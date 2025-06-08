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遠離塵囂嘗一口悠閒 探索台中山林系餐廳！

聯合新聞網／ 漾台中
《漾台中》本期精選5家鄰近風景區或隱身於山中的人氣店家，圖為「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」餐廳外觀。
《漾台中》本期精選5家鄰近風景區或隱身於山中的人氣店家，圖為「眺高 STAY WITH MOUNTAIN」餐廳外觀。

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

山線、屯區玩不完的台中，不僅有許多景點、秘境，更有不少餐廳值得走訪。《漾台中》本期精選5家鄰近風景區或隱身於山中的人氣店家，橫跨新社、北屯與太平區，更囊括了義法及無菜單料理、歐陸套餐、泰式道地美味。無論是步道小旅行後大啖美食，或特別上山尋訪好味道，都能滿足，初夏，來場遠離塵囂的山林系美食饗宴吧！

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眺高 STAY WITH MOUNTAIN
絕美景觀餐廳 坐擁浪漫夕陽與夜景

眺高 STAY WITH MOUNTAIN」鄰近有著「台中後花園」美名的大坑風景區，甫開業就成為IG熱門打卡點，是賞景、約會以及聚餐的熱門景觀餐廳。眺高 STAY WITH MOUNTAIN的建築外觀以純白色為主調，用餐環境為輕鬆隨性的度假風格，設有大片落地窗與戶外座位，特別推薦坐在戶外，用餐時能一覽市區的美麗景致，尤其是傍晚時分，夕陽餘暉映照下的景色，讓人洗去繁忙生活的疲憊，而夜幕降臨後，城市燈火點綴夜空，又是另一番情調。

眺高STAY WITH MOUNTAIN以白色為主調營造度假風格，夕陽時分又有另一番浪漫風情。
眺高STAY WITH MOUNTAIN以白色為主調營造度假風格，夕陽時分又有另一番浪漫風情。

餐點方面提供多樣化的選擇，包括排餐、燉飯、義大利麵、甜點與飲品，食材多選自在地，「干貝鮭魚卵義大利麵」與「軟殼蟹海膽味噌燉飯」，融合創意與美味，深受顧客喜愛。除了美味的主餐之外，也會搭配節日與季節食材，不定時推出創意甜品與菜色，讓許多顧客有一再上山回訪的理由。

眺高STAY WITH MOUNTAIN餐點方面提供多樣化的選擇，食材多選自在地，包括排餐、燉飯、義大利麵、甜點與飲品。
眺高STAY WITH MOUNTAIN餐點方面提供多樣化的選擇，食材多選自在地，包括排餐、燉飯、義大利麵、甜點與飲品。

眺高 STAY WITH MOUNTAIN

地址：台中市北屯區廍子路700巷11弄36號

電話：04-24390886

營業時間：週一至週四16:00-00:30，

週五16:00-01:00，週六日11:30-01:00

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班比納．鄉村．居 Bambino Country Life
一秒置身歐洲 在童話場景裡吃飯吧！

一週只營業5天午餐時段的「班比納．鄉村．居 Bambino Country Life」，是以歐洲鄉村風格為主題的歐陸小館，為維護用餐環境品質，每次最多接待15位貴賓，一天一輪，且採百分百預約制。餐廳位於台中太平的半山腰，從停車場走入餐廳大門，沿路會穿過茂密的林木、種滿薰衣草與香草植物的石板步道，彷彿走入無人知曉的山林間。餐廳的木造小屋外牆爬滿藤蔓，一推開門更有一秒置身歐洲的錯覺，屋內的布置充滿異國情調，歐式木製櫃子都是主廚親手訂製，古董椅則是多年的珍藏，從裝潢佈置到庭園內的一花一木，皆為主廚夫婦倆親手打造，每個角落都體現了店家對生活的美感與堅持，像是童話故事裡的場景。

班比納.鄉村.居 Bambino Country Life從走入餐廳沿路的花草景象，到推開店門，都讓人有一秒置身歐洲的錯覺。
班比納.鄉村.居 Bambino Country Life從走入餐廳沿路的花草景象，到推開店門，都讓人有一秒置身歐洲的錯覺。

餐點以七道式的套餐形式，包含了餐前酒、麵包、湯品、沙拉、主餐、甜點、飲品。餐點皆以當季食材手作，口感細膩且富層次，其中主餐「奶油鮮蝦佐干貝」，選用進口大蝦及日本干貝，以鮮奶油燉煮，濃郁中帶著海味的清甜，上頭清爽的蘆筍與奶油濃郁感搭配極佳，值得一嘗。

班比納.鄉村.居 Bambino Country Life的用餐環境和餐點全由店家親手打造，看得出細膩與用心。
班比納.鄉村.居 Bambino Country Life的用餐環境和餐點全由店家親手打造，看得出細膩與用心。

班比納．鄉村．居 Bambino Country Life

地址：台中市太平區長龍路二段南國巷161號

電話：04-22752837

營業時間：11:50-15:00（週一、二休息）

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枯山円敷 YEN KARESAN
靜心品味日式侘寂風秘境

隱身於北屯大坑山腰，「枯山円敷 YEN KARESAN」是融合日式侘寂與當代建築美學的預約制景觀餐廳，為知名咖啡品牌「YEN円」新作。外觀由「台灣銘園庭園美術館」操刀，以清水模與深灰石材打造低調沈穩風格，步入庭院即見枯山水石景與羅漢松錯落，每個角落都散發雅致禪意。

