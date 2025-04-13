從泰雅琴聲尋回「老人家的舌頭」 口簧琴藝師 Temu Yehan（楊振昇）

【撰文｜邱璟綾、攝影｜江茗洋、圖片提供｜Temu Yehan（楊振昇）】

來自泰雅族的Temu Yehan（楊振昇），成長過程曾因文化差異對族群身分感到懷疑，直到成為台中市博屋瑪（P'uma）國小代理教師，才從口簧琴的鳴響，找回兒時記憶悠遠的旋律。為了尋回「老人家的舌頭」，他努力鑽研口簧琴，並帶著部落孩子製琴、吟奏古調，傳承祖先寄寓於音律的智慧。

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從台中市區向山行，來到位於和平區達觀部落的博屋瑪國小，此時口簧琴鐘聲響起。泰雅族名Temu Yehan的楊振昇介紹：「我們的下課鐘聲是出發狩獵之歌。」語畢，孩子們的笑聲自四面八方傳來，彷彿校園裡都是充滿活力的小獵人。

口簧琴對泰雅族人而言，是情感表達、傳遞訊息的重要工具。

回憶起2016年，彼時26歲的Temu Yehan自都會回到原鄉，前往博屋瑪國小任教。剛踏入校園時，就是錚錚琴音喚醒深埋內心的童年回憶，進而引領他投入口簧琴研究、吹奏與製作，並成為台灣少數通曉各族群口簧琴文化的年輕藝師。

從博屋瑪國小尋找遺失的聲音

Temu Yehan的雙親都是泰雅族人，他從小在和平區梨山部落生活，兒時總會聽見老人家吹奏口簧琴。當時才5歲的他心想：「等上了小學，我也要學口簧琴。」

和耆老們學習、共同吹奏口簧琴，激發了Temu Yehan對自身文化的認同與歸屬感。

「沒想到進入校園，沒有辦法接觸泰雅文化，更別說口簧琴了。」Temu Yehan說，成長階段的他在校園感受到文化差異，而那迴盪耳際的琴音，逐漸變成一段若有似無的記憶。直到2016年踏入博屋瑪國小，校內迴盪著口簧琴的旋律，意外將早已遺忘的情感猛然喚醒，並隨著歲月悠悠遠遠地，形成生命中一道深刻的痕跡。

Temu Yehan表示，學習口簧琴時，彷彿能感受耆老思念遠方親人的心情，或與他們為凱旋高歌一曲。

於是Temu Yehan前往宜蘭拜訪同為泰雅族的牧師江明清，向他學習吹奏與製琴，透過文獻蒐集、資料整理，甚至回到部落向耆老請益，進一步認識族人數百年來傳情達意的旋律。

「對泰雅族人而言，口簧琴不只是單純的樂器，更是情感表達、傳遞訊息的重要工具。」Temu Yehan表示，學習口簧琴時，彷彿能感受耆老思念遠方親人的心情，或與他們為凱旋高歌一曲。那些埋藏在古調旋律的深刻情感，激發他對自身文化的認同與歸屬感，促使他將口簧琴融入課程，希望帶領部落的孩子尋找遺失的聲音。

「老人家的舌頭」 千萬不能忘記

Temu Yehan一開始從最傳統的竹片單簧開始學習，很快地挑戰銅片單簧、雙簧、三簧，甚至是難度相當高的四簧琴。

Temu Yehan不僅研究、吹奏口簧琴，也透過製作和教學，延續這項泰雅傳統文化。

剛學會吹四簧琴時，他開心地回到梨山部落，吹給和平區最後一位通曉口簧琴的耆老Payas Temu（楊德福）聽，未料當他自信滿滿吹奏一曲，老人家卻打了他的頭，笑說：「你在『說』什麼，我聽不懂。」

「因為口簧琴不只是聲音，對老人家而言，那是另一個舌頭。」Temu Yehan回憶，自此他幾乎每個月都會接到Payas Temu的視訊電話，而在電話接通的那一刻，老人家什麼都不說，先吹一陣口簧琴，Temu Yehan也會趕緊拿出他的口簧琴，和他相互唱和一曲。

Payas Temu曾在受訪時，用族語感嘆地說：「口簧琴那個年代走過了，現在幾乎不再存留。」

Temu Yehan表示，Payas Temu現年已95歲，偶爾會聽他提起中氣不如過往，難以吹奏太長的旋律，昔日那總是令Temu Yehan趕忙拿起口簧琴吹奏的視訊電話，不知何時才會再次響起。但Temu Yehan永遠記得第一次回到梨山部落吹奏四簧琴時，Payas Temu不解的眼神。他牢牢記住那一刻，藉此時時提醒自己：「老人家的舌頭，不能亂說，也不能忘記。」因此，每當老人家想「說」些什麼時，Temu Yehan總是努力跟隨、聆聽，就是為了「抓到以前的舌頭」。

文化教育離不開部落

Temu Yehan回憶，無論從都會到原鄉，他的生活軌跡都不曾離開台中。課餘閒暇的時候，他喜歡挑戰雙崎部落的埋伏坪登山步道，或前往桃山部落的山蘇森林、巨人之手探險；和都會區大型連鎖餐廳相比，達觀部落裡的比度咖啡屋更有特色。語畢，他不禁莞爾，原以為自己成為都會的原住民，未料歸鄉的浮萍也長了根，如今的他，早已離不開部落的一切了。

除了吹奏，9年來Temu Yehan已製作超過1,000把口簧琴，而他也透過教育，搭起過去和現代的橋梁，讓泰雅文化延續下去。

Temu Yehan笑說：「在博屋瑪國小，我們帶學生認識口簧琴，從採集竹子開始，進而製古琴、吹古調。」為了引起學生的學習動機，他時常隨機吹奏一首古調，讓孩子猜測琴音背後傳遞的意境。令他感動的是，吹奏途中時常有孩子加入合唱，一同吟詠出屬於泰雅族最美的聲音。

Temu Yehan用心教授學生製作口簧琴。

多年過去，有些孩子從取竹子製琴的過程中，展現出對木工的興趣；有些孩子上國中了，仍持續吹奏著口簧琴；還有些孩子常常圍在他身邊，要他多教一點、再聽一遍。

但Temu Yehan從未想教出下一個口簧琴大師，他只希望孩子們從口簧琴延伸對「學習」的興趣，並由祖先的智慧培養思考力，進而解決生活中的問題，「做文化教育，除了知道自己從哪裡來，也要知道未來可以往哪裡去。」他以此作結。