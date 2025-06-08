台中最長自行車道 綠空廊道 鐵馬慢活輕旅行

【撰文｜張名榕、攝影｜張茗洋】

全長21.7公里的綠空廊道，善用鐵路高架化的橋下閒置空間，打造台中最長自行車道，沿途綠樹成蔭，花木扶疏，周邊更不乏知名景點與美味小吃，跟著《漾台中》騎上自行車，迎著微風，尋訪城市中的各種驚喜！

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台中市致力推動友善自行車騎乘環境，擁有總長度超過780公里的93條自行車道，包括「潭雅神綠園道」、「后豐鐵馬道」、「東豐自行車道」都是遠近馳名的人氣景點。近年來，沿著舊鐵道路線興建的「綠空廊道」，知名度與人氣逐漸攀升，去年底完成潭子段自行車跨橋工程後，南起大慶火車站，北至豐原火車站的交通斷點全部銜接完畢，提供用路人更安全順暢的行車路線。

穿梭古今城市輕旅

綠空廊道行經豐原、潭子、北屯、東區、中區、南區6個行政區，沿途共10座台鐵車站，早期火車站是區域發展核心，在綠空廊道沿線創造出豐富的觀光景點，包括景觀公園、歷史建築、生態綠地等處，當然也有老台中人必吃的道地美食。

湧泉公園的環湖步道，綠意盎然。

騎乘自行車從台中火車站出發，來到1935年興建的「帝國製糖廠台中營業所」，一字型建築融合古典與現代風格，是日治時期建築代表作之一，如今改裝為文創商店與主題餐廳，遊客可以來杯香醇咖啡，遙想當年製糖產業的盛況，別有一番情調。製糖廠旁有草木繁盛的「湧泉公園」，走在環湖步道上，有白鷺鷥駐足在湖邊，魚群及青蛙水中悠游，是觀察生態的最佳場域，步道旁還有景觀座位供遊客歇腳賞景，感受都市中的片刻寧靜。

騎乘自行車從台中火車站出發，沿線可以造訪帝國製糖廠。

接著走進建於1935年，鄰近精武車站的「台中放送局」，以優雅的建築與庭園聞名，鵝黃色外牆搭配鐵灰屋頂，圓拱造型的門窗風格浪漫，是遊客熱愛的打卡景點。放送局在日治時期，曾擔任全台灣廣播中繼站的重要角色，如今轉型成文創基地，不定期舉辦展覽，還有餐廳與爵士樂酒吧進駐，美食與音樂相映成趣，也呼應放送局的播音歷史。

鄰近精武車站的「台中放送局」也是綠空廊道沿線知名景點。

自行車一路向北，來到鄰近太原車站的「一德洋樓」（林懋陽故居）文化資產園區，這裡原是台中望族林懋陽故居，擁有閩南、日式、西洋三種風格宅邸群，包括由土角磚、紅磚蓋成的百年合院主樓，以及建於1920年代的西式小洋樓，步入室內猶如時光倒流，黑膠唱片機、手搖式電話、舊皮箱還有華麗的宮廷風沙發，展現過往的氣派榮光。

松竹車站旁，佔地四公頃的「舊社公園」，植栽茂盛，鳥語花香，高聳綠樹排列成林蔭大道，夏季還能欣賞盛開的荷花，近期還多了一處人氣焦點，位於地下停車場出入口的天井，像一座「圓形畫框」，將藍天、白雲、綠樹美景收納其中，隨著光影變化塑造動人景緻。

綠空廊道終點是豐原車站，附近有美食勝地「廟東夜市」，以祭拜媽祖的慈濟宮為核心，發展出美食林立的熱鬧商圈，遊客不妨到清水排骨麵店大啖酥軟排骨與濃郁湯頭，也別忘了外酥內軟的熱呼呼菱角酥，或來上一杯古法製作的金樹鳳梨冰，清涼解渴好滿足！

建設品質屢獲國內外大獎肯定

綠空廊道沿路也有許多工程亮點，「最後一哩路」潭子段自行車跨橋工程，橫越環中東路，設置全長約465公尺的大跨度橋樑，台中市政府建設局採用「井式基礎」與「鋼結構」確保橋體堅固性，並以弧形線條展現橋樑之美，動工之前，團隊也將原有的105株喬木移植至他處，降低對自然的衝擊。

綠空廊道沿線利用橋下空間設置多處遊戲場及體健設施，是遊客及市民日常休憩場所。

興建過程兼顧建設品質與生態保護，完善的規劃，使「綠空廊道（潭子區74號橋下）串聯自行車跨橋工程」榮獲行政院第24屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎」土木工程類優等肯定，落實建設局「工程的專心用心」、「使民眾安心放心」、「對環境生態的良心」的「五心級工程」職人理念，打造全方位的優質休憩空間。

另一處亮點工程，則是串連綠空廊道與潭雅神綠園道的「潭心鐵馬空橋」，以奔跑時產生的「跳躍曲線」為設計概念，呈現自行車馳騁的速度感，色彩亮麗的橋體令人印象深刻，榮獲2023年「德國IF設計獎」建築設計類公共建築獎，值得遊客造訪。

潭子段自行車跨橋工程完工後，綠空廊道「全線通車」！

此外，綠空廊道沿途還有許多驚喜，包括健體設備，以及設有小火車造型座椅、鳥巢鞦韆、彈力繩索、立體攀爬網及滑索等遊具的遊戲空間，還有專屬滑輪遊戲場與滑板場地，為闔家出遊的最佳選擇。最方便的是，廊道沿線設有YouBike站點，隨時隨地租用騎乘，累了還能搭火車返程，輕鬆又便捷，週末出遊，不妨來趟綠空廊道輕旅行吧！