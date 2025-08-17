台中好米揚名國際 台中稻米達人奪日本金賞──林凡閔

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜烏日區農會】

2024年12月，日本山梨縣舉辦第26屆「米．食味分析鑑定競賽」，台中烏日稻農林凡閔從4,736件參賽稻米中脫穎而出，獲頒「金賞」最高榮譽。接過獎牌的那一刻，他彷彿看見10年前的自己，昔日棄商從農的決定，歷經數年堅持不懈，終於讓台中好米揚名國際。

----------

台中市烏日區溪南一帶，舊稱「同安厝」，這是林凡閔家族世代安居的故土。屢獲國內外稻米大獎的他，以故鄉之名，將稻米品牌取名為「同安烏溪米」，他語氣真摯地說：「同安意味著不忘本，也象徵烏溪稻米重視食安，希望與眾人共同安心享受土地的恩賜。」

林凡閔耕耘數年，種植稻米品質精良，獲得國內外競賽評比肯定。

若在每年夏秋之際走訪同安厝，放眼望去盡是綠油油的稻田，微風輕拂，稻浪起伏如綿延的綠海。烏日區溪南一帶，烏溪日夜奔流，豐沛水資源孕育當地的阡陌良田，加上台中溫和晴朗的氣候優勢，特別適合水稻生長，使烏溪流域成為金牌米的故鄉。

心繫年邁父母 從商場走入稻田

10年前，林凡閔為了廣告工程業務奔走全台，那時「務農」從來不在他的人生規劃中。然而，父親離世後，為了陪伴年邁的母親，他在2014年毅然放下熟悉的工作，回到這片由烏溪滋養的農地。

對林凡閔而言，50歲那年就是人生最重要的分水嶺。雖然出身農家，兒時也曾牽著耕牛走入田間，但自霧峰農工機械科畢業後，他便一路在廣告工程業打拚。直到父親病重後，他才以「兼職」的身分，與母親一起照顧這片祖傳的農田。

林凡閔表示，「步入中年才開始學習種稻，剛開始是別人怎麼說，我就怎麼做。」身為「中年新農」，他只能四處請益，從鄰里長輩的經驗中摸索方向。直到在烏日區農會積極協助下，雙方在資源整合、技術傳承與農業知識領域，建立緊密的合作關係，並朝向高品質稻米的方向轉型，「我才真正發現，父親留下的田地，確實可以種出頂級好米。」

重質不重量 黑馬新農奪冠

有別於早期稻農大多追求產量，林凡閔運用現代科學管理概念，與烏日區農會從土壤養護、稻種選擇、水質與肥料等方向不斷嘗試改良，並根據氣候調整田區栽培方式。

他的努力很快有了回報，專職從農的隔年（2015年），林凡閔以黑馬之姿奪得烏日區稻米競賽冠軍。此後，秉持著「沒有最好只有更好」的精神，進一步添購烘乾儲存和碾製包裝設備，從栽培到產銷技術，全方位地精進稻米風味。

2024年林凡閔以「高雄147號」香米，於全國「台灣稻米達人選拔」香米組摘金。

「我們把照顧自己身體的心情，拿來照顧稻子。」林凡閔笑說，為了減少對土地的危害，他將「少肥減藥，冷藏鮮碾」視為生產原則。2019年又再以「台南16號」奪得「台灣稻米達人冠軍賽」好米組冠軍；2022年則拿下日本第24屆「米．食味分析鑑定競賽」特別優秀賞，一舉打響烏溪糧倉的名號。

烏日區農會總幹事張漢強（左一）、常務監事魏周森（右二）與農事指導員陳宗明（右一）於2024年 陪同農友林凡閔前進日本「 米．食味分析鑑定競賽」參賽，拿下金賞。

林凡閔謙虛地說，烏日區農會推廣部指導員陳宗明是他的伯樂，他負責鑽研栽培技術，而取得「日本米•食味鑑定士」認定資格的陳宗明，則在稻米品質與競賽方面傳承經驗，兩人建立起並肩作戰的情誼。

「林凡閔注重細節，總是遇到問題就解決問題，從不輕言放棄。」陳宗明表示，當林凡閔帶著烏日好米走向國際舞台，開始有越來越多農友主動參與課程，或與農會討論契作方式，「他逐漸成為青農心中的指標人物，大家真正相信烏溪流域是金牌米的故鄉。」

謙卑如稻穗 榮耀獻天上父親

2024年8月，林凡閔以「高雄147號」香米，在烏日區「稻米達人鄉鎮賽」奪冠，隨後於全國「台灣稻米達人選拔」香米組摘金。後續更前進日本，在「米．食味分析鑑定競賽」4,700多件樣本中，首度拿下「都道府縣．海外地域代表組」金賞，這也是台灣稻米繼2019年獲得金賞後，再度奪下水稻界的最高榮譽。

林凡閔十年磨一劍，在登上稻米競賽最高殿堂後，也攜手烏日區農會傳承種稻技術與競賽經驗。

林凡閔說，赴日領獎前，他在衣櫃深處意外發現兩套塵封已久的老西裝，那是母親珍藏多年、思念父親的信物。他鄭重地穿上爸爸的西裝出席頒獎典禮，彷彿與父親攜手同行。「感謝阿爸留下的土地，將榮耀獻給天上的他。」看著高懸牆上的匾額，他動容地說著。

一如稻穗越飽滿而越低垂，林凡閔以十年磨一劍的決心，一步步登上稻米競賽最高殿堂，但他不願停下腳步，仍持續精進學習，並在去年通過嚴格的培訓、考試，取得「日本米•食味鑑定士」資格，未來將著手推廣稻米食農教育，並與農會攜手傳承種稻技術與競賽經驗，帶動台中稻米產業發展，展現台灣米的競爭力。