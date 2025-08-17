台中美荔 甜蜜商機 「荔」保鮮甜！冷鏈技術大公開

【撰文｜鄒明珆、攝影｜黃建彬、圖片提供｜大里區農會】

每年盛夏，台中大里區的荔枝果園如紅寶石般迎來豐收季，果香四溢、色澤鮮艷。然而，荔枝嬌嫩易壞，若未妥善處理，短短數日便會褐化、風味流失。為解決保存與銷售困境，台中市政府農業局積極輔導大里區農會導入「冷鏈保鮮技術」，並打造品牌「台中美荔」，讓荔枝從不易保存的生鮮農產，蛻變為具保鮮度的高價值精緻商品，成功提升市場競爭力與農民收益。

台中市荔枝種植面積逾1,800公頃，年產量超過14,000公噸，是台灣重要產區。其中，大里區因日照充足、夏季氣候濕熱、冬季與夜間低溫乾燥，造就出香氣濃郁、果肉厚實的優質荔枝。大里區農會供銷部場長謝瑞桐指出，黑葉荔枝占全市種植面積約7成，果肉Q彈細膩，是市場主流；糯米荔枝則以香氣獨特、果核細小深受喜愛，今年更在台北農產運銷中心創下每公斤410元的高價；桂味荔枝則帶有淡雅桂花香，雖產量較少、成熟期較晚，卻別具風味。

荔枝的保存期限短，因此更仰賴精準控管從採收到包裝的流程，延長保鮮期。

然而，荔枝果皮嬌嫩，採收後若未即時降溫處理，極易變色、喪失賣相與口感。謝瑞桐說：「荔枝買回家冰在冰箱，大約2、3天外殼就會褐化，不冰更快乾掉，保存時間非常短。」這樣的特性限制了銷售通路，也讓農民在僅約一個月的產季中，承受激烈的價格競爭壓力。

科技助攻 冷鏈系統延長保鮮期

為改善荔枝保存難題，大里區農會導入冷鏈保鮮技術，從採收到包裝，每一環節都精準控管。謝瑞桐說明：「我們要求農民在上午10點前完成採收，避免果實曝曬；採後先加濕保水，再送至農會進行第一次篩選，剔除受損或過小果實，接著將荔枝浸泡於4至5度的冰水中約5至6分鐘，快速降低果心溫度。」

冷卻後，農會使用儀器確認果溫是否達標，隨即送入溫度一致的冷藏庫加濕保存；包裝前還會再進行第二次篩選，確保品質穩定。「冷藏庫很冷，同仁都得穿外套工作。」謝瑞桐笑著說。

超市貨架的每一盒「台中美荔」，都保有採收當日的鮮度與色澤。

這套冷鏈流程猶如為荔枝穿上保鮮盔甲，將新鮮期由原本的2至3天延長至約15天，讓荔枝不再只能仰賴傳統市場搶快銷售，也能穩定供應大型連鎖通路，並且有助於農民的銷售規劃，以及減少中間的運輸耗損。如今，超市貨架的每一盒「台中美荔」，都保有採收當日的鮮度與色澤。

導入冷鏈法保鮮技術的「台中美荔」，顛覆傳統銷售模式。

品牌精緻度升級 打開新通路

「台中美荔」的推出，不僅是技術突破，更是行銷思維的轉變。大里區農會改變過去「帶枝葉銷售」的傳統模式，改採顆粒裝盒設計，不僅提升產品精緻度，也減少消費者處理枝葉的麻煩。謝瑞桐指出：「以前消費者看到粒裝荔枝會以為是自然落果，但我們的每一顆都經過嚴格挑選，品質完全不同。」

家中從事荔枝種植60多年的大里區果樹產銷班第7班班長林調源，就是這場技術與銷售轉型的見證者。原本從商的他，50歲返鄉接手父親留下的果園，主力種植糯米與黑葉荔枝。他坦言，荔枝種植不難，真正的挑戰在於氣候變遷與超短產季的銷售壓力。例如糯米荔枝需累積6週低於15度以下的冷涼氣溫才能順利開花，遇到暖冬就可能導致減產，而採收期往往只有短短10天，一不留神就可能滯銷而造成損失。

大里區農會供銷部場長謝瑞桐（右）與果樹產銷班第7班班長林調源表示，市府農業局輔導大里區農會打造「台中美荔」品牌，讓荔枝的價格與銷量都明顯提升。

有了冷鏈技術與品牌行銷的加持，林調源的荔枝能不再仰賴傳統盤商，而是穩定供應連鎖量販店的銷售通路。過去還需綁葉裝箱、下雨時擔心紙箱受潮，如今透過粒裝包裝，效率與美觀兼具。他說：「農會幫忙行銷後，消費者接受度越來越高，價格與銷量也都明顯提升。」

目標精品農產 擴展內銷力道

「我們雖以內銷為主，但從採收到販售流程都比照外銷標準。」謝瑞桐表示，大里區農會與市府農業局攜手推動「台中美荔」品牌，自3年前開始積極布局連鎖量販店等大型通路，年銷量從最初的10公噸翻倍至20公噸，農民收益與信心同步提升。他強調，冷鏈不只是延長保鮮，更是提升整體產業價值的關鍵。

謝瑞桐舉例：「過去送交北農拍賣的荔枝，每公斤不到20元，現在透過品牌行銷，平均可達80元以上，大幅改善農民利潤。」此外，自建通路也讓盤商不敢隨意壓價，整體市場價格更為穩定。大里區農會也積極推動消費端行銷，例如推出精緻禮盒包裝與方便即食的粒裝設計，顛覆傳統印象，讓消費者更願意選購。

展望未來，大里區農會將持續深化品牌經營與技術升級，並與農業部農業試驗所合作試種「翠玉」、「旺荔」和「吉荔」等新品種，透過品種多元化與產期調節，提高市場競爭力。同時也將評估拓展冷鏈流程的量能，讓更多農戶加入分級、保鮮、品牌化的行列，共同提升整體產業韌性。謝瑞桐由衷地說：「我們希望把台中荔枝做成精品農產，不只賣得出去，更要賣得好、賣得久。」