城市巡禮 白天黑夜都美 雙層觀光巴士 體驗移動中的台中風情

紐約、巴黎、東京，每座國際大都市必備的觀光巴士，開進台中了！去年12月啟動的露天紅色「雙層觀光巴士」，廣受國內外遊客喜愛，今夏遊台中，不妨搭上車從高處俯瞰城市街景，體驗與眾不同的視覺旅行吧！

--------

亮紅色外型的台中市「雙層觀光巴士」，車體上還有歌劇院、台中公園湖心亭等彩繪，彰顯在地特色，去年12月登場營運，移動於台中市區，活力四射的印象就吸引不少人的目光。搭乘雙層觀光巴士，最特別的體驗就是可到上層後方的露天座位，自高處欣賞沿途美景。

在雙層觀光巴士的露天座位上，以不同視角俯瞰台中美景。

暢遊台中 穿梭今昔時光

台中市雙層觀光巴士平假日皆有固定發車時刻，週一公休，設有8個停靠站，每站都能上下車，包括台中火車站、台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園與逢甲商圈。搭車穿梭台中市區，單趟大約50分鐘，乘客能一睹舊城區的歷史與商業區的繁華，領略今昔交織的城市風情。

票種依照乘客的遊程需求，分為現在最優惠買一送一的200元單程票，以及300元的4小時暢遊套票，後者可在時效內不限次數搭乘觀光巴士，更多購票與優惠資訊請參考官網。

外地遊客搭乘雙層觀光巴士，可以快速體驗台中市區風情，若是台中市民朋友，則能以不同視角探索在地生活，發現城市不一樣的美。而且，雙層觀光巴士有時也會出特別任務，像是台中市今年6月29日舉辦的首場聯合婚禮，它就化身為「戀愛巴士」，載送50對新人浪漫進場。

雙層觀光巴士在聯合婚禮中出任務，紅色車體喜氣洋洋。

新人們成雙成對搭乘雙層「戀愛巴士」。

今年夏天，就讓我們一起上車暢遊台中吧！