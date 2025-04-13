穿越時空 嘗一口老宅咖啡廳裡 靜謐時光

【撰文｜趙心寧、攝影｜莊震烽】

在台中這座城市，除了擁有百年歷史的廟宇、老字號美食值得探索，還有許多老建築隱身於各區，透過保存、修復與老屋再造，變身成為充滿魅力的咖啡廳。走進老宅中，映入眼簾的是復古窗花、木造建築、古早味紅磚牆及充滿歲月痕跡的老件古物，時間彷彿停留在過去，只剩下空氣中瀰漫的咖啡香以及甜點的溫潤甜香。本期《漾台中》帶讀者穿越時空，走訪5間別具特色的老宅喝咖啡、吃甜點，品味靜謐懷舊的時光。

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Hausinc 1035

百年診所變身時髦咖啡廳

鄰近台中火車站的「Hausinc 1035」，是一座獨棟洋樓，從外觀的洗石子牆柱，可見其建築年代感。抬頭一望，四隻手比出1、0、3、5圖樣的招牌，呈現當年位於本建築的診所電話號碼「一零三五」為名的巧思。

Hausinc 1035主打自家烘焙咖啡，也有其他飲品與甜點，選項多元豐富。

走入店內，迎面而來的是日治時期的診所掛號窗口，非常有年代感，現在則設計為一進門服務接待客人之處。上樓後可見開闊的挑高空間，整面紅磚裸牆、三角傳統老宅屋頂和木樁梁柱、紅色圓桌與鐵凳等傳統建築元素，結合了現代咖啡廳的設備與擺設，呈現新舊交錯的復古時髦感。

紅磚裸牆、紅色圓桌與鐵凳等元素，為Hausinc 1035的空間注入復古時髦感。

Hausinc 1035主打自家烘焙咖啡豆，除了提供義式咖啡、手沖咖啡，也有其他飲品、早午餐與甜點，選項多元豐富。其中最特別的是「焦糖布丁」，以陶瓷蓋杯盛裝，呼應復古又典雅的氛圍，吃的時候可用湯匙挖到底，苦甜的焦糖和融合天然香草籽的布丁體一起入口，滑順綿密、風味平衡。

以陶瓷蓋杯盛裝的焦糖布丁，呼應店內復古優雅的氛圍。

Hausinc 1035

地址：台中市中區市府路73號

電話：04-22231035

營業時間：10:00–17:30

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Kichi

隱身巷弄 專賣厚鬆餅的老宅咖啡屋

老闆從各國蒐集來的老件古物，讓Kichi的每個角落都充滿歲月痕跡。

隱身於巷弄裡的「Kichi」，門口的復古門窗和植栽綠意，外觀低調樸實，一走進去卻別有洞天。兩層樓的室內空間雖然小巧，但皆由老闆從空屋狀態一手設計規劃，屋內保留了不少老屋的櫥櫃、磁磚，並擺入從各國蒐集來的老件古物，每個角落都有驚喜，例如刻劃歲月痕跡的桌椅、走廊盡頭的清朝時代古門等，處處都值得細細欣賞。

Kichi店內保留了不少老屋的櫥櫃、磁磚，並擺入從各國蒐集來的老件古物，每個角落都有驚喜。

曾赴日工作的老闆，創立Kichi後主要販售的餐點是日式厚鬆餅，堅持現點現做，以維持品質及口感。最受顧客歡迎的「海鹽焦糖牛奶蘋果厚鬆餅」，空氣感的厚鬆餅散發雞蛋與牛奶香氣，一入口綿密、蓬鬆又有彈性，搭配自製的海鹽焦糖牛奶醬以及熬煮過的蘋果塊，滿滿幸福感在嘴裡化開。除了常態性的厚鬆餅，也會依照時令推出用當季水果製作的限定口味，以及搭配生菜沙拉、薯泥的「主食系」鹹口味厚鬆餅，滿足不同饕客的味蕾。

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LIGAWA dessert哩嘎哇

老厝新生 蛻變為都市裡的咖啡綠地

LIGAWA dessert哩嘎哇每日提供不同品項的甜點，戚風蛋糕和布丁都值得推薦。

由50年老厝翻修改造的咖啡店「LIGAWA dessert哩嘎哇」，是位處於小巷中的一方清幽空間，可愛的店名取自於台語「你和我」之意。咖啡店外觀的磚瓦、店內的木製三角屋式屋頂、磨石子地面，傳承了老厝的歷史，座位區之間的距離寬敞舒適，吧台位與和室榻榻米座位融入空間之中，也毫無違和，為老厝注入新靈魂，還曾獲得第9屆台中市都市空間設計大獎的「舊建築空間再造獎」經典獎。

