快訊

又見高齡者肇事！成大旁76歲婦爆衝30多輛車全倒 3人送醫1命危

中職／被界外球打到...受傷悍將小球迷已動完手術 透過球團感謝各界關心

搭北捷手扶梯未靠右被罵「智障」 情侶狂追男理論路人以為搶劫

聽新聞
0:00 / 0:00

漫遊台中 中捷串起城市小旅行 搭乘綠線這樣玩！

聯合新聞網／ 漾台中
松竹站的居市森駅攜手市集合作不同活動，不時也有街頭藝人現場表演。
松竹站的居市森駅攜手市集合作不同活動，不時也有街頭藝人現場表演。

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中捷運公司】

台中捷運綠線南起高鐵臺中站，北至北屯總站，沿途行經熱鬧的南屯區、鄰近大坑步道的北屯區等站點，周邊不乏百貨商場、歷史建築、公園綠地、美食店家等，是許多人喜愛的大眾交通工具，為了吸引更多乘客，中捷在「松竹站」戶外廣場打造「居市森駅」，更將「豐樂公園站」變成全台唯一的霹靂布袋戲主題車站，讓搭捷運變得更好玩！

台中捷運自2021年通車開始，陪伴無數市民通勤、通學、出遊，承載了人們的生活、夢想與情感，度過平凡而實在的每一天。
台中捷運自2021年通車開始，陪伴無數市民通勤、通學、出遊，承載了人們的生活、夢想與情感，度過平凡而實在的每一天。

-----------

北屯松竹站
　「居市森駅」打造全新市集

位於北屯區的台中捷運松竹站，與台鐵松竹車站形成雙鐵共構中心，交通轉乘便利，加上鄰近綠意盎然的舊社公園與綠空廊道，有「綠空廊道最美休息區」稱號，通勤、通學的乘客與遊客絡繹不絕，中捷看好松竹站的地理優勢與發展潛力，去年底攜手知名的露營品牌，在戶外廣場打造裝置藝術兼市集聚落「居市森駅」（G4 Re-Station）。

居市森駅秉持「綠植」、「戶外」、「在地連結」三大理念，結合自然景觀與質感設計，透過移動木屋、裝置藝術、花草植栽及露營用品等擺設，在都市中打造一處舒適的「森活」場域，也積極導入品牌店家與市集活動，促進乘客與在地社區交流，目標成為台中生活與文化體驗的全新據點。

居市森駅積極導入品牌店家，也和小蝸牛等市集合作，成為市集愛好者必訪的新據點。
居市森駅積極導入品牌店家，也和小蝸牛等市集合作，成為市集愛好者必訪的新據點。

居市森駅去年11月開幕時，與廣受歡迎的「小蝸牛市集」合作，包括手作設計、美食小吃及服裝飾品等超過60個特色攤位申請擺攤，人潮穿梭在米白傘狀小攤位間，在形形色色的店家中探索尋寶，品項多元深受民眾喜愛，開幕活動邀來知名藝術家和街頭藝人現場表演，也為親子族群規劃手作課程，現場歡笑聲不絕於耳。

此外，居市森駅也陸續與碌人．散步市集、森之市等單位合作，成為市集愛好者週末必訪之地，促進創意產業互動交流。更有趣的是，居市森駅還特別設計品牌大使，外型可愛逗趣的「森森太陽」與「森吉二郎」，陪伴大家探索環境，同時推出平日消費集點換好禮，鼓勵往來捷運的乘客慢下腳步逛逛市集，為生活增添一絲驚喜。

豐樂公園站
走入霹靂布袋戲

台中捷運豐樂公園站位於南屯區，周邊有南苑公園、豐樂雕塑公園、秀泰生活商場、迪卡儂及好市多等景點與店家，每逢週末假日，周邊熱鬧非凡。而豐樂公園站捷運出口位於南苑公園內，特地打造植生牆呼應公園綠地，就是為了歡迎乘客走入大自然。

霹靂布袋戲的造型人物出沒在捷運豐樂公園站各處，甚至還有彩繪列車，吸引不少民眾搭乘、拍攝。
霹靂布袋戲的造型人物出沒在捷運豐樂公園站各處，甚至還有彩繪列車，吸引不少民眾搭乘、拍攝。

其中，鄰近的豐樂雕塑公園佔地達6公頃，是全台首座公立雕塑公園，漫步其中可以欣賞在地藝術家充滿巧思的創作，除了藝術美學外，公園正中央還有寬廣的人工湖與特色拱橋，青翠植栽倒映在湖水中，景色靜謐優美。共融遊戲場內則有小朋友喜愛的沙坑、磨石子溜滑梯、盪鞦韆等遊具，以及適合年輕族群的跑酷設施，是全家大小休憩玩樂的好選擇。

台中捷運將「豐樂公園站」變成全台唯一的霹靂布袋戲主題車站，讓搭捷運變得更好玩！
台中捷運將「豐樂公園站」變成全台唯一的霹靂布袋戲主題車站，讓搭捷運變得更好玩！

中捷看準豐樂公園站的高人氣，與霹靂國際多媒體合作，邀來霹靂布袋戲的素還真、葉小釵、一頁書等經典人物，擔任「捷運安全大使」，攜手打造聯名彩繪列車，並將豐樂公園站佈置成霹靂布袋戲主題車站，民眾走近車站時，就能看見可愛的布袋戲Q版人偶，與中捷吉祥物「小綠綠」躍上車站外牆向大家打招呼。

