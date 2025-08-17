「最台的果醬」稱霸世界！世界柑橘果醬大賽三冠王 果食男子

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜果食男子】

「世界柑橘類果醬大賽」20週年，台灣果醬職人表現亮眼。來自台中的「果食男子」鍾文平與鄧聖強，以「柴焙龍眼琴酒葡萄柚」果醬一舉拿下「搭配鹹食」雙金獎，更在「有趣食材」及「含酒果醬」兩類別雙雙奪金，風光抱回「三冠王」榮譽，為台灣果醬產業寫下新里程碑。

-------------

被譽為「果醬界奧斯卡」的英國世界柑橘類果醬大賽，自2005年成立以來已有20年歷史，每屆總吸引來自40多國、超過3000罐果醬參賽。在激烈競爭中，僅10餘罐果醬能獲得滿分「金獎」，而評審更從中精選3罐授予「雙金獎」最高榮耀。

果醬職人鄧聖強是土生土長的台中人，從小愛進廚房，因此培養了敏銳的味蕾。

「十年一刻，從第一罐果醬到現在，我們終於帶著台灣風味站上世界最高舞台！」果食男子創辦人鍾文平與鄧聖強回想起接過獎項的瞬間，仍難掩激動。他們以台中為起點，以台灣種植的四季果物傳遞風土人情，為深愛的家鄉留下香甜有味的註解。

隱身公寓小廚房 苦熬台味果醬

離開車水馬龍的美村路，鑽入台中西區的巷弄內，會在成排老屋間發現純白色的「果食男子」工作室。斑駁外牆透露歲月痕跡，推開鐵門卻見繽紛果醬一字排列，串聯起老屋的舊與新，再造城市風格與生活記憶。

果食男子仔細清洗果醬食材。

發源於台中的「果食男子」，由果醬職人鄧聖強和品牌規劃鍾文平共同經營，鄧聖強在台中土生土長，從小愛下廚，在家中廚房培養敏銳味蕾；鍾文平則從廣告轉戰餐飲，最後在台中這座城市裡找到歸屬。

果食男子製作果醬前先將食材榨汁。

「天氣好是一個原因，再來是我很享受台中的生活，沒有北部的匆忙，也比南部多了些活力。」鍾文平笑說，這種恰到好處的生活節奏，讓他決定留在台中，也在此時，遇見人生最好的夥伴鄧聖強。

精心計算熬煮果醬的時間，控管品質。

兩人的相遇，為創立「果食男子」埋下種子。鍾文平回憶，2015年策劃小型市集時，朋友圈有人賣乾燥花、有人畫似顏繪，他們苦思良久決定賣果醬，「當時想法很單純，如果賣不掉，還可以放比較久。」

熬煮果醬過程每步驟都需要仔細計算。

於是兩人擠在公寓的小廚房裡，熬煮3款果醬試水溫，沒想到大獲好評，陸續在台中各地市集闖出知名度。2017年，他們租下台中西區巷弄內的老屋作為工作室，先後辭去工作專心經營，於是「果食男子」誕生了。

走遍全台產區 封存風土滋味

從第一罐果醬開始，他們在廚房裡跌撞走過10年。起初因產能較少，大多從批發市場採購水果，直到一次接觸到台東特色柑橘晚崙西亞橙，馥郁熟果香令人印象深刻，兩人特地走訪產地，並研發出「黃檸檬晚崙西亞橙果醬」。

果醬製作過程中加入砂糖比例也經過精密計算。

從晚崙西亞橙開始，他們意識到，果醬可以成為產地和消費者之間的橋梁，於是走過一個又一個產地，堅持選用台灣在地食材，如台中梨山水蜜桃、石岡佛利蒙柑、東勢茂谷柑，還有台灣各地的果物，像是金桔、高山黃檸檬、百香果等，以果醬瓶封存島嶼四季風味。

製作完盛裝果醬就大功告成。

鄧聖強指出，「為了開發最佳風味，在原料細節調整方面，有時只有砂糖10公克或20公克的差異。」法式果醬強調保留當季水果的原始風味，通常減少高溫加熱，而是將水果和砂糖醃漬後，經過細火熬煮釋放珍貴的果膠。

以台中為起點，鄧聖強（左） 與鍾文平帶著台灣的果醬走向世界。

以榮獲雙金獎的「柴焙龍眼琴酒葡萄柚」果醬為例，必須先將葡萄柚取皮、去除苦味後，依適口比例切細絲，並讓果肉結合龍眼蜜獨特的花香，最後以柴燒龍眼琴酒點綴濃郁迷人的煙燻氣息。

「台灣人很熟悉龍眼乾的味道，但歐美人也許覺得陌生。」他們希望讓台灣風味端上歐洲餐桌，因此參賽時特別附上建議，「可以搭配生火腿起司盤或煙燻海鮮，我們自己試過，真的很棒！」鍾文平自信地說。

鄧聖強表示，在調整果醬風味時，就連糖放幾克的些許差異，他們都不放過，堅持開發完美風味。

「果醬台灣隊」以台中為起點走向世界

鄧聖強靦腆表示，他從未胸懷遠大夢想，直到看見名字出現在國際賽事得獎名單上，才意識到自己竟然走到這麼遠的地方，現在煮果醬還帶著一點使命感，像是與各地小農、品牌盟友攜手組成一支「果醬台灣隊」。

果食男子以「柴焙龍眼琴酒葡萄柚」果醬榮獲英國「世界柑橘類果醬大賽」雙金獎。

鄧聖強與鍾文平以台中為起點，將豐饒的物產收入小小果醬瓶中。在他們心中，每一種水果都藏著城市風格，就像東勢的茂谷柑，兼具漂亮、美味、耐放等優點，鍾文平形容，「讓人聯想到台中的陽光、活力和城市韌性。」

此次獲獎的「柴焙龍眼琴酒葡萄柚」果醬。

看著征戰世界各國果醬大賽的得獎紀錄，鍾文平笑說：「身為果醬人之前，我們必須先是台灣人；成為果醬人之後，我們要帶著台灣的名，繼續讓世界看見。」也許研發過程的那些眼淚，都是為了在某一天，讓他們將台灣的風土滋味，送往全世界。