LIGAWA dessert哩嘎哇店內空間設計巧妙融合了吧台與和室榻榻米座位。

店內供應咖啡以及每日不同品項的甜點，「蘋果美式」以清甜的蘋果汁中和冰美式的苦味，清爽酸甜，視覺感十足。「鮮奶油草莓可可戚風」的蛋糕體柔軟濕潤，巧克力味濃郁帶點微苦，不甜不膩，焦糖香草烤布丁、伯爵紅茶千層蛋糕也值得推薦。

LIGAWA dessert哩嘎哇的磨石子地面可看出老厝的歷史。

天氣好的下午，陽光靜靜灑落窗邊，坐在LIGAWA dessert哩嘎哇喝杯咖啡、享用甜點，走入緩慢的舊日時光。

LIGAWA dessert哩嘎哇店內供應咖啡以及每日不同品項的甜點。

LIGAWA dessert哩嘎哇

地址：台中市東區自強街6巷28號

電話：04-23606097

營業時間：12:00–19:00（週二、週三休息）

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程安。滾滾咖啡

古早味台式老屋 像回阿嬤家喝咖啡

「檸檬咖啡氣泡」以檸檬的酸甜配合咖啡的微苦，加上細緻的氣泡口感，是程安。滾滾咖啡人氣飲品。

位於大甲區的「程安。滾滾咖啡」，門口小小庭園裡可見古早味紅磚矮牆、舊式窗花和綠樹等日常風景，偶爾還能聽到遠處傳來匡噹匡噹的火車聲，台式老屋風格讓人忍不住想起記憶中的阿嬤家，有著熟悉的溫度。正因如此，程安。滾滾咖啡在海線地區累積了不少死忠顧客，不僅僅是一家咖啡店，更與地方文化、藝文活動緊密結合。

走進程安。滾滾咖啡就像回到阿嬤家，坐在客廳舒服自在的享受午茶時光。

走入室內，居家感的空間和擺設、磨石子地板、復古的樓梯扶手，就像回到家裡、坐在客廳一般舒服自在。這裡不僅提供咖啡，也有茶飲、無咖啡因飲品，以及甜點和手創選物，串起家的記憶。「檸檬咖啡氣泡」以檸檬的酸甜配合咖啡的微苦，加上細緻的氣泡口感，是店內人氣飲品。「焦糖蘋果肉桂捲」一上桌，就能聞到濃濃的肉桂香，還有季節限定的「草莓奶酪」、越吃越香的「鹽可頌」、茶香甘醇的「蜂蜜金萱千層」，選擇多樣，店內溫馨悠閒的氛圍，使每位顧客能品吟老宅的復古浪漫。

程安。滾滾咖啡不僅提供咖啡，也有茶飲、無咖啡因飲品，以及甜點和手創選物，串起家的記憶。

程安。滾滾咖啡

地址：台中市大甲區龍潭路65-1號

電話：04-26801423

營業時間：13:30–19:00

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逅意思Thoughtful

邂逅歷史感 眷村老宅下午茶

霧峰區的光復新村青創基地裡，有一座1950年代的眷村老宅，老樹、紅磚牆、寬敞的庭院和露天座位、傳統屋瓦與老窗，整個空間充滿歷史韻味，像在喃喃述說著過去的故事。

逅意思Thoughtful坐落於1950年代的眷村老宅，充滿歷史韻味。

這棟老宅，是由兩位亞洲大學創意商品設計學系的大四學生經營的咖啡廳暨設計工作室「逅意思Thoughtful」，從牆上的窗花圖案掛畫、店內擺設中皆可見她們的創意和巧思，店內也販售她們自行設計的窗花耳環、明信片等。招牌甜點「QQ啵波蛋」，承襲了店長卓同學母親的雞蛋仔配方，口感外酥內Q且甜度剛剛好。店家特別推薦「QQ啵波蛋-麻糬」口味，綜合原味及黑糖麻糬，兩種口味一次滿足。「金鑽咖啡」是店家獨創的喝法，上桌後，顧客可在冰塊杯中倒入咖啡、含果粒的現煮鳳梨醬，調製自己的專屬飲品。此外，蜂蜜檸檬氣泡飲「檸香蜜悅」、加了濃郁冰淇淋的「海鹽布朗尼」，以及融入眷村風情的「新村麵情」，也都是熱銷品項，讓顧客在老宅邸裡邂逅美好的下午茶時光。

QQ啵波蛋-麻糬和金鑽咖啡是逅意思Thoughtful的人氣商品。

逅意思Thoughtful

地址：台中市霧峰區信義路21號

電話：0923-101-886

營業時間：11:00-18:00（週一休息）