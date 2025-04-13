「大甲．女子路」微旅行路線在大甲 探索女性的百年足跡

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府、台中市大甲婦女及新住民培力中心】

大甲以鎮瀾宮、貞節牌坊和奶油酥餅聞名，但鮮為人知的是，這些景點和伴手禮，背後蘊藏了一段段女性的生命故事。「大甲．女子路」以女性的生命經驗、性平議題為主題，結合在地地景路線，帶您一探大甲在地女性的百年足跡，來場女性地標微旅行。

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觀光客來到大甲，行程不外乎是到大甲鎮瀾宮參拜，接著前往順天路老街（大甲老街）品嘗道地小吃，或走訪糕餅街採購名聞遐邇的奶油酥餅回家。然而，大甲這座擁有深厚歷史底蘊與豐富人文故事的城市，還有更多值得探索的可能，「大甲．女子路」就是藉由女性地標微旅行路線，呈現民眾所不知道的大甲。

觀光地標結合女性議題

發掘不一樣的大甲

由「台中市大甲婦女及新住民培力中心」所策劃的「大甲．女子路」，以徒步走讀為方式，結合了大甲火車站、蔣公路舊建築、糕餅街、鎮瀾宮、林氏貞孝坊等著名地標，以女性的生命故事、性別平權等角度切入，帶領參與者認識在地性別地標與文化產業，別具意義。

「大甲．女子路」的導覽員指引民眾觀察大甲鎮瀾宮廟宇裝飾藝術中的細節。

究竟，在大家耳熟能詳的地標和景點中，和女性有什麼樣的關聯？

以大甲火車站的站前廣場所佇立的一座「慈孝勤儉雕像」為例，由出身大甲的戰後第一代本土雕塑家郭清治所製作，這尊以女性和兩個孩子為主角的雕像，反映早期大甲女性，透過藺草編織產業，一面工作維持生計，一面照顧家庭的勞動樣貌，使得女性地位不僅高過男性，也流傳了「人重生女不重男」的歌謠。

「大甲．女子路」以女性的生命經驗、性平議題為主題，結合在地地景路線，讓參加者更加理解大甲在地的女性故事。

而走入糕餅街，旅人必買的「大甲奶油酥餅」，在過去是傳統的婚嫁喜餅，已逐漸演變為祭祀媽祖的伴手禮，並與女性之間存在著深刻的連結，「大甲．女子路」的導覽員也會帶大家討論傳統婚嫁文化中的性別議題，在聽了導覽故事之後，口中所品嘗的酥餅，滋味將更為不同。

香火鼎盛的大甲鎮瀾宮，以女性為主神的媽祖，是世代台灣人的心靈寄託，其廟宇裝飾藝術中，也藏了諸多小細節，例如從廟宇的三對石獅子身上，就能看出性別平權的變遷：公獅與母獅，誰帶著小獅，誰掛著銅錢？這些傳統的石獅形象又反映了什麼樣的性別分工？除此之外，就連石獅張口的大小、左右的站位，皆具備不同的象徵意義。

走出鎮瀾宮，可看到被列為市定古蹟的「林氏貞孝坊」，則是紀念清領時期的林春娘，在早年喪夫後，獨自扶養婆婆、過繼的養子、幼孫的故事。林春娘不只是位貞潔的婦人，同時她也有著為鄉里「祈雨」的事蹟，傳說在戴潮春事件發生時，大甲城被圍困、水道遭斷，即靠她出面祈雨解圍，在過世後，日本時代發生旱災後，同樣也是在祭拜林春娘後天降甘霖。

多元「女力」視角探索在地

「大甲．女子路」不只加入發人深省的性別議題導覽內容，就連帶領的導覽員也都是在地娘子軍，這些女性導覽員都是素人出身，平時從事不同的職業，也有退休人士，透過導覽培訓，除了能習得第二專長、增進自信心外，也能巧妙將當代女性的處境，以及自己的生命故事和觀察，一一融入導覽內容中，提供聽眾不同觀點。

「大甲．女子路」的女性導覽員都是素人出身，將自己的生命故事和觀察融入導覽內容中。

隨著新住民家庭數量的增加，新住民女性的身影也更頻繁出現在各場合，在地的導覽活動也不例外。2023年起，「大甲．女子路」的導覽生力軍就加入了新住民女性，對於這些新住民姐妹來說，這不僅是一次認識新家鄉的機會，也可藉此結交更多在地的女性朋友，增加生活上互相依靠、交流的對象，許多新住民導覽員均表示，在參加培訓後更融入在台灣的生活。而對於參加導覽的遊客而言，亦為難能可貴的經驗，得以從這群平時不甚熟悉的族群口中，認識在地文史，也能交流不同國家之間的女性故事。

2025年是「大甲．女子路」邁入的第四個年頭，不僅培育了10多位熱愛大甲文化的女性導覽員，也讓更多參加者了解以女性為切入點的大甲文史，甚至她們也成為了外地的親子共學團、公家機關辦理共識營時的講師，如今已是大甲地區的重要「女力」。

「大甲．女子路」的相關活動資訊皆公布於「她說，大甲‧女子路」粉絲專頁，有興趣的民眾可報名參與。