快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

聽新聞
0:00 / 0:00

城市巡禮 白天黑夜都美 雙層觀光巴士 體驗移動中的台中風情

聯合新聞網／ 漾台中
台中市雙層觀光巴士露天座位居高臨下，迎風穿梭台中市區，收藏城市的新舊時光。
台中市雙層觀光巴士露天座位居高臨下，迎風穿梭台中市區，收藏城市的新舊時光。

紐約、巴黎、東京，每座國際大都市必備的觀光巴士，開進台中了！去年12月啟動的露天紅色「雙層觀光巴士」，廣受國內外遊客喜愛，今夏遊台中，不妨搭上車從高處俯瞰城市街景，體驗與眾不同的視覺旅行吧！

--------

亮紅色外型的台中市「雙層觀光巴士」，車體上還有歌劇院、台中公園湖心亭等彩繪，彰顯在地特色，去年12月登場營運，移動於台中市區，活力四射的印象就吸引不少人的目光。搭乘雙層觀光巴士，最特別的體驗就是可到上層後方的露天座位，自高處欣賞沿途美景。

在雙層觀光巴士的露天座位上，以不同視角俯瞰台中美景。
在雙層觀光巴士的露天座位上，以不同視角俯瞰台中美景。

暢遊台中 穿梭今昔時光

台中市雙層觀光巴士平假日皆有固定發車時刻，週一公休，設有8個停靠站，每站都能上下車，包括台中火車站、台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園與逢甲商圈。搭車穿梭台中市區，單趟大約50分鐘，乘客能一睹舊城區的歷史與商業區的繁華，領略今昔交織的城市風情。

票種依照乘客的遊程需求，分為現在最優惠買一送一的200元單程票，以及300元的4小時暢遊套票，後者可在時效內不限次數搭乘觀光巴士，更多購票與優惠資訊請參考官網。

外地遊客搭乘雙層觀光巴士，可以快速體驗台中市區風情，若是台中市民朋友，則能以不同視角探索在地生活，發現城市不一樣的美。而且，雙層觀光巴士有時也會出特別任務，像是台中市今年6月29日舉辦的首場聯合婚禮，它就化身為「戀愛巴士」，載送50對新人浪漫進場。

雙層觀光巴士在聯合婚禮中出任務，紅色車體喜氣洋洋。
雙層觀光巴士在聯合婚禮中出任務，紅色車體喜氣洋洋。

新人們成雙成對搭乘雙層「戀愛巴士」。
新人們成雙成對搭乘雙層「戀愛巴士」。

今年夏天，就讓我們一起上車暢遊台中吧！

《漾台中》2025年8月號NO.38
《漾台中》2025年8月號NO.38

漾台中

追蹤

延伸閱讀

高雄前派出所長許諾小三會離婚 她苦守多年換來被告和賠錢

玩廣島交通大不同！廣島電鐵站前大橋線 全新開通

影／爸爸節搶走台東銀樓54萬金項鍊！17歲嫌犯被捕

台中客運290路線延伸至梧棲區體育場 海線居民進出市區更方便

相關新聞

Fun暑假 趴趴GO 解鎖台中夏日好好玩！

趁暑假結束前，抓住盛夏的尾巴！台中市政府於暑期接連推出精彩活動，包括一年一度的電影放映巡迴盛會「2025台中電影Fun-In季」、趣味的主題路跑，還有人氣爆棚的「台中鍋烤節」，好看、好玩、好吃面面俱到，一起暢玩一夏！

台味冰品大集合 真冰涼！傳統老字號冰品就是讚

炎炎夏日，就要大啖冰品才消暑！本期精選台中市5家老字號冰品，從海線、山區到市區統統都有，無論是經典的剉冰、綿綿冰、芋仔冰、枝仔冰，或是充滿童年回憶的彎豆冰、漢堡冰，都是在地人從小吃到大的傳統老味道，現在就跟著《漾台中》，來一趟舌尖上的懷舊冰品之旅！

陳新發X黃美清 聯手點亮動人電影 金馬導師領進門 影視基地人才培育計畫

讓觀眾身歷其境的電影魔力，往往來自幕後默默構築世界的美術與質感工藝。為培育電影美術人才，「中臺灣影視基地人才培育計畫：2025電影美術設計與置景質感實作工作坊」今夏7月由兩位金馬獎導師——質感師陳新發與美術指導黃美清聯手授課，帶領學員完整體驗電影美術流程，掌握幕後創作的核心技術。

「最台的果醬」稱霸世界！世界柑橘果醬大賽三冠王 果食男子

「世界柑橘類果醬大賽」20週年，台灣果醬職人表現亮眼。來自台中的「果食男子」鍾文平與鄧聖強，以「柴焙龍眼琴酒葡萄柚」果醬一舉拿下「搭配鹹食」雙金獎，更在「有趣食材」及「含酒果醬」兩類別雙雙奪金，風光抱回「三冠王」榮譽，為台灣果醬產業寫下新里程碑。

黃仁勳請教他長壽秘訣！百歲羽球員登金氏世界紀錄──林友茂

清晨時分，陽光從窗縫灑進民昇羽球館，館內傳來此起彼落的擊拍聲與歡呼聲。一位身穿紅衣、神采奕奕的長者，步伐穩健、動作俐落地揮拍回擊來球。他是林友茂，現年104歲，依然活躍於羽球場上，更獲金氏世界紀錄認證為「全球最年長羽球員」，他以運動與熱情活出了精彩百年，也以樂觀開朗的心態，成為「年齡只是數字」的最佳典範。

台中好米揚名國際 台中稻米達人奪日本金賞──林凡閔

2024年12月，日本山梨縣舉辦第26屆「米．食味分析鑑定競賽」，台中烏日稻農林凡閔從4,736件參賽稻米中脫穎而出，獲頒「金賞」最高榮譽。接過獎牌的那一刻，他彷彿看見10年前的自己，昔日棄商從農的決定，歷經數年堅持不懈，終於讓台中好米揚名國際。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。