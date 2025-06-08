三代同堂的鐵道生活圈 台中火車站120週年 翻轉新生

【撰文｜鄒明珆、圖片提供｜臺中驛鐵道文化園區、台中市政府文化局】

1908年落成的「湖心亭」，坐落於台中公園日月湖中央，是為了紀念縱貫鐵路全線通車而建，象徵南北鐵道交會於此的歷史時刻，同時也見證台中城市發展的開端。台中市政府以繽紛線條勾勒的「府徽」，設計靈感正來自這座百年涼亭，也意味了這座城市與鐵道密不可分的連結。120年來，隨著西部幹線啟用，台中火車站不僅推動都市成長，更成為交通、記憶與文化交織的重要門戶。

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走進台中火車站，彷彿踏入一部城市發展的實景紀錄片。自1905年第一代車站啟用以來，台中火車站便扮演著城市對外連結的重要門戶。日治時期的都市規劃，讓台中成為南北交通核心，也帶動中區的繁華興起。百餘年間，隨著都市轉型與交通革新，車站及周邊環境持續變遷，在歷史與現代之間尋求平衡。如今，這裡不只是通勤據點，更蛻變為結合文化、觀光與生活的新型城市聚落。

全台唯一

「三代同堂」的火車站聚落

台中火車站自日治時期以來，就是縱貫鐵路的重要節點。1905年，第一代木造站體以「台中停車場」之名啟用，奠定了城市發展的基礎；1908年，西部縱貫線全線通車後，成為關鍵交通樞紐。1917年登場的第二代紅磚車站，則成為台灣中部最具代表性的建築地標。2016年，因應鐵路高架化，全新第三代車站啟用，以綠建築概念設計，提供更具現代化的交通機能，同時保留第二代站體作為國定古蹟，完整記錄城市軌跡與文化記憶。

台中火車站第一代為1905年以「台中停車場」之名啟用的木造站體。

2013年，台中火車站進行第三代車站工程期間，意外在地層下發現長約60公尺、寬為1.4公尺的第一代車站機關車庫維修坑道，不僅證實了初代站體的存在，也使台中火車站成為全台唯一「三代同堂」的鐵道場域。

台中火車站1917年登場的第二代紅磚車站。

參與營運臺中驛鐵道文化園區（舊台中火車站）的經典國際股份有限公司副總經理林宛玄表示，第二代台中火車站裡保留了珍貴的古蹟站房與舊鐵軌，讓人得以在城市發展脈絡中回望歷史。她分享：「為了營造懷舊與創新交織的場域氛圍，我們在參與營運後，特別向台鐵購入退役的光華號與自強號列車，設置於舊站房內，並搭配一旁提供小朋友乘坐的小火車，使園區與周邊的現代商場、生活機能交織出多層次的空間體驗，成為乘載人們記憶、連結城市發展與未來想像的所在。」

台中火車站2016年啟用的綠建築概念第三代車站（同時保留第二代站體作為國定古蹟）。

退役的DR2700型柴油客車「光華號」，設置於臺中驛鐵道文化園區內，讓人們得以回望歷史。

打通前後站

車站商圈翻轉重生

儘管鐵路發展帶動台中成為中部第一大城，並使火車站一帶躍升為商業中心，但隨著1980年代國道一號通車，商業中心逐漸西移，曾經繁華的中區及部分的東、西、南、北區逐漸沒落，成為所謂的「舊城區」。同時，過去台中火車站前後站因鐵路阻隔，交通銜接長期不順，台中市政府建設局指出：「大智路中段因道路計畫路廊受限，遲遲無法打通，當時位於預定道路用地上的大智慧學苑為合法建築，但因地理位置特殊，成為貫通工程的關鍵節點。」

為了改善交通並促進前後站平衡發展，在盧秀燕市長2019年上任後，市府團隊秉持「爭取預算」、「隨時On Call」、「同理應對」、「大海撈針」黃金四大原則，持續與24位所有權人密切溝通協調，終於成功取得大樓拆除同意，完成全台規模最大的住商拆遷案之一，全線打通大智路，成為舊城區轉型更新的契機。打通後，市府於2021年進一步拓寬銜接武德街，徹底貫通前後站動線，串聯中區與東區生活圈，為火車站聚落注入全新活力。

市府在大智北路旁設置「大智路貫通紀念史誌」，為公私合作的成功案例留下紀念。

為紀念這段關鍵歷程，建設局在大智北路旁設置「大智路貫通紀念史誌」，並優化周邊人行空間，以圖文並茂的方式呈現火車站區的文化脈絡與重大變遷，讓民眾在漫步之餘能感受城市更新的痕跡與意義。

