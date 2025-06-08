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七線齊發 捷運藍線再推進！ 迎接大台中捷運時代

聯合新聞網／ 漾台中
台中捷運藍線車輛外觀模擬圖。
台中捷運藍線車輛外觀模擬圖。

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府捷運工程局】

中捷營運步上軌道，捷運藍線也將於6月開工，5月14日台中市長盧秀燕攜手台北市長蔣萬安舉行藍線核心工程BM01機電標簽約儀式。未來，藍綠兩線交會形成捷運十字路網，還能串連高鐵、台鐵車站並搭配周邊轉運公車，建構四通八達的台中綠色運輸網，民眾無論是通勤、通學或是開心出遊，都能一路暢行無阻。

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今年6月動工的捷運藍線，預計將於2034年完工通車，全長24.78公里，西起台中港，沿著台灣大道陸續經過沙鹿火車站、靜宜大學、東海大學、澄清醫院、市政府、科博館、台中火車站，及終點站新建國市場等20個站，站點納入台鐵海線與山線火車站，並在市政府站與捷運綠線相交，乘客可以轉乘至高鐵台中站，南來北往更便利。

穿越城市最繁華的商圈，藍線完工後，將成為台中市民日常生活、商業活動、娛樂休憩的重要交通動脈，有助於紓解台灣大道的車流，還能銜接周邊公車，提升公共運輸整體運量；此外，更提供梧棲、沙鹿、龍井等海線居民便利的交通動線，攜手地方觀光、產業資源齊力發展，拉近山海屯城鄉差距，區域發展更平衡。

盧秀燕市長邀請新加坡、法國、韓國三國駐台代表及台北市長蔣萬安見證捷運藍線BM01機電標簽約儀式。
盧秀燕市長邀請新加坡、法國、韓國三國駐台代表及台北市長蔣萬安見證捷運藍線BM01機電標簽約儀式。

中捷七線齊發 迎接運輸大時代

今年年初，台中市政府成立「捷運工程局」，象徵中捷建設發展的大時代正式開啟，盧秀燕市長指出未來30年，中捷將進入興建高峰期，除了綠線穩定營運中，捷運藍線正式開工，後續也會進行綠線向北延伸至大坑，往南延至彰化、藍線延伸太平、機場捷運（橘線）、屯區環狀線（紫線）、崇德豐原線（紅線），以及橘線延伸海線地區的規劃與興建，七線齊發，建設完善的城市交通命脈。

包括從霧峰連結至台中國際機場的橘線、環繞台中市區外圍的屯區環狀線（紫線），以及藍線延伸至太平區三條路線的可行性研究案，皆已送交通部審查，其餘路線則加緊腳步推動中。市府也與鄰近縣市共同合作，像是綠線規劃北延至大坑風景區，方便市民登山休憩，向南則延至彰化金馬車站，形成共榮共好的中彰生活圈。

捷運藍線站體完工模擬圖。
捷運藍線站體完工模擬圖。

其中，捷運紅線因行經潭雅神綠園道、漢神洲際購物中心、崇德商圈及一中商圈，大眾運輸量需求龐大，達到捷運設置門檻，市府預計明年完成可行性研究並提報中央，期盼核定後早日動工，逐步完善台中捷運路網，創造更宜居便捷的友善交通城。

《漾台中》2025年6月號NO.37
《漾台中》2025年6月號NO.37

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