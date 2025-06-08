島編生活 經緯美學 臺中市纖維工藝博物館 用纖維說人生的故事

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜臺中市纖維工藝博物館】

臺中市纖維工藝博物館是台灣唯一以「纖維」為主題的專業展館，館內典藏1,200餘件具有歷史與文化意義的纖維文物，並從「纖維、時尚、綠工藝」等面向，希望大眾從日漸式微的傳統工藝之中，找回昔日人與土地的記憶。

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「纖維」自古以來便是人類最常使用的材料之一，而台中以地利、氣候優勢和多元人文交匯，進而發展出多樣的纖維工藝。例如台中達關、谷關及梨山地區的泰雅苧麻織物；而大甲、清水和大安的藺草帽蓆產業，更自清末以來名聞全省，甚至外銷日本、歐美等地，使台灣以「草帽王國」名揚世界。

以纖維工藝訴說在地故事

為了強化中部編織工藝的軟實力，台中市政府於2018年將葫蘆墩文化中心「編織工藝館」藏品移至大里兒童藝術館，並轉型為「臺中市纖維工藝博物館」（以下簡稱纖博館）。

纖博館主任簡惠華表示，館內典藏台灣原住民、漢人、中國西南少數民族及當代創作等四類文物，「我們從文化脈絡出發，結合展覽、手作體驗、技藝學習或工作坊等，期待纖博館達到傳承、工藝體驗及教育意義，並成為全世界纖維工藝愛好者交流與發展的平台。」

自開館以來，纖博館以各種纖維工藝訴說地方故事，將傳統工藝結合當代藝術，激盪出不一樣的火花。例如法國設計師Samuel Misslen與台灣竹編工藝師林美如共同創作的作品〈光〉，每一個面都使用不同竹編基礎編法，透過燈光在牆上投射出不同幾何造型的光影，十分引人注目。

法國設計師Samuel Misslen與台灣竹編工藝師林美如共同創作的作品〈光〉。

此外，戶外廣場特別規劃「綠野纖蹤-纖維植物教育園區」，種植桂竹、藺草、月桃、鳳梨、瓊麻、香蕉、山芙蓉等多種台灣常見的纖維植物，兼具觀賞與教學用途，帶領遊客從自然素材出發，一步步認識台灣纖維文化景觀。

傳統工藝的跨界與創新

「編、結、織、染、繡、製氈、纏繞」是台灣纖維工藝的主要技藝，簡惠華主任說：「纖博館不僅肩負傳承的使命，也致力推動傳統工藝的跨界與創新。」館內一樓特展區定期以不同纖維媒材或生活議題策展，今年以「天然染X地方力」為主題，介紹台灣各地以天然染產業進行地方創生的進程與推動成果。

纖博館策劃的「天然染X地方力―臺灣天然染色地方創生故事」系列特展於一樓區域呈現。

來到二樓常設展廳，映入眼簾的是一幅巨大的「台灣纖維工藝地圖」，從三峽藍染、新埔柿染，到中部豐原製麻、大甲帽蓆、和美織仔與竹山竹編，豐富的纖維工藝曾在生活周遭遍地開花。纖博館亦透過互動技術，打造織布模擬、刺繡互動與花布拼貼等互動體驗，讓民眾參與其中，感受纖維工藝之美。

纖博館二樓是「纖維工藝的生活時尚」常設展。

此外，館內亦規劃「纖維故事屋」、「新纖玩藝」、「纖維學院」、「創纖講堂」等教育推廣活動，從親子手作到進階課程，不分年齡的遊客皆能同享創作樂趣，也使傳統工藝不只被典藏，而是結合創新與實作重返常民生活。

從經緯之間看見細緻「手路」

在今年春夏，纖博館推出特展「手路～島編生活藤工藝展」，以藤為線索，結合島嶼地景與生活，透過6位職人、10個街區故事、3大品牌家具及纖博館典藏文物，以總計近80件展品，織造出台灣藤工藝的時代軌跡。

「台灣纖維工藝地圖」展示了豐富的纖維工藝如何於生活遍地開花。

台中市政府文化局表示，「藤」與台灣常民生活緊密相依，除了可製成各種家具、工藝品，甚至還被當作中藥材使用。此次聚焦於藤的生活工藝，看見不同世代的職人如何以他們的「手路」（台語Tshiú-Lōo），將藤從生活物件發展至美學與藝術的層次。

「手路～島編生活藤工藝展」，透過6位工藝職人的故事，串連起台灣藤工藝的時代軌跡。

此次展覽共規劃「手中之材」、「手路時光」、「傳承之手」、「路之起點」、「未來之路」和「路上的藤」6大展區，並透過人間國寶暨國家工藝成就獎得主張憲平等6位工藝職人的故事，串聯起跨越百年的「手路」風景。除了讓觀展民眾感受藤材如何在時代中蛻變與重生，也一步步喚起生活中的藤編記憶，開啟藤工藝的新想像與生活的新願景。

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臺中市纖維工藝博物館

參觀資訊

● 地址：台中市大里區勝利二路1號

● 電話：04-2486-0069

● 開館時間：09:00-17:00（週一休，國定假日另行公告）

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