協拍助攻！「台中製造」好片不斷 台灣首部高鐵動作片！ 《96分鐘》即將登場

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聯合新聞網／ 漾台中
《96分鐘》主演之一林柏宏對於劇組一比一打造的高鐵車廂場景印象深刻。
《96分鐘》主演之一林柏宏對於劇組一比一打造的高鐵車廂場景印象深刻。

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜華影國際影藝】

定檔今年9月5日震撼上映的《96分鐘》，為台灣影史首度挑戰以高鐵為主題的動作鉅獻，不僅獲得台中市政府新聞局拍片取景補助以及「台中拍」獎勵金，劇組更攜手中台灣影視基地，首次搭建高鐵虛擬LED攝影棚，讓發生於疾速高鐵上的故事更真實，令影迷萬分期待！

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導演洪子烜與監製鄒介中聯手拍製的電影《96分鐘》，故事發生在高鐵疾駛的96分鐘內，一場精密設計的爆破危機，再加上分秒必爭的動作場面，讓這部片成為近年最受矚目的本土電影，更獲選為2025年台北電影節開幕片。

除了演員陣容強大，包含金馬兩大男神林柏宏、王柏傑，以及宋芸樺、李李仁、蔡凡熙、姚以緹和李銘忠等大咖明星，為本片增添不少看頭。這部作品最大特色之一，是在台中霧峰的中台灣影視基地完成拍攝，寬闊的攝影棚內，導入LED環景技術，搭配一比一打造的高鐵車廂場景，其逼真程度讓林柏宏形容：「第一次走進車廂棚時真的有種在搭車的錯覺！窗外的列車移動感、內部的晃動設計，都讓表演時自然進入狀態。」

《96分鐘》演員李李仁。
《96分鐘》演員李李仁。

王柏傑則特別提到，「演員拍戲最常遇到的，其實是等待——等天氣、等光線、等場地，但這次都在棚內，透過LED環景技術精準掌控場景變化。」這讓演員們在拍攝期間每天準時開拍、準時收工，能把精力用在表演本身，是一種少見的舒適體驗。

《96分鐘》邀請金馬男神王柏傑擔綱演出。
《96分鐘》邀請金馬男神王柏傑擔綱演出。

打造影視友善城市 台中好好拍！

鄒介中表示，《96分鐘》能順利拍攝完成，是各單位配合的成果，從霧峰基地的棚景搭建，到LED環景設備、團隊協調，再到台中市政府的協調支援，他形容這是「真正有地可拍、有景可拍，有人幫忙把困難打通」的案子，更強調：「這樣的製作模式，讓我們不用出國也能拍出台灣自己的大型動作片。尤其市府對影視產業的持續支持，讓我深刻感受台中在打造影視友善城市方面的努力，從《粽邪》系列、HBO 《亞洲怪談：送煞單元》到《96分鐘》，不僅在場景協調和行政支援方面提供了極大的幫助，在拍攝階段的協作與溝通上也給予了我們不少支持。」

《96分鐘》監製鄒介中表示，市府在場景協調和行政支援方面提供了極大的幫助。
《96分鐘》監製鄒介中表示，市府在場景協調和行政支援方面提供了極大的幫助。

演員和劇組人員們對台中也有滿滿情感。林柏宏笑說這次是他在台中待最久的一次，休假時狂吃在地美食，還把好吃的鵝肉店、咖啡廳藏進口袋名單。而身為台中水湳人的王柏傑則說，台中依然是充滿陽光、親切友好的城市，人情味和美食讓人難以忘懷。

《96分鐘》演員姚以緹。
《96分鐘》演員姚以緹。

一部電影的誕生，不只靠創作者的靈感與汗水，更需要一座城市願意成為承接夢想的舞台。《96分鐘》即將上映，邀請觀眾體驗震撼的視覺效果、觀賞精采的故事與演技，也看見台灣電影的新可能。

《漾台中》2025年6月號NO.37
《漾台中》2025年6月號NO.37

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