以低調沈穩風格打造的枯山円敷 YEN KARESAN，整體散發雅致禪意。
以低調沈穩風格打造的枯山円敷 YEN KARESAN，整體散發雅致禪意。

主廚以義法手法呈現多樣餐點選擇，並推薦隨季節更換菜單的午茶組，集結多款時令小點與茶飲，搭配特製茶具，格外有儀式感。5月中旬開賣至年底的「墨山珀水金箔午茶組」，包含黑白相間的草莓馬卡龍、濃厚黑巧克力搭配清新柚子香氣的柚香巧克力塔、蓬鬆酥脆的黑色外殼中包裹焦糖奶油栗子餡的達克瓦茲、鹹蛋黃可麗露，以及呈現東方雅致風味的抹茶紅豆塔等，一端上桌，視覺、味覺都被滿足了。如果想吃鹹食，可嘗試早午餐「日式甘梅炸子雞」，搭配綠葡萄奇異果抹茶優格碗、炒蛋、麵包等，豐盛又美味；「剝皮辣椒松阪豬義大利麵」則以店家手作的日式剝皮辣椒醬，帶出特別的鹹香層次。枯山円敷 YEN KARESAN採全預約制，午茶組也須事先預訂，別忘了事先安排訂位，再走訪這處值得靜心品味的山間秘境。

枯山円敷 YEN KARESAN餐點精緻又有創意。
枯山円敷 YEN KARESAN餐點精緻又有創意。

枯山円敷 YEN KARESAN店家推薦早午餐「日式甘梅炸子雞」。
枯山円敷 YEN KARESAN店家推薦早午餐「日式甘梅炸子雞」。

枯山円敷 YEN KARESAN

地址：台中市北屯區東山路二段136號

電話：04-22394458

營業時間：10:00-14:15、15:00-19:15（週一、二休息）

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又見一炊煙
遠離塵囂 日式禪風庭園佐餐

沿著石階小徑，穿過藤蔓攀附的石牆，彷彿踏入一處世外桃源，這裡是位於台中新社山腰的「又見一炊煙」，融合日式禪風與自然景觀的餐廳。戶外的庭園造景、羅漢松與小屋，營造出典雅的日式氛圍；一走進室內空間，則聞到陣陣木頭香氣，映入眼簾的是以木質設計的空間，搭配榻榻米座位與格子窗，讓人彷彿身處日本高級料亭，順著引入的自然光望去，窗外即是綠意盎然的庭園景致，四季更迭，各有風情。

日式禪風庭園美景為又見一炊煙的最大特色。
日式禪風庭園美景為又見一炊煙的最大特色。

又見一炊煙木質設計的空間，搭配榻榻米座位與格子窗，讓人彷彿身處日本品味下午茶時光。
又見一炊煙木質設計的空間，搭配榻榻米座位與格子窗，讓人彷彿身處日本品味下午茶時光。

又見一炊煙以日式禪風庭園美景佐餐為最大特色，開業16年來始終維持高人氣，主打預約制無菜單料理，依季節變換菜色，更曾獲米其林餐盤推薦。此外，平日午後也提供相對平價、簡單的下午茶組合，在這裡用餐，不僅是味蕾的享受，更是一場視覺與心靈的療癒之旅。結束用餐後，可就近在新社東勢一日遊，用五感感受大自然的美好。

又見一炊煙店內布置充滿濃厚日式禪風。
又見一炊煙店內布置充滿濃厚日式禪風。

又見一炊煙

地址：台中市新社區中興嶺街一段107號

電話：04-25823568

營業時間：11:00-21:00

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恰辣辣泰式料理
「泰」好吃！鄰近大坑的異國美味

由泰籍老闆領軍的正宗泰式餐廳「恰辣辣泰式料理」，擁有超過20年的料理經驗，提供許多少見的泰式特色料理，希望能將家鄉的美好味道帶給更多人。由於餐廳鄰近大坑風景區，是許多人健行踏青後一嘗美食的好選擇。

恰辣辣泰式料理由於餐廳鄰近大坑風景區，是許多人健行踏青後一嘗美食的好選擇。
恰辣辣泰式料理由於餐廳鄰近大坑風景區，是許多人健行踏青後一嘗美食的好選擇。

恰辣辣泰式料理的招牌菜「火山排骨」靈感來自曼谷夜市，選用溫體豬排骨，堆疊如山，輕輕一撥即可骨肉分離，一定要淋上特製酸辣醬汁，肉質鮮嫩、辣度十足，每週不定時限量供應，想吃的饕客還需要一點運氣；「咖哩軟殼蟹」以炸至酥脆的軟殼蟹搭配香濃咖哩醬，超級下飯；「烤老虎（泰文意指哭泣的老虎）」則是烤牛腹肉，油花多且較有嚼勁，搭配羅旺仔辣椒醬，入口唇齒留香；「瑪莎曼牛」被譽為「咖哩之王」，牛腩燉煮入味，椰奶與香料交織出豐富層次。此外，源自於泰國清邁的泰北香料烤腸、街邊烤豬肉串等泰式街頭小吃也不容錯過！

火山排骨、咖哩軟殼蟹、烤老虎等，都是恰辣辣泰式料理的招牌菜。
火山排骨、咖哩軟殼蟹、烤老虎等，都是恰辣辣泰式料理的招牌菜。

恰辣辣泰式料理

地址：台中市北屯區松竹路一段9號

電話：04-24361811

營業時間：11:00-21:00

《漾台中》2025年6月號NO.37
《漾台中》2025年6月號NO.37

漾台中

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