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2025台中媽祖國際觀光文化節 與女神同行！

聯合新聞網／ 漾台中
市府文化局年年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，透過藝文表演活動帶領民眾認識各地的媽祖文化。
市府文化局年年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，透過藝文表演活動帶領民眾認識各地的媽祖文化。

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府】

從全台知名的鎮瀾宮「大甲媽」，到以古建築聞名的樂成宮「旱溪媽」、海線信仰重鎮的大庄浩天宮「潛水媽」、見證台中早期市街發展的南屯萬和宮「老大媽」，山海屯都各區的媽祖皆庇護著信眾，台中的「媽祖信仰」享譽國際，市府文化局更年年舉辦「台中媽祖國際觀光文化節」，透過藝文表演活動帶領民眾認識各地的媽祖文化。

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媽祖是台灣重要的信仰，無論是拜拜進香，還是參與遶境，每年都吸引了超過百萬以上的人次參與，而從農曆年後到3月媽祖誕辰前，元宵晚會、酬神戲輪番上陣，更是各大媽祖廟最為熱鬧的季節。呼應這樣的信仰節奏，「台中媽祖國際觀光文化節」的系列活動也同時起跑，邀請優質的表演團隊，以各大廟宇為舞台接力演出，展現文化與信仰碰撞的火花。

「台中媽祖國際觀光文化節」邀請優質的表演團隊，以各大廟宇為舞台接力演出，展現文化與信仰碰撞的火花。
「台中媽祖國際觀光文化節」邀請優質的表演團隊，以各大廟宇為舞台接力演出，展現文化與信仰碰撞的火花。

2025台中媽祖國際觀光文化節系列活動，在2月1日至5月17日於12間宮廟熱鬧展開，首場活動配合新社「九庄媽」的遶境時間於大年初四登場。九庄媽是台中罕見「有神無廟」的地方祭祀圈，每年媽祖會隨著輪值祭祀的庄頭移動，無形間也凝聚了不同庄頭的向心力。因此當日特別邀請明華園星字戲劇團蒞臨新社演出，除了吸引眾多鄉親共襄盛舉外，也順勢藉由活動的影響力，讓更多人認識九庄媽的信仰文化。農曆年的尾聲，為了歡慶元宵節，不同的藝文表演團體也在台中樂成宮、大庄浩天宮、南屯萬和宮及大甲鎮瀾宮接連演出，民眾在欣賞精采演出之餘，同時行遍台中各地的百年廟宇，品嘗各地小吃，認識在地的信仰文化。

南屯萬和宮場次邀請明華園日字戲劇團扮仙慶賀。
南屯萬和宮場次邀請明華園日字戲劇團扮仙慶賀。

而被譽為世界三大宗教活動之一的「大甲媽祖遶境進香」，已於4月4日晚間10點45分起駕，市府文化局也配合媽祖起駕時程，在大甲鎮瀾宮周邊舉辦起駕戲和觀禮台活動，以精采的文化展演，讓更多人認識享譽國際的媽祖遶境活動與媽祖文化。

市府文化局以精采的文化展演，讓更多人認識享譽國際的媽祖遶境活動與媽祖文化。
市府文化局以精采的文化展演，讓更多人認識享譽國際的媽祖遶境活動與媽祖文化。

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4月份起至5月17日，各知名團隊也會陸續於台中萬春宮、社口萬興宮、北屯南興宮、豐原慈濟宮、大肚萬興宮、梧棲朝元宮等廟宇，帶來精采絕倫的演出，「台中媽祖國際觀光文化節」各場次內容，可上台中市政府文化局官網查詢。

《漾台中》2025年4月號NO.36
《漾台中》2025年4月號NO.36

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