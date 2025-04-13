滿足多元需求的遊戲場 美樂地3.0 涼感升級 共融公園就是這麼好玩！

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、莊震烽、圖片提供｜台中市府、lyam】

台中積極打造友善遊戲環境，自市長盧秀燕上任以來，已完成227座美樂地共融公園，這些公園不僅結合了自然綠地與多元遊具，創造安全舒適、豐富好玩的無障礙遊憩空間，更配合在地特色，打造多元風貌。例如中央公園的飛行美樂地遊戲場，呼應公園原址水湳機場的歷史文化背景，以未來飛行為主題設計特色遊具；后里森林公園搖籃遊戲場，設有全台最多，形形色色的造型吊床（吊籃）；瑞城公園大黃蜂奇幻溜滑梯，設計概念則源自大里的舊地名大里杙。邁入3.0的美樂地計畫更結合「城市涼感行動」，推動林蔭遊戲空間並加強遮蔭設計，滿足大小朋友的遊憩需求，讓歡笑傳遍台中每個角落。

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台中美樂地計畫」，以「共融公園」、「陽光公廁」、「人本無障礙環境」為核心概念，持續改造舊公園、興建新公園，不僅維護孩童遊戲權，也為身心障礙者提供便利的如廁與遊戲環境。邁入3.0的美樂地計畫則結合「城市涼感行動」，盡量保留原有林木，推動林蔭遊戲空間並加強遮蔭設計，提供大小朋友更優質舒適的遊憩環境。

中央公園的飛行美樂地遊戲場，以未來飛行為主題，設計各種滑索、滑軌、旋轉遊具。

美樂地公園遍布全市每個行政區，有的深具在地意義，有的營造童趣主題，有的配合自然風景主題，都廣受大小朋友歡迎。例如從台中肉品市場轉型的「豬事圓滿公園」，有全台獨家的「小山豬遊戲組」，讓小朋友大玩刺激有趣的撐竿跳。色彩繽紛的「太平馬卡龍公園」則有高達11公尺的高塔溜滑梯，要穿越立體繩網、曲線攀爬架等重重關卡，才能抵達塔頂一溜而下，極具挑戰性。「復盛公園櫻花共融遊戲場」，配合春季新社的櫻花美景，以櫻花為主題，設計最高6.3公尺的螺旋溜滑梯，搭配繽紛多彩的攀爬架、攀爬繩與互動遊戲組、沙坑等豐富遊具，滿足兒童多樣的遊戲需求。今年市府建設局更投入經費於東勢區客家文化園區南側興建「獨角仙公園」，這座全台首座以獨角仙為主題特色的公園，結合東勢客家文化元素和當地自然生態園區，完工後將成為具環境教育場域的綠色開放空間。

中央公園飛行美樂地

實現翱翔的夢想

位於中央公園的「飛行美樂地遊戲場」，呼應公園原址「水湳機場」的歷史文化背景，以「未來飛行」為主題設計特色遊具，讓小朋友感受有如在高空中迎風翱翔，體驗新奇有趣的飛行體感。公園內各式遊具中，尤以機場跑道為設計意象、全台最長的32公尺雙軌滑索人氣最高，小朋友雙手緊抓繩索，高速向前滑行，感受騰空的刺激感，同時鍛鍊手腳協調與膽量。

15公尺滑軌、30公尺環型滑軌，以及多人360度離心旋轉遊具也很受歡迎，小朋友在攀爬、擺盪、衝刺、加速、旋轉等過程中，感受高速帶來的極限張力，也從遊戲中意識「重力」的存在，極具教育意義。年紀較小的孩子可以在飛碟造型滑梯遊具、攀爬網與沙坑安心玩耍，身障者也能搭上「輪椅旋轉盤」、「輪椅盪鞦韆」享受歡樂時光，落實遊戲平權。

后里森林公園搖籃遊戲場

徜徉大自然玩耍

后里森林公園林木蓊鬱、綠意盎然。

后里森林公園內林木蓊鬱、鳥語花香，為順應綠意盎然的環境特色，特別打造自然遊戲體驗的「搖籃遊戲場」，模擬森林裡攀爬玩樂的情境。例如外型如同樹屋的「猴森堡壘」，設有高低不同的攀爬木、爬網，讓小朋友盡情放電遊玩；「遊戲農場」則有遊戲木屋與沙坑、沙桌，還有波浪滑梯、秘密隧道等，適合低齡幼兒發揮創造力，在遊戲中加速感官發展。

后里森林公園設有波浪滑梯、秘密隧道等遊具，適合低齡幼兒發揮創造力，在遊戲中加速感官發展。

搖籃遊戲場呼應其名，設有全台最多，形形色色的35張造型吊床（吊籃），包括「森林吊床」、「月亮吊床」、「錐形吊床」懸吊在清涼樹蔭下，小朋友玩累了還能躺著休息，在微風吹拂與蟲鳴鳥叫中，舒適打個小盹，也讓吊床區成為親子族群最喜愛的休憩角落。公園內的「花嶼森林」陽光公廁舒適寬敞，乾淨通風，牆面彩繪蝴蝶、瓢蟲、花草等圖案，不僅巧妙融入景觀，更兼具功能性與美學特色。

后里森林公園搖籃遊戲場順應其環境特色，以自然遊戲體驗為概念，最特別的是設有各種造型的吊床（吊籃）。

瑞城公園蜂巢溜滑梯

遊戲中學在地歷史

佔地寬廣的大里瑞城公園，擁有廣場、溜冰場與大面積綠地，是當地居民喜愛的遊憩場域，透過再升級的美樂地計畫，建設「大黃蜂奇幻溜滑梯」共融遊戲場，打造全台唯一以蜂巢為特色的遊戲組，亮黃色的蜂窩寶塔攀爬滑梯，造型搶眼逗趣，搭配趣味三角雲梯、傳聲筒遊具等，讓小朋友玩得不亦樂乎，若玩累了還可以在舒適的樹下親子休憩區舒緩疲憊的身軀。

大黃蜂奇幻溜滑梯設有具備攀爬、滑溜功能的高塔，設計概念源自大里的舊地名「大里杙」，大里位於大里溪與旱溪之間，地點具舟楫之利，早期在岸邊設有固定船隻的小木樁，「杙」即為小木樁，象徵船隻停泊休憩的地點，遊具設計呼應歷史意義，也期許孩童停留在遊戲場玩耍，與親友共度美好時光。

市府於大里瑞城公園打造「大黃蜂奇幻溜滑梯」共融遊戲場。

3.0版的美樂地公園持續升級進化，全力打造安全、舒適的遊憩場域，帶給小朋友豐富創新的遊戲體驗，享受無憂無慮的快樂童年！