來當森林小泰山！大坑風動石公園 結合自然與體能的遊樂場

【撰文｜邱子齊、攝影｜江茗洋】

近日討論度超高的「大坑風動石公園」，是一座藏身在大坑步道山頂的特色公園，沿著山坡地形打造，就像一座結合自然與體能的遊樂場，絕對能讓小朋友玩得樂不思蜀，帶著滿滿的笑容回家。現在就安排一趟親子同遊的大坑之旅，與大自然親近一整天吧！

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北屯區的大坑風景區，由於與市區距離不遠，開車只要2、30分鐘便可抵達山腳下，被稱為「台中後花園」。雖然鄰近市區，但大坑的自然資源豐富，包括30多種的落葉樹，滿山遍谷的櫸木、無患子、楓香、苦楝、九芎、烏臼及台灣欒樹等樹種，在春天可以看到綠葉嫩芽齊發，秋冬之際紅、黃、綠多色交錯，每逢季節交替，總是吸引滿滿人潮上山賞景。

而大坑除了坐擁自然美景的步道群、泉色清而無臭的大坑溫泉，來到這裡健行，也推薦走訪一座隱藏在森林步道中的特色公園——「大坑風動石公園」。

自然與體能結合的遊戲想像

風動石公園

大坑風動石公園位於風動石步道的頂端，遊客可以先開車到6號步道停車場，再沿著步道上山，或是從7號步道步行過去，全長約1-2公里之間，沿途是平緩好走的棧道和石頭路，屬於老少咸宜的路線。

大坑風動石公園沿著山坡設置、穿梭在樹木之間的設施，讓孩子們盡情當一日小泰山。

爬完步道即可抵達的大坑風動石公園，就像一座結合自然與體能的森林遊樂空間，提供蜘蛛爬爬網、毛毛蟲洞洞環、舞獅跳跳樁、小龍橋、步步階梯、相思滑道、猴子爬爬繩、泰山攀爬等8種攀爬設施供大小朋友盡情遊玩。

大坑風動石公園，就像一座結合自然與體能的森林遊樂空間，提供蜘蛛爬爬網、毛毛蟲洞洞環、舞獅跳跳樁、小龍橋、步步階梯、相思滑道、猴子爬爬繩、泰山攀爬等8種攀爬設施供大小朋友盡情遊玩。

有別於一般常見的遊具，這些沿著山坡設置、穿梭在樹木之間的設施，讓孩子能當一日的森林小泰山，像是要先通過階梯、平衡木，才能抵達溜滑梯入口。而且，遊戲過程中不僅動手動腳，還需要動腦，讓孩子在玩樂之餘，也加強手眼協調、平衡感及握力等能力，設施旁均加設安全護網，保護孩子的安全。

大坑風動石公園園區內的各項遊具使孩子在玩樂之餘，也加強手眼協調、平衡感及握力等能力，設施旁均加設安全護網，保護孩子的安全。

4歲以上的小小孩也可以在大人陪同下體驗相思滑道，以樹幹為造型的特色林間溜滑梯，彎彎曲曲地從樹林間鑽出來，是公園內的熱門排隊設施。

大坑風動石公園周邊，設立了多個觀景平台和休憩處，可隨時停留補充體力。接近山頂處，還可遠眺豐原區全貌，遠離都市的喧囂，在大自然的包圍下沈浸於美景中。

公園周邊的觀景平台和休憩處，讓親子在大自然的包圍下沈浸於美景中。

上山迎接螢火蟲和蝴蝶

大坑蝶螢嘉年華

在導覽人員的生態解說下，不僅能就近欣賞平地不容易見到的蝶螢飛舞景象，也能收穫滿滿生態知識。

親子同遊大坑風景區，除了健行、泡湯、在公園放電玩樂，每年4月螢火蟲旺季，還有機會可以安排賞螢遊程。

每年市府觀旅局會舉辦「大坑蝶螢嘉年華」，總是一開放就秒殺。

螢火蟲習慣生活在乾淨、無污染的環境，而大坑風景區因鄰近廣大的國土保安林，提供有利螢火蟲生存棲息的條件，也成為最佳賞螢景點，尤其以4月數量最多。

透過大坑蝶螢嘉年華活動，民眾有機會認識並觀賞蝶螢之美。

配合遊憩需求和環境教育，每年市府觀旅局會舉辦「大坑蝶螢嘉年華」，總是一開放就秒殺。主打春季賞螢（4月）、夏季賞蝶（5、6月）的大坑蝶螢嘉年華，在配合場域生態承載量的人數管制之下，讓民眾能在第一線親近蝶螢之美。根據園區紀錄，當地共有7種螢火蟲、140多種蝴蝶在林間出沒，種類豐富。除此之外，也可看到活躍的獨角仙、青蛙及蝴蝶幼蟲等生物，是絕佳的自然教育場地。在導覽人員的生態解說下，不僅能就近欣賞平地不容易見到的蝶螢飛舞景象，也能收穫滿滿生態知識，活動詳情皆可至「台中市風景區管理所」粉絲專頁查閱相關資訊。