翻轉公廁印象超有感！陽光公廁 城市美學的全新體驗

【撰文｜邱子齊、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府】

橢圓形的建築，四周種植蔓性的蝶豆花融合地景美學，佇立於綠意盎然的東區十全公園之中；北屯區水湳生態公園裡，有座藍白色調，以公園水流與地形變化為設計元素的地中海風格建築，引人注目；白色為基調的外牆，搭配可愛的小豬耳朵、鼻子造型設計，北區的豬事圓滿公園有個空間充滿了童趣。你能想像這些都是公園裡的公廁嗎？翻轉傳統公廁印象，「台中美樂地陽光公廁」已成為一種城市美學，更於「2025第十二屆台灣景觀大獎」中，獲得環境規劃類佳作，表現亮眼。

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公園，是城市裡重要的公共場域，公廁的品質是城市進步的指標之一。台中市政府以2019年啟動的「台中美樂地計畫」（Taichung Melody）出發，秉持人本精神，推動「陽光公廁」、「共融公園」及「人本無障礙環境」為三大重點，其中，打造陽光公廁，不僅讓民眾有感於方便與舒適度的提升，更使城市美學帶來新的亮點。

十全公園的陽光公廁融合景觀美學，給予使用者最舒適的如廁體驗。

為了翻轉傳統公廁給人的刻板印象，重新打造陽光正向的如廁體驗，市府建設局的具體作為包含：汰換老舊硬體設施、更新老舊管線，且新增排放採雨汙分流、廁間設置救助鈴等。此外，針對常年的通風與氣味問題，也以自然對流的方式，增加與增大通風口，來減低臭味與潮濕情形，並融入設計美學、採用環保標章的設備，以多管齊下的方式，讓公廁變成讓大眾安心使用的友善廁所。實施多年下來，目前已完成102處的公廁改造，成果遍布台中各行政區。

照顧特定族群「揪甘心」

除了將公廁設備汰舊換新，市府建設局也將高齡者、家長、女性、小朋友等不同族群的使用者的需求納入考量。舉例來說，傳統公廁多是男女廁數量各半，未考量女性所需的如廁時間較長，常常造成女廁大排長龍的狀況。市府打造的陽光公廁，自2023年起將男女廁間比1:4提高至1:5，廁間坐蹲比也提升至3:2，還增加親子廁間所需設備，並

符合建築物無障礙設施設計規範，創造更友善的廁所空間。

被評為六星級的東區十全公園陽光公廁，是一座兼顧全齡、親子、性別友善及無障礙的多功能廁所。

其中，榮獲「2024國家卓越建設獎」最佳環境文化類「優質獎」殊榮的東區十全公園，便擁有台中戶外首座、國內罕見兼顧全齡、親子、性別友善及無障礙的多功能廁所，被評為六星級的廁所，有著超越國內法規要求的可掀式照護床、人工肛門污物盆、手洗器等設備規格，貼心服務特定族群，在公共廁所中實屬罕見。

公廁再進化 引領城市美學

台中美樂地陽光公廁已成為一種城市美學，翻轉傳統公廁的刻板印象（圖為北區豬事圓滿公園陽光公廁）。

而在今年，台中的陽光公廁也將迎來新的里程碑！市府建設局選定台中文心森林公園公廁為示範地，推動公廁與周邊設施的改造，成功地爭取到經濟部產業發展署的「城市美學公共場域設計共創計畫」，斥資1,500萬元與台灣設計研究院合作，將以「乾淨、明亮、整齊、舒適」為原則，設計一座兼具美感與舒適的陽光公廁。

十全公園陽光公廁設計精良，全方位提升無障礙廁所整體使用功能及品質。

位於七期重劃區的文心森林公園是台中知名景點，全齡的遊憩設施，吸引民眾前往，同時園區內的「戶外圓滿劇場」，更是台中夏日馬戲節、國際動畫影展、兒童藝術節與各大演唱會的舉行地，公廁的重要性，可見一斑。

東區十全公園的公廁內增設的可掀式照護床，平時能收納於牆面不佔空間。

完工後的文心森林公園陽光公廁外觀將以白色為主色調，降低視覺上的厚重感。外牆覆以擴張網，兼具隱私保護的同時，也加強通風性。而建築內部更配置能夠強制排風的通風柱，一舉解決傳統廁所給予人氣味不良、潮濕的印象。除了在美學、空間設計上的顯著提升，公廁也結合智慧系統的設計，使用整體盥洗系統，將設備整合在單一系統，並可偵測耗材、空氣品質、濕度及人流等資訊，方便管理人員即時進行清潔、維修，提供使用者更良好的公廁空間。

文心森林公園陽光公廁外觀設計將以白色為主色調，兼具視覺美感與舒適度。

此外，公廁的設計更優於現行公共建築技術的規則，將男女廁間比調為1:6、坐蹲比13:8。公廁內也設有無障礙廁所、親子廁所、哺乳室，甚至還規劃性別友善廁所、兒童廁所，不僅改善廁所的使用效率和舒適度，也能兼顧各族群的需求。而與公廁一同更新的，還有周邊景觀、無障礙空間、指標設計等項目的改善，預計今年5月中完工後將成為公園新地標。

便捷回饋管道 滿意度達八成

台中市公園公廁通報管理系統，提供民眾掃描QR Code就能通報回饋的便捷管道。

陽光公廁計畫推動多年，除了改善硬體，市府建設局也同步設置「台中市公園公廁通報管理系統」，針對公廁設施、清潔等項目，提供市民便捷的回饋管道。只要以QR Code進行通報，就能讓清潔人員即時處理，回報後亦可透過電子郵件查詢處理進度，並收到維護單位的簡訊回覆，服務一推出即獲得民眾高達八成的滿意度。透過使用者與管理者的雙向合作，更加友善舒適的公廁環境將成為市民生活的一部分，全面提升城市公共服務品質。