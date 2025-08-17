知性療癒 消暑這樣玩 鐵馬、古蹟、玩水趣 潭雅神夏日輕旅行

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋】

日頭赤炎炎，出遊踏青又擔心暑氣逼人？不妨跟著《漾台中》的腳步，造訪花木扶疏、綠樹成蔭的「潭雅神綠園道」，騎著自行車，從潭子玩到大雅，漫遊周邊歷史建築、文化館舍與綠地公園，來趟清涼幽靜的人文輕旅行！

潭雅神綠園道由舊有的神岡鐵道支線改建而成，每逢假日，絡繹不絕的遊客穿梭其中，欣賞自然景觀的迷人風貌。

潭雅神綠園道全長約13.1公里，由舊有的神岡鐵道支線改建而成，東起潭心鐵馬空橋，一路向西延伸至廣闊的中科公園，沿途行經潭子、豐原、神岡與大雅四個行政區，園道周邊皆為樹木植栽，綠意盎然，是台中著名觀光景點，每逢假日，絡繹不絕的遊客穿梭其中，欣賞自然景觀的迷人風貌。

在涼爽的林蔭下散步，悠閒又愜意，但來到此地，最多人選擇的代步工具仍是自行車，對於想順遊周邊景點的遊客來說，自行車是既快速便捷，又具高度機動性的選擇，跨上鐵馬迎著涼風，輕鬆探索潭雅神之美。

筱雲山莊 歷史人文薈萃

距離潭雅神綠園道的潭子起點處不遠，有座興建於1866年，橫跨清朝、日治與民國時期的百年建築「筱雲山莊」，山莊由清朝望族呂炳南興建，身為秀才的他曾在台中岸裡一帶興設文昌祠與學堂，貢獻地方教育，自己的三個兒子也有一名考上舉人、兩名考上秀才，是當地遠近馳名的書香世家。筱雲山莊特色為藏書萬卷的「筱雲軒」，吸引不少名流雅士雲集，成為當代著名的集會場域。

筱雲山莊為坐北朝南的四合院，保有清朝時期建築特色，門樓上與前後落建築，都可見到傳統的交趾陶、泥塑、剪黏與彩繪裝飾，其中又以「琴棋書畫」、「漁樵耕讀」兩幅交趾陶作品最具代表性，色彩豐富繽紛，線條優美流暢，完美呈現古代匠師的精湛手工藝。

筱雲山莊保有清朝時期建築特色，其中又以色彩豐富的傳統交趾陶作品最具代表性。

最特別的是，歷經多年陸續增建，山莊內還有蘇州風格庭園與日式建築，走訪此地，遊客能看見不同時期的建物風格，一窺台灣建築精彩的歷史縮影。要留意的是，筱雲山莊目前僅配合預約導覽解說場次開放，遊客若想參觀，務必提前上台中市文化資產處網站申請預約。

筱雲山莊預約免費導覽資訊

原住民族文化館 寓教於樂

沿著潭雅神綠園道向西行，沿途平坦好騎，非常適合全家大小同遊，還有幾處順應地形，開闢成特色路段。像是著名的「S型彎道」，自行車道連續幾個蜿蜒，穿越綠油油的小葉欖仁樹，遠遠望去，自行車彷彿在林中流動，形成奇妙的律動感，是遊客來到潭雅神綠園道會尋訪拍照的人氣景點。

台中市原住民族文化館展示了原住民族多元的工藝與文化。

持續往大雅方向前進，遊客可以前往「臺中市原住民族文化館」參觀，身為台中都會區唯一一座原住民文化館舍，館內典藏許多珍貴文物，也經常舉辦藝術展覽、歷史講座、原民技藝教學，或是與原民社團、學校共同舉辦田野調查與成果發表，暑假還會舉辦族語夏令營，活動豐富，成為都會與部落連結的橋梁，也是培育原民藝術文化的最佳搖籃。

「臺中市原住民族文化館」為台中都會區唯一一座原住民文化館舍，館內典藏許多珍貴文物。

遊客於館中將有機會一覽台灣原住民族獨具特色的傳統編織技法，及其風格質樸卻蘊含深厚文化底蘊的木雕作品。例如：阿美族取於自然資源而製成的三角漁網，泰雅族以竹片製作的單簧至八簧的口簧琴，賽夏族在矮靈祭中使用的臀鈴模型，排灣族象徵貴族身分的「三寶」——青銅刀、陶甕與琉璃珠項鍊。這些結合工藝與美學的館藏品，不僅展現原住民族的生活智慧與藝術精神，更承載了族群的歷史記憶與文化故事，讓參觀民眾能夠深刻體驗台灣原住民族多元而豐厚的文化內涵。此外，臺中市原住民族文化館旁的汝鎏公園保留大量原生喬木，氛圍自然療癒，也很適合順道一遊。

遊客於館中將有機會一覽台灣原住民族獨具特色的傳統編織技法。

中科公園玩水趣 清涼消暑一夏

潭雅神綠園道的終點，是廣受親子遊客喜愛的大雅中科公園。

潭雅神綠園道的終點，是廣受親子遊客喜愛的大雅中科公園，尤其是超高人氣的「夏日限定戲水區」，擁有隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴泉、水霧水幕噴水設施，還有兩座好玩的大型噴水槍，戲水區所有色彩繽紛的趣味遊具，全部免費暢玩，吸引眾多大小朋友手持水槍、水桶裝水，開心地相互潑水玩耍，淋得全身濕答答，暑氣全消。

「夏日限定戲水區」，擁有隧道噴泉、火山噴泉、葉子噴泉、水霧水幕噴水設施。

因應夏季湧入的大量人潮，戲水區設有過濾設備，以維持乾淨水質，也提供更衣沐浴的驛站空間，為遊客打造安全便利的遊憩環境。除了清涼的戲水區，中科公園還有3座長達22公尺的「山丘磨石子溜滑梯」，孩子們在此可以體驗速度帶來的刺激感，「森林系小沙坑」則適合幼兒玩耍，兩旁有綠樹遮蔭，不怕烈日曝曬，玩得更舒適安心。最後，遊客還能與童趣的紙飛機雕塑合影留念，為潭雅神綠園道之旅劃下美好句點。