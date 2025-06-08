社區暖心好鄰居 陪伴台中人的每一天 中捷通車4週年 挑戰5,000萬人次

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中捷運公司】

台中捷運4月25日通車屆滿4週年，過去4年間，持續精進安全性、運輸品質與服務，載客人數與乘客滿意度持續攀升，預計在6月迎來第5,000萬名搭乘人次，中捷特地準備超值大獎，鼓勵大家來搭乘捷運，看看誰會是幸運兒！

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通車邁入第5年，中捷已成為許多市民與遊客通勤、旅遊的好夥伴，載客人數逐年成長，2024年總運量達1,580萬8,142人次，平均日運量4萬3,192人次，比前一年成長19%，加上配合市府大型活動進行交通疏運，有效帶動運量成長，2025年台中跨年晚會時，更創下6萬7,693人次運量，打破通車以來的單日最高紀錄。而今年截至4月份，平均日運量已達4萬6千人次，可望再度刷新運量紀錄。

中捷設置行控中心電視牆和月台緊急停車按鈕，保障行車安全，搭乘更安心。

乘客滿意度也連續4年成長，根據中捷委託第三方單位調查，2024年的乘客整體滿意度高達95.1%，是通車以來的最佳成績。其中，乘客在「車站整體清潔」、「車廂整體清潔」、「列車停靠站時間」等三項服務項目，皆取得97%以上的高滿意度，載客量與滿意度兩項重要指標再攀高峰，凸顯中捷舒適、便捷、貼心的服務獲得乘客高度肯定。

中捷載客量與滿意度兩項評比再創新高，凸顯中捷舒適、便捷、貼心 的服務獲得乘客高度肯定。

暖心照顧多元族群

「搭乘大眾交通工具首重安全性，中捷要做到讓乘客安心。」台中捷運公司總經理朱來順指出，中捷持續改善安全設施，包括增設「月台緊急停車按鈕」與「行控中心電視牆」，前者確保突發狀況發生時，可以即時停下列車，後者則會輪播車站內的加強監控區域，避免安全死角，每班列車皆有保全隨行，並由捷運警察定時巡邏，行車安全不馬虎。

為滿足身障、孕婦、長者及親子族群的需求，中捷設有無障礙廁所、親子廁所、警示地磚、無障礙加值售票機、無障礙自動閘門等基本設施。

為滿足身障、孕婦、長者及親子族群的需求，中捷設有無障礙廁所、親子廁所、警示地磚、無障礙加值售票機、無障礙自動閘門等基本設施，並在各站點設置電動輪椅專用充電插座，方便以輪椅代步的乘客使用。

車廂內輪椅專屬停放區，替身障或行動不便的族群，創造友善的乘車環境。

有哺乳需求的媽媽，可以到捷運高鐵臺中站、市政府站與北屯總站使用哺集乳室，其他站點則會由站務人員引導至適當的空間，推動中捷成為母嬰友善環境。懷孕中的準媽媽可以向詢問處索取「好孕貼紙」，如果是身體不適或有隱性需求，不好意思請人讓座的乘客，中捷推出「博愛貼紙」開放索取，鼓勵大家貼上貼紙，勇敢表達需求，更呼籲乘客多多關懷身邊的人，共創友善搭乘環境。

中捷除了提供協助視障乘客搭車的服務，也帶領台中惠明盲校視障學生認識、參訪、搭乘台中捷運，讓他們未來更有信心獨自搭乘。

中捷的貼心服務，還包括開放視障人士申請「定向行動訓練」，視障人士可以免費進入中捷，在專業人士引導下，認識搭車環境與流程，保障弱勢族群搭乘大眾交通工具的權益。朱來順補充，台中惠明盲校也曾帶領視障學生參訪，登上1：1車廂模型，以觸碰方式了解輪椅區、緊急按鈕與對講機的配置與使用，並在車站人員帶領下，由北屯總站搭乘捷運到市政府站，透過沉浸式導覽，盲生能夠學習如何辨識月台與列車通行方向，未來更有信心獨自搭乘捷運。

中捷的貼心服務，還包括開放視障人士申請「定向行動訓練」，在專業人士引導下，認識搭車環境與流程，保障弱勢族群搭乘大眾交通工具的權益。

聲景美學 搭捷運好驚喜

「啾啾啾～」你有發現嗎？交通卡一靠近台中捷運的閘門，清脆鳥鳴聲就迴盪在捷運站，使乘客聽了心情愉悅。中捷獨有的閘門進出音效，是模擬台灣在地的白腹秧雞、白頭翁、鳳頭蒼鷹、綠繡眼、白耳畫眉、五色鳥、黃嘴角鴞等7種鳥類，播送出的鳥鳴聲，有的活潑歡欣，有的婉轉動人，聽見的乘客無不感到驚喜萬分。

鳥鳴閘門音效是中捷推出的「捷運地景音樂計畫」之一，為了不讓鳥鳴聲干擾當地鳥類，創作團隊並非收錄真實鳥叫聲，而是使用電子合成器與樂器創作「擬音」，幫助乘客認識台灣生物之餘，也落實保護生態理念。此外，中捷還首創首班車與末班車音樂，以悠揚樂聲陪伴早出與晚歸的乘客，更配合各站的歷史特色或自然環境，量身打造獨一無二的列車「進站音樂」。

近期，中捷也在綠線18座車站內推出「多彩的台中，友善的城市」計畫，將7種常見的手勢語言化作公共藝術品，設置在車站中為乘客加油打氣，包括舊社站、松竹站與四維國小站有大大的「讚」；位於端點站的北屯總站與捷運高鐵臺中站，設有象徵歡迎的「招手」；市政府站有「加油」，其餘還有「比愛心」、「OK」等趣味手勢分布在各站點中，等待民眾來探索。

比愛心、比讚手勢的公共藝術作品，分布在中捷各站點中，讓民眾覺得驚喜又趣味。

走出與高捷、北捷不同的特色，中捷不僅與霹靂布袋戲異業結盟，提升國內外知名度，也善用戶外空間發展商業市集，衝高假日運量。朱來順表示，未來中捷將致力精進運輸與服務品質，多元發展不設限，做社區的暖心好鄰居，持續創造生活中的驚喜。