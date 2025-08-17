快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市孕婦乘車補助實施計畫 「好孕乘車」護送 祝媽媽一路好孕！

聯合新聞網／ 漾台中
台中市孕婦乘車補助實施計畫今年7月開始實施，期盼能減輕準媽媽的經濟負擔，打造最貼心的孕期支持系統。
台中市孕婦乘車補助實施計畫今年7月開始實施，期盼能減輕準媽媽的經濟負擔，打造最貼心的孕期支持系統。

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府】

孕媽咪看過來！台中市孕婦乘車補助計畫（以下簡稱「好孕乘車」）已於7月正式上路，提供設籍孕婦從產前到產後半年，最高6,000元計程車補助。台中市長盧秀燕表示，「好孕乘車」從申請到支付，全程透過「台中通 TCPASS」APP線上完成，並結合11家車隊、逾5,300輛計程車加入服務網路，期盼能減輕準媽媽的經濟負擔，打造最貼心的孕期支持系統。

--------------

懷孕是一段甜美而辛苦的旅程，不論產檢、回診或帶著寶寶參與衛教課程，「交通」始終是許多孕媽咪面臨的難題，也是台中市長盧秀燕的親身經歷。身為六都唯一的媽媽市長，她深刻理解孕育新生命的不易，因此推出「台中市孕婦乘車補助實施計畫」（以下簡稱「好孕乘車」），從懷孕的那一刻起，提供即時且貼心的交通支持，讓準媽媽都能感受到市府的溫暖關懷。

數位友善 貼心守護每位孕媽咪

「台中是重視家庭與生育的城市，『好孕乘車』不僅是交通補助，更代表市府對孕婦身心健康的重視與照顧。」台中市政府社會局表示，這項福利考量孕婦從孕期交通出行到產後回診、接送嬰兒就醫等乘車需求，因此將補助期間從孕期9個月延伸至產後6個月，提供共30趟次、每趟上限200元，最高合計6,000元乘車補助，在「好孕乘車」護送下，讓準媽媽與新手媽媽都能「一路好孕」。

透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請好孕乘車補助，使用時直接扣抵電子乘車金，支付簡便又輕鬆！
透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請好孕乘車補助，使用時直接扣抵電子乘車金，支付簡便又輕鬆！

社會局補充，只要設籍本市的孕婦或配偶設籍本市的非本國籍孕婦，即可透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請，使用時只需掃描付款QR Code或手動輸入乘車資訊，即可扣抵電子乘車金，待畫面顯示「交易成功」即輕鬆完成支付，操作簡便直觀。

「好孕乘車」從申請到支付，全程透過「台中通 TCPASS」APP線上完成，並結合11家車隊、逾5,300輛計程車加入服務網路。
「好孕乘車」從申請到支付，全程透過「台中通 TCPASS」APP線上完成，並結合11家車隊、逾5,300輛計程車加入服務網路。

小黃相挺 打造跨域安心乘車網

為了整合車隊、補助與叫車平台等資源，「好孕乘車」計畫由台中市政府社會局、數位發展局與交通局展開跨局處合作，除了深入了解孕婦需求，同時調查各車隊的合作意願，希望在每個環節都能精準對接、完善服務。

「好孕乘車」只要設籍本市的孕婦或配偶設籍本市的非本國籍孕婦，即可透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請，使用時只需掃描付款QR Code或手動輸入乘車資訊，即可扣抵電子乘車金。
「好孕乘車」只要設籍本市的孕婦或配偶設籍本市的非本國籍孕婦，即可透過「台中通 TCPASS」APP一站式線上申請，使用時只需掃描付款QR Code或手動輸入乘車資訊，即可扣抵電子乘車金。

社會局表示，考量大台中生活圈特性，「好孕乘車」補助使用範圍除了台中市外，更擴及苗栗縣、彰化縣與南投縣部分區域，涵蓋大多數孕婦就醫的通勤範圍。目前已有台灣大車隊、大都會車隊、中華大車隊、中彰車隊、台中衛星、飛狗車隊、永保車隊、永隆車隊、怡美車隊、Yoxi車隊、國通車隊在內等，共11家車隊、總計5,353輛計程車提供服務，未來民眾不論透過車隊APP派車、電話叫車或路邊攔車，都能使用「好孕乘車」補助。

