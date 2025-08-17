台中市孕婦乘車補助實施計畫 「好孕乘車」護送 祝媽媽一路好孕！

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

孕媽咪看過來！台中市孕婦乘車補助計畫（以下簡稱「好孕乘車」）已於7月正式上路，提供設籍孕婦從產前到產後半年，最高6,000元計程車補助。台中市長盧秀燕表示，「好孕乘車」從申請到支付，全程透過「台中通 TCPASS」APP線上完成，並結合11家車隊、逾5,300輛計程車加入服務網路，期盼能減輕準媽媽的經濟負擔，打造最貼心的孕期支持系統。

懷孕是一段甜美而辛苦的旅程，不論產檢、回診或帶著寶寶參與衛教課程，「交通」始終是許多孕媽咪面臨的難題，也是台中市長盧秀燕的親身經歷。身為六都唯一的媽媽市長，她深刻理解孕育新生命的不易，因此推出「台中市孕婦乘車補助實施計畫」（以下簡稱「好孕乘車」），從懷孕的那一刻起，提供即時且貼心的交通支持，讓準媽媽都能感受到市府的溫暖關懷。

數位友善 貼心守護每位孕媽咪

「台中是重視家庭與生育的城市，『好孕乘車』不僅是交通補助，更代表市府對孕婦身心健康的重視與照顧。」台中市政府社會局表示，這項福利考量孕婦從孕期交通出行到產後回診、接送嬰兒就醫等乘車需求，因此將補助期間從孕期9個月延伸至產後6個月，提供共30趟次、每趟上限200元，最高合計6,000元乘車補助，在「好孕乘車」護送下，讓準媽媽與新手媽媽都能「一路好孕」。

透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請好孕乘車補助，使用時直接扣抵電子乘車金，支付簡便又輕鬆！

社會局補充，只要設籍本市的孕婦或配偶設籍本市的非本國籍孕婦，即可透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請，使用時只需掃描付款QR Code或手動輸入乘車資訊，即可扣抵電子乘車金，待畫面顯示「交易成功」即輕鬆完成支付，操作簡便直觀。

「好孕乘車」從申請到支付，全程透過「台中通 TCPASS」APP線上完成，並結合11家車隊、逾5,300輛計程車加入服務網路。

小黃相挺 打造跨域安心乘車網

為了整合車隊、補助與叫車平台等資源，「好孕乘車」計畫由台中市政府社會局、數位發展局與交通局展開跨局處合作，除了深入了解孕婦需求，同時調查各車隊的合作意願，希望在每個環節都能精準對接、完善服務。

「好孕乘車」只要設籍本市的孕婦或配偶設籍本市的非本國籍孕婦，即可透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請，使用時只需掃描付款QR Code或手動輸入乘車資訊，即可扣抵電子乘車金。

社會局表示，考量大台中生活圈特性，「好孕乘車」補助使用範圍除了台中市外，更擴及苗栗縣、彰化縣與南投縣部分區域，涵蓋大多數孕婦就醫的通勤範圍。目前已有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊、中彰車隊、台中衛星、飛狗車隊、永保車隊、永隆車隊、怡美車隊、Yoxi車隊、國通車隊在內等，共11家車隊、總計5,353輛計程車提供服務，未來民眾不論透過車隊APP派車、電話叫車或路邊攔車，都能使用「好孕乘車」補助。

台中市好孕乘車計畫提供孕媽咪孕期出行的支持系統。

「我們希望每位媽媽都被好好對待。」盧市長強調，台中市人口逼近300萬人，是全國第二大城，市府將持續規劃多樣福利政策，打造一座支持育兒的友善城市，「從備孕、懷孕到育兒，每一個階段，台中市都將與妳同在。」

盧市長強調，市府將持續規劃多元福利政策，打造支持育兒的友善城市。

「好孕乘車」計畫7月1日上線後，截至7月15日止，已有超過3,000位孕媽咪完成申請，累計搭乘達 2,000 趟次。社會局溫馨提醒，想了解更多補助資訊，可上社會局官網與「社會有愛 溫暖台中」臉書粉絲專頁查詢。

台中市孕婦乘車補助計畫資訊