台中火車站前後站動線貫通後，為周邊商圈注入全新活力。

此外，因應交通與商業成長，市府盤整既有空間資源，將立德街公有平面停車場改建為地下三層、地上一層的「立德地下停車場」。這座東區首座公園式停車場，不僅提供超過500個汽機車停車位，更融入火車、鐵軌與隧道等鐵道意象，設計共融式遊具與綠意空間，市府交通局指出：「我們的目標就是希望讓原本令人感到冷冰冰的基礎建設，成為親子遊憩的新選擇。」

文資建築修復再利用

串起城市記憶

台中火車站不只是交通節點，更是城市歷史與文化的交會處。市府近年來持續盤整周邊文資，打造多元文化場域。像是位於後站的「新民街倉庫群」，原為台鐵貨運倉庫，目前正進行古蹟修繕工程，未來將轉型為「台中流行音樂產業孵化基地」，讓老倉庫成為兼具教學、表演及培育在地樂團等功能的流行音樂創作文化新據點。

車站舊有軌道路線也保留並改造為「綠空鐵道1908」步道，以原本的鐵道紋理為基礎，打造行人友善的綠色廊帶。這條穿越中區與東區的步道，如同一條文化綠脈，以臺中驛鐵道文化園區為中心，向南行經文化部文化資產園區（舊台中酒廠）、國家漫畫博物館、台中文學館；往北則延伸至新民街倉庫群、帝國糖廠、台糖湖濱生態園區等一系列歷史與文化地標。旅人能沿著綠空鐵道散步漫遊，在綠意與城市記憶之間自由穿梭，感受歷史與現代交織出的獨特魅力。

此外，近年新落成的購物中心如Lalaport與大魯閣新時代也位處綠空鐵道沿線，商業與文化機能共存，讓這一帶成為適合散步、探索、消費與休憩的新型生活聚落。每到歲末，這裡更搖身一變為「耶誕嘉年華」的主場地之一，燈海與市集點亮整個車站周邊街區，扣連城市文化、生活與節慶溫暖氛圍。

三代同堂生日慶

台中火車站翻開新篇章

今年，台中火車站迎來建站120週年，為了紀念這座城市的重要印記，市府、台鐵公司與臺中驛鐵道文化園區以「臺中驛呷百二」為主題，策劃一系列慶祝活動，讓老車站成為跨世代共享記憶的場域。

從4月起，台中火車站陸續推出多場精彩活動。舊站大廳內的「120經典時光展」，以模型與老照片，重現二代車站、吊腳樓、舊機務段的歷史場景，並透過線上徵文、祝福明信片及復刻印章展列，引領民眾穿越百年時光，感受台中火車站從「台中停車場」一路走來的點滴。同時，在日本京都鐵道博物館也舉辦「台中車站120週年特展－台灣的鐵道」（台中駅120周年～台湾の鉄道～），將台中火車站的故事推向國際舞台。

臺中驛鐵道文化園區與日本京都鐵道博物館合作「台中車站120週年特展－台灣的鐵道」特別攝影展。

最重要的慶祝活動則於5月15日生日當天登場。林宛玄興奮地表示：「我們除了邀請到歷任台中站站長齊聚一堂，與民眾分享蛋糕與長壽麵，還安排國寶級蒸汽火車駛入新站第三月台，展現新舊交融的歷史延續！」現場同步規劃紀念車票發行，以及鐵道吉祥物大集合，讓不同世代的情感在此交會。

此外，「小小站長體驗活動」也推出特別版，邀請歷任站長親自帶領小朋友探索鐵道世界，從中認識台鐵運務的幕後故事；中山73影視藝文空間則在5月推出「戀戀鐵道」特輯影展，播映《看海的日子》（台語版）、《戀戀風塵》(數位修復版)、《南方，寂寞鐵道》、《青春18×2 通往有你的旅程》4部鐵路主題電影；烏日圖書館則推出鐵道書展，從影像、文學到互動體驗，讓不同世代都能在多元形式中尋回與台中火車站的連結。

為慶祝台中火車站建站120週年，舊站大廳內以「120經典時光展」，引領民眾穿越台中火車站的百年時光。

從一座木造站房起步，到三代並存的鐵道生活圈，台中火車站120年的歷程，已深深烙印於城市記憶之中。林宛玄說：「我們期待台中火車站能夠成為台中的客廳，陪伴大家繼續迎向未來的新旅程。」