台中市好孕乘車計畫提供孕媽咪孕期出行的支持系統。
台中市好孕乘車計畫提供孕媽咪孕期出行的支持系統。

「我們希望每位媽媽都被好好對待。」盧市長強調，台中市人口逼近300萬人，是全國第二大城，市府將持續規劃多樣福利政策，打造一座支持育兒的友善城市，「從備孕、懷孕到育兒，每一個階段，台中市都將與妳同在。」

盧市長強調，市府將持續規劃多元福利政策，打造支持育兒的友善城市。
盧市長強調，市府將持續規劃多元福利政策，打造支持育兒的友善城市。

「好孕乘車」計畫7月1日上線後，截至7月15日止，已有超過3,000位孕媽咪完成申請，累計搭乘達 2,000 趟次。社會局溫馨提醒，想了解更多補助資訊，可上社會局官網與「社會有愛 溫暖台中」臉書粉絲專頁查詢。

台中市孕婦乘車補助計畫資訊
台中市孕婦乘車補助計畫資訊

《漾台中》2025年8月號NO.38
《漾台中》2025年8月號NO.38

漾台中

追蹤

延伸閱讀

新莊8月大男嬰「頭部重創」搶救中 社會局：已報請地檢署介入

台南社福預算考核六都墊底 民代點名要求檢討 市府：持續優化中

在泰國「飆」雨！i Taiwan女子車隊克服惡劣天候 亞洲拉力賽暫居第一

i Taiwan車隊挺過亞洲拉力賽首日：翻車、落水、陷泥淖 挑戰不斷！

相關新聞

Fun暑假 趴趴GO 解鎖台中夏日好好玩！

趁暑假結束前，抓住盛夏的尾巴！台中市政府於暑期接連推出精彩活動，包括一年一度的電影放映巡迴盛會「2025台中電影Fun-In季」、趣味的主題路跑，還有人氣爆棚的「台中鍋烤節」，好看、好玩、好吃面面俱到，一起暢玩一夏！

台味冰品大集合 真冰涼！傳統老字號冰品就是讚

炎炎夏日，就要大啖冰品才消暑！本期精選台中市5家老字號冰品，從海線、山區到市區統統都有，無論是經典的剉冰、綿綿冰、芋仔冰、枝仔冰，或是充滿童年回憶的彎豆冰、漢堡冰，都是在地人從小吃到大的傳統老味道，現在就跟著《漾台中》，來一趟舌尖上的懷舊冰品之旅！

陳新發X黃美清 聯手點亮動人電影 金馬導師領進門 影視基地人才培育計畫

讓觀眾身歷其境的電影魔力，往往來自幕後默默構築世界的美術與質感工藝。為培育電影美術人才，「中臺灣影視基地人才培育計畫：2025電影美術設計與置景質感實作工作坊」今夏7月由兩位金馬獎導師——質感師陳新發與美術指導黃美清聯手授課，帶領學員完整體驗電影美術流程，掌握幕後創作的核心技術。

「最台的果醬」稱霸世界！世界柑橘果醬大賽三冠王 果食男子

「世界柑橘類果醬大賽」20週年，台灣果醬職人表現亮眼。來自台中的「果食男子」鍾文平與鄧聖強，以「柴焙龍眼琴酒葡萄柚」果醬一舉拿下「搭配鹹食」雙金獎，更在「有趣食材」及「含酒果醬」兩類別雙雙奪金，風光抱回「三冠王」榮譽，為台灣果醬產業寫下新里程碑。

黃仁勳請教他長壽秘訣！百歲羽球員登金氏世界紀錄──林友茂

清晨時分，陽光從窗縫灑進民昇羽球館，館內傳來此起彼落的擊拍聲與歡呼聲。一位身穿紅衣、神采奕奕的長者，步伐穩健、動作俐落地揮拍回擊來球。他是林友茂，現年104歲，依然活躍於羽球場上，更獲金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」，他以運動與熱情活出了精彩百年，也以樂觀開朗的心態，成為「年齡只是數字」的最佳典範。

台中好米揚名國際 台中稻米達人奪日本金賞──林凡閔

2024年12月，日本山梨縣舉辦第26屆「米．食味分析鑑定競賽」，台中烏日稻農林凡閔從4,736件參賽稻米中脫穎而出，獲頒「金賞」最高榮譽。接過獎牌的那一刻，他彷彿看見10年前的自己，昔日棄商從農的決定，歷經數年堅持不懈，終於讓台中好米揚名國際。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。