改寫農業樣貌 種下無限可能 「青農」接棒 耕耘台中農業新勢力

【撰文｜鄒明珆、攝影｜江茗洋、圖片提供｜陳君如、黃智鴻】

返鄉務農，不再是勉強為之的決定，而更能承載夢想與創意，耕耘出農業的新樣貌。近年，越來越多擁有設計、機械等多元背景的青年，看見農業的新可能，勇敢從零出發，走出自己的農創之路。有人從生活反思中重新找回與土地的連結；也有人結合過去的產銷經驗，打造專屬花卉品牌，期盼讓百合的清香走進人們的日常。他們翻轉了大眾對農業的既定印象，也正逐步成為台中農業的新力量。

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隨著城市發展快速，農村青年人口外流，導致農業技術傳承斷層，生產力與競爭力也逐漸下滑。為鼓勵青年返鄉投入農業，台中市政府農業局攜手在地農會及產學單位，共同推動「台中市青年農民輔導計畫」，透過從農培訓、增能與創業輔導等多元措施，成為青農成長的強力後盾。

此計畫提供240小時完整課程，涵蓋農業基礎、田間實作、栽培管理、加工行銷與政策法規，協助學員從零開始掌握農業經營必備的知識與技能。學員完成訓練後可領取津貼，減輕轉職壓力，並鼓勵持續進修、拓展人脈與產業鏈結。目前，已有多位青農在農業技術與創意行銷上嶄露頭角，更成功獲選農業部百大青農，為台中農業注入新血與活力。

城市中的耕耘者

透過友善農業找回土地的連結

畢業於室內設計系，曾從事餐飲與設計產業的陳君如，為了有更多時間陪伴家人，選擇離開忙碌的職場，回到南屯老家重新思索人生方向。盤點家中資源時，她想起後院那塊小農地，因此燃起了從農的念頭，並參與台中市青年農民輔導計畫。

陳君如積極推動食農教育，引導學生認識地方特色作物「麻芛」。

在為期一年的農場實習中，陳君如從零學起，不僅體驗農業的辛苦，也逐步建立自身與土地的深厚連結。實習結束後，她先在潭子區承租溫室，累積獨立經營農場的實力，並親自走訪市場、餐館與早餐店，拓展銷售通路，同時整建自家農地，成立「城市耕農雞農場」。

陳君如將麻芛融入料理，做成餅乾。

綽號「阿雞」的她，抱起農場裡的母雞笑著說：「市區農地難以大規模經營，因此我選擇小面積、多樣化種植，主力作物是水果小黃瓜，搭配美濃瓜、櫛瓜、玉米筍、生菜和羽衣甘藍等其他蔬果，並隨季節與消費者需求調整品項。」除了參加市集展售，她也經營固定販售點，逐步建立穩定的銷售模式。

城市耕農雞農場根據季節與消費者需求，多樣化種植如瓜類、根莖作物、生菜等作物。

有感於都市民眾與土地、食物之間的疏離，她也積極推動食農教育。觀察農場周邊——筏子溪沿岸豐富的生態資源，她設計出結合無毒耕作的農場導覽與課程體驗，從種植、採收到料理，讓孩子透過五感認識農業，並且主動走入校園，與台灣兒童食育協會合作，從地方特色作物「麻芛」出發，引導學生學會珍惜食物與自然。

城市耕農雞農場作物(生菜)。

談起計畫的幫助，陳君如認為實務訓練與人脈拓展最為關鍵：「從農不能只靠苦幹，更需要不斷學習與連結資源。台中市青年農民輔導計畫提供的課程與平台，讓我們不再孤軍奮戰。」

城市耕農雞農場作物(根莖作物)。

城市耕農雞農場透過友善農業找回土地的連結。

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從修車到栽花

讓百合花成為妝點生活的日常

從汽修、駕訓教練等截然不同的領域，轉入農業的黃智鴻，創業歷程令人印象深刻。懷抱成為生產者、全面掌握產品品質的理想，他完成農民學院的初步培訓後，在后里區的百合和水稻輪作農場實習4年，從田間管理學起。學成後，黃智鴻選擇挑戰高成本、高技術、高勞力的百合切花種植，靠租地、貸款和添購機械設備，創立「杉水晴農產行」。

獲選為農業部百大青農的黃智鴻結合過去的產銷經驗，打造專屬花卉品牌，期盼讓百合的清香走進人們的日常。

黃智鴻表示，創業初期挑戰連連，技術尚未穩定，卻接連遭遇霸王級寒流、百年大旱和水資源不足等極端氣候。當時為改善環境，他採取「留草不除」的方式，利用雜草保持土壤濕度與肥力，降低用水壓力。在產品面，黃智鴻開創「染色百合」的市場新局，針對百合無藍色基因的限制，自行研發採後處理與染色技術，成功推出莫蘭迪灰、蒂芬尼綠等特殊色系，讓百合走出傳統節慶用途，成為妝點生活和展現個人風格的選項。

黃智鴻創立的杉水晴農產行，主要專注於百合切花種植。

在行銷面，他則以「杉水晴」穩定供應拍賣市場，並舉辦小小花農及小小農夫體驗活動，讓更多人認識這個產業與品牌。2024年，黃智鴻再另創「百合專研」主攻網路宅配與客製化市場，並透過社群經營和定價策略，與在地咖啡店和商家合作，擴展通路並建立市場默契，期望透過不同的模式讓更多人喜愛百合花。

黃智鴻開創「染色百合」的市場新局。

身為后里青農聯誼會會長，黃智鴻十分感謝台中市青年農民輔導計畫帶來的資源與曝光，同時積極推動跨作物、跨產區的青農合作。他強調：「農業不是單打獨鬥，我們更需要彼此協力，才能讓台灣農業走得更遠。」

透過小小花農體驗活動，黃智鴻希望讓更多人認識百合花之美。

農業不只是務實的勞動，透過台中市青年農民輔導計畫的支持，一群青年正逐步改寫農業的樣貌，也種下未來無限的可能。

2024年，黃智鴻再創「百合專研」品牌，主打產地直送百合花，也有精緻的百染花悅禮盒，讓消費者有更多選擇。

「百合專研」品牌主攻網路宅配與客製化市場，期望透過不同模式讓更多人喜愛百合花。