中捷看準豐樂公園站的高人氣，與霹靂國際多媒體合作，邀來霹靂布袋戲的素還真、葉小釵、一頁書等經典人物，擔任「捷運安全大使」。
中捷看準豐樂公園站的高人氣，與霹靂國際多媒體合作，邀來霹靂布袋戲的素還真、葉小釵、一頁書等經典人物，擔任「捷運安全大使」。

車站內更是驚喜連連，出入閘門與乘客詢問處，均設置繽紛活潑的Q版造型人物，月台旁還有經典角色帥氣海報，搭配簡短的安全標語，以趣味宣導取代嚴肅說教。中捷還特別聘請布袋戲聲優錄製宣導廣播，素還真以流利台語提醒乘客「先下後上」；逗趣的秦假仙也會叮嚀「車站內禁止嚼食口香糖及檳榔」，口吻生動令人莞爾不已。

捷運的搭乘宣導海報也加入霹靂布袋戲經典角色，讓乘客看了也會心一笑。
捷運的搭乘宣導海報也加入霹靂布袋戲經典角色，讓乘客看了也會心一笑。

捷運站內還搭起野台戲舞台，介紹布袋戲「生、旦、淨、末、丑」的代表意義，向國內外乘客推廣台灣傳統文化。霹靂彩繪列車則是最大亮點，一踏入車廂，車門貼、車窗貼與角色海報等，滿滿的霹靂布袋戲元素，帶領乘客進入布袋戲的英雄世界，和角色搭乘捷運展開奇幻旅程，用心設計吸引眾多粉絲拍照打卡，成功提升討論度。

未來，中捷將持續規劃推出與霹靂布袋戲聯名的周邊商品，期待捷運不僅是交通運輸工具，也能成為民眾心中更有趣、更多元的文化交流平台。

《漾台中》2025年6月號NO.37
《漾台中》2025年6月號NO.37

漾台中

追蹤

延伸閱讀

中捷昨夜轉轍器故障延誤76分鐘 7天內全面接受退票

中捷轉轍器發生異常一度延誤 搶修後已恢復正常營運

高鐵左營站月台連通高捷 估年底完成基本設計

議員批中捷藍線機電標預算爆增 盧秀燕：最重要是做得起來

相關新聞

島編生活 經緯美學 臺中市纖維工藝博物館 用纖維說人生的故事

臺中市纖維工藝博物館是台灣唯一以「纖維」為主題的專業展館，館內典藏1,200餘件具有歷史與文化意義的纖維文物，並從「纖維、時尚、綠工藝」等面向，希望大眾從日漸式微的傳統工藝之中，找回昔日人與土地的記憶。

協拍助攻！「台中製造」好片不斷 台灣首部高鐵動作片！ 《96分鐘》即將登場

定檔今年9月5日震撼上映的《96分鐘》，為台灣影史首度挑戰以高鐵為主題的動作鉅獻，不僅獲得台中市政府新聞局拍片取景補助以及「台中拍」獎勵金，劇組更攜手中台灣影視基地，首次搭建高鐵虛擬LED攝影棚，讓發生於疾速高鐵上的故事更真實，令影迷萬分期待！

改寫農業樣貌 種下無限可能 「青農」接棒 耕耘台中農業新勢力

返鄉務農，不再是勉強為之的決定，而更能承載夢想與創意，耕耘出農業的新樣貌。近年，越來越多擁有設計、機械等多元背景的青年，看見農業的新可能，勇敢從零出發，走出自己的農創之路。有人從生活反思中重新找回與土地的連結；也有人結合過去的產銷經驗，打造專屬花卉品牌，期盼讓百合的清香走進人們的日常。他們翻轉了大眾對農業的既定印象，也正逐步成為台中農業的新力量。

台中最長自行車道 綠空廊道 鐵馬慢活輕旅行

全長21.7公里的綠空廊道，善用鐵路高架化的橋下閒置空間，打造台中最長自行車道，沿途綠樹成蔭，花木扶疏，周邊更不乏知名景點與美味小吃，跟著《漾台中》騎上自行車，迎著微風，尋訪城市中的各種驚喜！

傳承時代美學 刻劃百年台中 彫刻匠人陳文才

位於台中市仁愛街的「陳彫刻處」，店外醒目的紅字招牌，出自第一代匠師陳珍之手，屋內牆上「陳彫刻」三個大字，是第二代陳文才的手路，而架上陳列的木藝小物，則是第三代陳希彥與妻子韓惠菁的巧思。百年以來，陳彫刻處見證舊城區的起落與興衰，也以家傳手路，刻劃出台中不同的時代樣貌。

書寫過去是為了走向未來 楊双子的台中漫遊

從《花開時節》、《臺灣漫遊錄》、《綺譚花物語》到《四維街一號》，歷史小說家楊双子，以日治時期老台中為背景，細膩描繪女性之間的情愫，為台灣文壇帶來絲絲清雅的百合花香。「書寫過去，是為了走向未來。」她以考據和想像交織成篇，帶領讀者重返百年之前，以文學展開跨時空的「台中漫遊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。