘。

另外「圓圓雪冰」自製的飲品也大受好評，鳳梨冰沙「酸V」消暑，夏天來一杯沁涼又暢快，綿密順口的綠豆沙更不容錯過，老闆特別挑選「毛綠」品種加上二號砂糖熬煮，喝起來豆香濃醇、齒頰留香。

圓圓雪冰的純手工冰淇淋是店內招牌冰品。

除了手工冰淇淋，圓圓雪冰自製的綠豆沙也十分受歡迎，一喝沁涼消暑。

圓圓雪冰

地址：台中市大雅區學府路350號

電話：0982-636-640

營業時間：10:00-21:30（週日到週五），10:00-18:00（週六）

--------------------

阿斗伯冷凍芋

冷凍芋+烤土司 老台中人的下午茶

傳承超過半世紀的「阿斗伯冷凍芋」位於中區，只有攤車和騎樓座椅的簡單環境，但攤前排隊的人潮常常自下午湧現，一直延續到深夜，顯示了它在老台中人心中的地位。

阿斗伯冷凍芋的「草莓奶油烤土司」是許多人到店必吃的人氣甜點。

「芋頭控」絕對不能錯過經典的「冷凍芋」，每份都有三大塊軟綿的芋頭，浸泡在冰涼的古早味糖水裡，看似樸實，但煮透的芋頭鬆綿，一抿就散，讓不少美食部落客都慕名而來。另一項招牌餐點「草莓奶油烤土司」也是許多人必點，一份兩片，一面是香濃奶油，另一面是草莓醬，烤得酥脆的土司與香甜抹醬交織，正港的台式下午茶就是一碗冷凍芋加一份烤土司，超級滿足。若想換換其它冰品，則大推「木耳蓮子湯」，白木耳和蓮子都是消暑聖品，熬得軟透的配料微甜，非常適合餐後來上一碗，清爽解膩。

坐在阿斗伯冷凍芋的騎樓下，來碗冷凍芋配烤土司，就是正港的台式午茶。

傳承超過半世紀的「阿斗伯冷凍芋」位於中區，只有攤車和騎樓座椅的簡單環境， 但攤前排隊的人潮常常自下午湧現，一直延續到深夜。

阿斗伯冷凍芋

地址：台中市中區成功路356號

電話：04-22218061

營業時間：14:00-00:30（週日休息）

--------------------

台中昌記米苔目冰

騎樓下的台味冰品時光

路邊的攤車掛著「米苔目冰」的綠色招牌，一旁騎樓下佈置了幾張塑膠桌椅，顧客們捧著冰碗正大快朵頤，是「昌記米苔目冰」的日常光景。這家座落在台中北區的冰品店，只在夏季開業，幾十年來以自製米苔目聞名。

台中昌記米苔目冰只在夏季開業，幾十年來以自製米苔目聞名。

冰品的主角當然是滑嫩Q彈的米苔目，搭配粉粿、粉圓、黑糖粉粿、仙草、紅豆、綠豆等配料，自選三樣只要60元，多加一種也只需10元，甜度還能客製化調整。若有選擇障礙，直接來一碗「招牌綜合」準沒錯——米苔目搭配粉粿與粉圓，是眾多老饕的首選。

昌記米苔目冰「招牌綜合」——米苔目搭配粉粿與粉圓，是眾多老饕的首選。

雖然只是街邊的小攤，甚至沒有冷氣，但昌記米苔目冰一開店就引來長長人龍，在碎冰碰撞碗的聲響和糖水煮化的甜香味之間等待那一碗冰，是在地人才懂的夏日滋味。

台中昌記米苔目冰

地址：台中市北區永興街116號

電話：0933-532-206

營業時間：10:45-18:00（週一至週六）

10:20-18:00（週日）