漫遊台中 中捷串起城市小旅行 搭乘綠線這樣玩！

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中捷運公司】

台中捷運綠線南起高鐵臺中站，北至北屯總站，沿途行經熱鬧的南屯區、鄰近大坑步道的北屯區等站點，周邊不乏百貨商場、歷史建築、公園綠地、美食店家等，是許多人喜愛的大眾交通工具，為了吸引更多乘客，中捷在「松竹站」戶外廣場打造「居市森駅」，更將「豐樂公園站」變成全台唯一的霹靂布袋戲主題車站，讓搭捷運變得更好玩！

台中捷運自2021年通車開始，陪伴無數市民通勤、通學、出遊，承載了人們的生活、夢想與情感，度過平凡而實在的每一天。

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北屯松竹站

「居市森駅」打造全新市集

位於北屯區的台中捷運松竹站，與台鐵松竹車站形成雙鐵共構中心，交通轉乘便利，加上鄰近綠意盎然的舊社公園與綠空廊道，有「綠空廊道最美休息區」稱號，通勤、通學的乘客與遊客絡繹不絕，中捷看好松竹站的地理優勢與發展潛力，去年底攜手知名的露營品牌，在戶外廣場打造裝置藝術兼市集聚落「居市森駅」（G4 Re-Station）。

居市森駅秉持「綠植」、「戶外」、「在地連結」三大理念，結合自然景觀與質感設計，透過移動木屋、裝置藝術、花草植栽及露營用品等擺設，在都市中打造一處舒適的「森活」場域，也積極導入品牌店家與市集活動，促進乘客與在地社區交流，目標成為台中生活與文化體驗的全新據點。

居市森駅積極導入品牌店家，也和小蝸牛等市集合作，成為市集愛好者必訪的新據點。

居市森駅去年11月開幕時，與廣受歡迎的「小蝸牛市集」合作，包括手作設計、美食小吃及服裝飾品等超過60個特色攤位申請擺攤，人潮穿梭在米白傘狀小攤位間，在形形色色的店家中探索尋寶，品項多元深受民眾喜愛，開幕活動邀來知名藝術家和街頭藝人現場表演，也為親子族群規劃手作課程，現場歡笑聲不絕於耳。

此外，居市森駅也陸續與碌人．散步市集、森之市等單位合作，成為市集愛好者週末必訪之地，促進創意產業互動交流。更有趣的是，居市森駅還特別設計品牌大使，外型可愛逗趣的「森森太陽」與「森吉二郎」，陪伴大家探索環境，同時推出平日消費集點換好禮，鼓勵往來捷運的乘客慢下腳步逛逛市集，為生活增添一絲驚喜。

豐樂公園站

走入霹靂布袋戲

台中捷運豐樂公園站位於南屯區，周邊有南苑公園、豐樂雕塑公園、秀泰生活商場、迪卡儂及好市多等景點與店家，每逢週末假日，周邊熱鬧非凡。而豐樂公園站捷運出口位於南苑公園內，特地打造植生牆呼應公園綠地，就是為了歡迎乘客走入大自然。

霹靂布袋戲的造型人物出沒在捷運豐樂公園站各處，甚至還有彩繪列車，吸引不少民眾搭乘、拍攝。

其中，鄰近的豐樂雕塑公園佔地達6公頃，是全台首座公立雕塑公園，漫步其中可以欣賞在地藝術家充滿巧思的創作，除了藝術美學外，公園正中央還有寬廣的人工湖與特色拱橋，青翠植栽倒映在湖水中，景色靜謐優美。共融遊戲場內則有小朋友喜愛的沙坑、磨石子溜滑梯、盪鞦韆等遊具，以及適合年輕族群的跑酷設施，是全家大小休憩玩樂的好選擇。

台中捷運將「豐樂公園站」變成全台唯一的霹靂布袋戲主題車站，讓搭捷運變得更好玩！

中捷看準豐樂公園站的高人氣，與霹靂國際多媒體合作，邀來霹靂布袋戲的素還真、葉小釵、一頁書等經典人物，擔任「捷運安全大使」，攜手打造聯名彩繪列車，並將豐樂公園站佈置成霹靂布袋戲主題車站，民眾走近車站時，就能看見可愛的布袋戲Q版人偶，與中捷吉祥物「小綠綠」躍上車站外牆向大家打招呼。

中捷看準豐樂公園站的高人氣，與霹靂國際多媒體合作，邀來霹靂布袋戲的素還真、葉小釵、一頁書等經典人物，擔任「捷運安全大使」。

車站內更是驚喜連連，出入閘門與乘客詢問處，均設置繽紛活潑的Q版造型人物，月台旁還有經典角色帥氣海報，搭配簡短的安全標語，以趣味宣導取代嚴肅說教。中捷還特別聘請布袋戲聲優錄製宣導廣播，素還真以流利台語提醒乘客「先下後上」；逗趣的秦假仙也會叮嚀「車站內禁止嚼食口香糖及檳榔」，口吻生動令人莞爾不已。

捷運的搭乘宣導海報也加入霹靂布袋戲經典角色，讓乘客看了也會心一笑。

捷運站內還搭起野台戲舞台，介紹布袋戲「生、旦、淨、末、丑」的代表意義，向國內外乘客推廣台灣傳統文化。霹靂彩繪列車則是最大亮點，一踏入車廂，車門貼、車窗貼與角色海報等，滿滿的霹靂布袋戲元素，帶領乘客進入布袋戲的英雄世界，和角色搭乘捷運展開奇幻旅程，用心設計吸引眾多粉絲拍照打卡，成功提升討論度。

未來，中捷將持續規劃推出與霹靂布袋戲聯名的周邊商品，期待捷運不僅是交通運輸工具，也能成為民眾心中更有趣、更多元的文化交流平台。