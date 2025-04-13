閱讀 探索無限可能 陪孩子遨遊書香世界

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聯合新聞網／ 漾台中
台中市政府致力推動線上與線下閱讀風氣，陪伴大小市民養成閱讀習慣。
台中市政府致力推動線上與線下閱讀風氣，陪伴大小市民養成閱讀習慣。

【撰文｜邱璟綾、攝影｜莊震烽、圖片提供｜台中市政府、台中市立圖書館】

因應現代閱讀工具不斷改變，台中市政府致力推動線上與線下閱讀風氣，除了打造良好閱讀環境並結合多樣化的推廣活動，陪伴大小市民養成閱讀習慣，使閱讀的影響力深入城市各個角落。

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城市發展除了經濟建設，更需要兼顧人文底蘊，於是閱讀力在近年來逐漸被視為城市競爭力的一大指標。聯合國教科文組織（UNESCO）更將4月23日訂為「世界圖書與版權日」（或稱世界閱讀日），希望以此關注閱讀、出版及智慧財產權發展，並鼓勵世人發掘閱讀的樂趣。

「在知識經濟的時代，閱讀力就是城市的競爭力！」台中市長盧秀燕表示，市府長年推動線上及線下閱讀，為全民打造適齡適性的閱讀環境，就是希望讓「閱讀」成為台中的城市風格。

閱讀鳥快樂相伴
線上閱讀零距離

身處數位時代，閱讀與學習的生態不斷改變。市府教育局早在17年前首開風氣，建置「台中市推動校園閱讀線上認證系統」，成為地方政府推動線上閱讀的先驅。

學生使用ipad進行校園閱讀線上認證系統。
學生使用ipad進行校園閱讀線上認證系統。

教育局表示，「每天平均有超過5萬名小朋友閱讀書籍後進行答題挑戰，瀏覽人次已突破1.1億人！」為了讓使用者常保新鮮感，團隊持續優化系統，並與教師和志工合作更新優良圖書、設計答題挑戰，並開發闖關進階的榮譽制度。

系統啟用至今，已累積超過50萬道題目、4.2萬本可認證圖書，孩子們只要閱讀後即可登入系統進行答題挑戰，並蒐集閱讀認證積分，藉此升級自己的「閱讀鳥」。每一位孩子從小麻雀等級開始，一路經過白頭翁、綠繡眼等閱讀鳥陪伴，達到最高等級「台灣藍鵲」的孩子，還能獲頒藍鵲鑰匙圈。

校園閱讀線上認證系統啟用至今，已累積超過50萬道題目、4.2萬本可認證圖書，孩子們只要閱讀後即可登入系統進行答題挑戰，並蒐集閱讀認證積分，藉此升級自己的「閱讀鳥」。
校園閱讀線上認證系統啟用至今，已累積超過50萬道題目、4.2萬本可認證圖書，孩子們只要閱讀後即可登入系統進行答題挑戰，並蒐集閱讀認證積分，藉此升級自己的「閱讀鳥」。

由於線上學習不受時空地域限制，甚至有遠在海外的華人家庭，希望孩子持續閱讀中文書籍，因此主動聯繫系統維運小組開通帳號。教育局也歡迎海內外家長、師生共襄盛舉，一起善用線上資源享受閱讀、快樂學習。

全齡友善閱讀環境
讓孩子徜徉書香世界

根據統計，台中市去年圖書館總借閱冊數突破2,024萬冊，市府更連續4年每年編列1億元購書經費，讓市民「月月有新書」，並積極推動圖書館改建與新建工程，打造全齡友善的閱讀空間。

文化局表示，自盧市長上任以來，將閱讀列入重要城市願景，不僅積極推廣閱讀，尤其重視「適齡適性」的閱讀服務，因此市民走訪台中市立各大圖書館，皆能找到貼近兒童需求的閱讀資源。

例如台中市立圖書館總館採「分齡分眾」設計，並重視多元閱讀，館藏涵蓋數量豐富的外文繪本。館內一樓以向上延伸的「智慧樹」書牆作為圖書館的視覺亮點，在智慧樹旁則規劃兒童閱覽區及樂齡區，方便長輩帶著孫子孫女一同前來，彼此都能在圖書館享受一段美好的閱讀時光。

而在素有「外埔小白宮」美譽的外埔分館，以簡潔俐落的外型融入在地人文美學，使圖書館成為地方的指標文化設施。其中，位於一樓的兒童閱覽區，以大片玻璃窗引入自然山景，而牆面則以色塊搭配高低錯落的山洞造型書牆，為孩子構築一處歡樂的閱讀天地。

台中市立圖書館外埔分館兒童閱覽區牆面設計採山洞造型，為孩童打造舒適的閱讀環境。
台中市立圖書館外埔分館兒童閱覽區牆面設計採山洞造型，為孩童打造舒適的閱讀環境。

坐落於南屯區的李科永紀念圖書分館，則以「幼兒教育」作為館藏特色，不僅在館內設立穿山甲造型借書機，鼓勵孩童自發性閱讀，更不定期安排繪本作家與插畫家講座，陪伴孩子在愛與閱讀中茁壯。

李科永紀念圖書分館不定期辦理外文繪本活動，帶領親子一起進入書香世界。
李科永紀念圖書分館不定期辦理外文繪本活動，帶領親子一起進入書香世界。

而由日治時期警察宿舍改建的台中文學館，館內除了介紹台中文學相關主題，另規劃一處「兒童文學區」，提供適齡文學作品與教具，並設有互動式體驗遊戲，引領孩子從小培養對文學的興趣與創造力。

台中市立圖書館以適齡適性為概念，讓民眾都能找到適合的閱讀空間。
台中市立圖書館以適齡適性為概念，讓民眾都能找到適合的閱讀空間。

因應一年一度的兒童節，市立圖書館及各分館於4月起推出閱讀大富翁「『蛇蛇』順利集點趣」限定活動，鼓勵孩童透過閱讀累積點數，達到一定條件後，即可兌換限量「快樂小蛇」蛇年主題積木。

閱讀大富翁「『蛇蛇』順利集點趣」活動贈品為限量的快樂小蛇積木。
閱讀大富翁「『蛇蛇』順利集點趣」活動贈品為限量的快樂小蛇積木。

盧市長強調，「教育是隱身幕後的偉大工程。」除市立圖書館外，今年底即將啟用的台中綠美圖，是全國第一座美術館與圖書館共構的文化設施，將知識結合藝術，預計為市民帶來更深刻的閱讀體驗。

在未來，還有安藤忠雄親自設計、規劃的「童書之森．台中」圖書館即將開工，完工後將蒐羅台灣乃至世界各地的童書，並鼓勵孩童穿梭其中，自在且隨意地瀏覽閱讀，讓埋藏心中的閱讀種子在台中一一萌芽。

《漾台中》2025年4月號NO.36
《漾台中》2025年4月號NO.36

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