陳新發X黃美清 聯手點亮動人電影 金馬導師領進門 影視基地人才培育計畫

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋、圖片提供｜陳新發、黃美清】

讓觀眾身歷其境的電影魔力，往往來自幕後默默構築世界的美術與質感工藝。為培育電影美術人才，「中臺灣影視基地人才培育計畫：2025電影美術設計與置景質感實作工作坊」今夏7月由兩位金馬獎導師——質感師陳新發與美術指導黃美清聯手授課，帶領學員完整體驗電影美術流程，掌握幕後創作的核心技術。

----------

在電影《緝魂》中，灰濛的天空下、閃爍著「元宵節快樂」燈光字樣的台北101，以及主角們使用的智慧型手機與電腦，勾勒出2032年的台北景象；《疫起》裡，醫院大廳十幾公尺長的白色大理石櫃檯與昏暗的長廊，重現SARS期間和平醫院封院時期的壓迫氛圍；影集《忘了我記得》中，那些日曬褪色的便利貼與抽油煙機的油垢，靜靜訴說時間的流動與生活的重量；《天橋上的魔術師》中，更藉由掉色招牌、磁磚的塵垢與廁所門板的塗鴉，讓觀眾彷彿回到消失的中華商場。

學員們透過電影美術設計與置景質感實作工作坊的課程，解析角色與場景關係，進而轉化為空間設計。

這些場景與道具雖無對白，卻是牽引情感的關鍵，而在幕後打造這些細節的，正是劇組的美術與質感團隊。

構築電影世界的沉默手藝人

「美術設計是電影裡一個沉默的角色，觀眾能透過場景，看見那些沒被演出來的故事。」黃美清如此形容。她認為每個空間都是一個安靜的演員，有自己的「小傳」——以生活痕跡、時代氛圍與角色的心理投射，共同構成空間的敘事力量。

金馬最佳美術設計黃美清表示，電影美術設計的功能， 是讓觀眾透過場景看見那些沒被演出來的故事。

黃美清從《悲情城市》與《牯嶺街少年殺人事件》中感受到電影裡所蘊含的深度與力量，自大學主修應用美術、旁修電影課程並參與劇場工作，逐步走上電影美術之路。畢業後，她進入廣告與MV圈，也參與《我叫阿銘啦》、《流浪神狗人》等劇組工作。赴巴黎進修劇場設計後，她更加理解如何從劇本出發，為角色創造可信空間。她說：「像《忘了我記得》裡，程爸爸餐桌上置物盤堆滿零食與藥盒，那不是裝飾，而是角色狀態的展現。」

相對於黃美清的劇場背景，質感師陳新發的電影生涯則從工地現場起步。作為土生土長的台中人，陳新發自清水高中美術班畢業後，為了生計進入片廠工作，從油漆工做起，一點一滴地累積經驗。那時他開始思考「工匠」與「工藝」的差別：「工匠是把牆塗白，但工藝，是讓那面牆說出時間、空間和情緒。」從《海角七號》、《賽德克．巴萊》到《少年PI的奇幻漂流》，陳新發用畫筆為場景施加歲月痕跡、灰塵與磨損，讓畫面更具說服力、也更貼近真實。

質感師陳新發形容質感師就像是電影場景的化妝師， 以「真實」為電影加分。

陳新發形容質感師是「電影場景的化妝師」，強調質感不是單純的老舊或髒污，而是讓空間呈現「被活過」的痕跡。他以《少年PI的奇幻漂流》為例，PI與老虎理查．帕克共乘的救生小艇，經歷了227天的海上漂流，會自然地從最初的嶄新到滿布水漬青苔，這些痕跡便需要透過質感師做出來。他說：「我們的目標是讓觀眾相信這一切是真的，不是為了展現技術，而是剛剛好地為電影加分。」

兩位導師的背景不同，卻都堅信：無聲的工藝，能夠協助劇組傳遞動人的故事。

從讀本到現場 打造完整實作鏈

延續對美術與質感的堅持，黃美清與陳新發將職人精神帶入「中臺灣影視基地人才培育計畫：2025電影美術設計與置景質感實作工作坊」的教學設計，課程從前期概念建立，到後期現場實作，一步步拆解電影幕後的完整流程。

在電影美術設計與置景質感實作工作坊中，學員透過實作，貼近場景中的細節。

前半段課程由黃美清帶領，從劇本出發，解析角色與場景關係，進而轉化為空間設計。她強調：「我們不是做裝置藝術，而是創造電影中必須存在、能夠推進故事發展的空間。」從空間格局、色彩調性，到道具配置與草圖繪製，每個環節都是對「空間小傳」理念的實際演練。

學員透過實作課程更加了解電影場景製作的流程和技巧。

實作階段則由陳新發接手，從木工結構搭建、塗裝處理到仿舊技巧，他親自示範每一項技法，並帶領學員實作。他說，「質感不能只靠口述，得讓學員親眼看、親手做，才能理解其中的細節與感覺。」

課程尾聲更安排拍片模擬，由攝影師、燈光師與場務共同協作，完成一場短片拍攝演練。從閱讀劇本、設計空間，到搭景與拍攝，透過真實的業界製作流程，讓學員真切體會電影創作的現場節奏與時間控管壓力。

「傳承毫無保留」 為影視友善城市注入新能量

這場為期一個月的工作坊在台中舉辦，絕非偶然。無論是穩定的氣候、便捷的交通、完善的影視基地設施，再加上台中市政府的影視扶植政策，讓台中具備成為「影視友善城市」的潛力。

2025電影美術設計與置景質感實作工作坊為影視工藝人才培育注入新能量。

黃美清指出，台中兼具現代城市的活力與歷史紋理，「可以拍當代都市的樣貌，也能回望舊時代。」她期待未來台中能夠保留更多具歲月痕跡的街廓與建築，為影像創作留下更多樣的素材與可能。

為期一個月的電影美術設計與置景質感實作工作坊，在中臺灣影視基地展開。

而對陳新發而言，台中不只是拍片地點，更是情感根據地。他直言：「在台中拍片很舒服。」除了空間資源與行政流程的配合，他最在意的，是人與人之間的信任與團隊氛圍，「拍片靠的是團隊，關鍵是人。如果我們能夠讓這個產業的工作環境更友善，就可以留住人才、培養人才，而電影自然就會長出來。」

兩位導師一致認為，人才的扎根必須從教育開始。他們不約而同提到「傳承」的重要性——黃美清盼望從國、高中階段就讓學生接觸影像拍攝與美感素養，開啟青年對影視工作的想像；陳新發則延續李安導演對後輩的叮囑，以「毫無保留地教」為原則，讓年輕人理解這份工作的專業與尊嚴。

在這場密集而扎實的工作坊裡，他們不只傳授技藝，更點燃了一群年輕創作者的熱情與責任感，為影視工藝的未來注入新能量，也為台中這座影視友善城市，播下更多充滿可能性的種子。