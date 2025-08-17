從山海祕境玩到城市風景 台中觀光公車全攻略 輕鬆玩透透

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜台中市政府觀光旅遊局、陳林輝】

台中不只有日夜繽紛的都會街景和美味小吃，還有翠綠山城與湛藍海岸等著大家探索。想來趟輕鬆無負擔的旅程，不妨搭乘8條特色旅遊公車路線，包含「台中市台灣好行」11臺中時尚城中城線、888豐后線、889大雪山線、679臺中活力海洋線，以及「台中觀光公車」66副大坑線、151阿罩霧線、153谷關線、309高美線，就能串聯各大熱門景點與在地生活，展開一場說走就走的城市漫遊。

從東勢與新社的層層山巒，到梧棲與清水迎面而來的海風；從大里的綠野平疇與太平質樸小鎮，到市中心的熱鬧商圈和藝文空間，台中是一座山海共構、都會節奏與自然風情交織的多元城市。往東，是農田與林場交織的山城景緻；向西，是夕陽、漁港與老街構成的濱海聚落；南方屯區保有濃厚的在地生活感；市中心則是文化、商業與交通樞紐交會的核心地帶。若想一次感受這座城市的多樣風貌，觀光公車就是最輕鬆自在的選擇，讓「山、海、屯、都」的風景一站一站展開。

迎風啟程

搭上活力海洋線奔向蔚藍之境

今年5月全新通車的台灣好行「679台中活力海洋線」，是飽覽海線風光的絕佳選擇。公車自大甲新政大安港路口出發，行經大甲、清水、梧棲、沙鹿等地，一路徜徉在藍天碧海之間。上車後，旅人們宛如走進一艘潛入海洋世界的列車，可愛的海洋生物圖樣萌趣療癒，座位前方貼心標示QR Code，掃描就可觀看導覽，只要手機一掃，就能同步了解沿線景點的人文與地景故事。

台中海洋館外觀及館外特色候車亭。

這條路線沿途串聯台中海線最具代表性的知名景點，想感受宗教文化與熱鬧市集，可在大甲車站下車步行前往鎮瀾宮與大甲觀光商圈；想要感受親水風情，不妨借輛自行車，沿著高美濕地的堤岸自行車道一路騎乘、吹海風；8月21日正式開館營運的「台中海洋館」，則以獨特的海洋意象建築與主題候車亭，成為最新的打卡熱點，也為台中的海洋教育與休閒觀光增添亮點。此外，還可順遊三井Outlet與梧棲觀光漁港，一次感受購物、美食與老街文化的多重魅力；或在沙鹿車站一帶，品嘗在地老店滋味，走訪「沙鹿之翼」等特色地標。

「679台中活力海洋線」行經台中海洋館。

今年10月31日前，使用電子票證搭乘台灣好行可享半價優惠，且乘客只要掃描車上「搭乘證明」QR Code，截圖手機顯示之搭乘證明，至特約店家出示就可享有美食、體驗、導覽、住宿等優惠，讓旅程更加划算又精彩。

漫遊都會、小鎮、山林

搭一次滿足多元玩法

除了探索海線，台灣好行還規劃多條路線，滿足不同旅遊喜好。「11時尚城中城線」串聯台中市中心最精華的文化地標與街區，無論欣賞歷史建築、感受藝文氛圍，或是在文創商圈中尋寶，這條路線帶領著乘客認識台中城市文化風貌；「888豐后線」從豐原出發，行經東豐／后豐鐵馬道通往后里馬場與中社花市，可賞花、踏青，體驗最親近土地的小鎮風光；喜愛森林與山景的旅人，則可搭乘「889大雪山線」，一路駛入山林，鳶嘴山、稍來山、大雪山國家森林遊樂區接力展開，放慢腳步，在青山靜謐間擁抱自然、舒緩身心。

「台中市台灣好行」多條公車路線串聯各大熱門景點帶領乘客探索台中的美好。

台中觀光公車

體驗在地的生活風景

「台中觀光公車」提供更貼近在地生活節奏的移動方式，不管是想在山城步道健行、穿梭純樸屯區聚落，或漫步於濱海小鎮和都市藝文空間，台中觀光公車皆能帶著旅人感受台中的日常風景與人文氣息。

「889大雪山線」車頂還有白面鼯鼠塗裝可愛迎賓。

喜歡在山林間享受清新空氣的旅人，可搭乘「66副大坑線」或「153谷關線」，無論是踏上大坑步道眺望城市邊際，還是沿著東豐綠廊前往山嵐繚繞的谷關溫泉區，都能讓身心沉浸於綠意之中。想體驗舊時代的文化風貌，不妨搭上「151阿罩霧線」，造訪百年的霧峰林家宮保第園區，與許多懷舊影視作品取景地「光復新村」，或在霧峰農會品一杯醇香的米釀清酒，體會台中屯區的歲月靜好。

「889大雪山線」車上手拉環以台灣扁柏特製，向森林致敬。

假日想看海、吹吹海風，「309高美線」從市中心一路通濱海地帶，可由結合公園與商場功能的「PARK2草悟廣場」、充滿校園與人文氣息的東海大學和藝術街商圈，抵達高美濕地及梧棲觀光漁港，從都會街景到海岸日落，蒐集台中的多樣面貌。

搭乘「888 豐后線」抵達后豐鐵馬道，只要換上自行車，就能徜徉綠色隧道。

無論是遠眺山巒、漫步老街，還是在海風中尋找一處歇腳之地，台中的觀光公車正帶領旅人用更從容的步調看見城市風景。搭上便捷的觀光公車，下一站，也許就是我們未曾發現的台中日常。

台灣好行Ｘ台中觀光公車資訊