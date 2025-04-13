全國首創 兒童運動中心 孩子們的運動天堂

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府、北屯東峰兒童運動中心】

台中市政府推展運動不遺餘力！為帶動「酷城市、酷運動」風潮，打造全齡友善的運動環境，廣設多座國民暨兒童運動中心，更在沙鹿、北屯、西屯3個行政區，興建全國首創的3座兒童專屬的運動中心，從小培養孩子的運動習慣，打造健康快樂的活力之城！

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健康的市民是城市發展的基石，市府推動全民運動不遺餘力。其中，優質的國民運動中心深獲市民喜愛，教育部體育署公布的調查報告中，台中市「對公眾運動場所設施滿意度」高居六都第一，更連續9年，獲得體育署「運動i台灣2.0計畫」績效評比「特優獎」肯定，成效有目共睹。

為培養孩子的運動習慣，市府首創建立兒童專屬的運動中心。

為培養市民的運動習慣，市府不定期辦理路跑、單車、健行等熱門運動，去年活動參加總人數突破20萬大關，同時積極推廣冰壺、街舞、定向越野、SUP立槳等新興運動，也為女性、孩童、長者、身心障礙者、原住民等族群，擬定運動相關福利政策，為「運動平權」盡心盡力。

兒童運動中心

專屬於孩子們的運動場域

公部門設立場館推廣兒童運動政策，是台中市首創的壯舉，其中，沙鹿兒童運動暨體適能中心、北屯東峰兒童運動中心及西大墩兒童運動中心，都是以兒童為主要服務對象的運動場館，不僅平時開設課程，在寒暑假期間，各中心也規劃豐富多元的冬令營、夏令營活動，供小朋友強健體魄，盡情放電。

北屯東峰兒童運動中心的室內攀岩牆，讓孩子在安全的場域中放心挑戰。

沙鹿兒童運動暨體適能中心是全台首座兒童專屬運動中心，設有體適能中心與多功能教室，最特別的設施是有趣好玩的彈跳床，小朋友開心地蹦蹦跳跳，可以燃燒熱量、促進血液循環、訓練平衡感與舒緩壓力，是人氣最高的運動設施。

台中市各區的國兒運，開辦多元課程，不遺餘力地推廣兒童運動。

北屯東峰兒童運動中心設有嬰幼感統區、兒童體適能區、韻律教室區，還有高達6公尺的室內攀岩牆，難易度、岩點大小與距離都專門為兒童設計，兼具安全性與挑戰性，可以刺激大小肌肉發展，是小朋友鍛鍊平衡感與膽量的好選擇，開設的兒童攀岩課程廣受小朋友喜愛。

市府各個運動中心也利用課程、冬夏令營等活動，推廣兒童運動。

位於西屯區的西大墩兒童運動中心，除了體適能、攀岩、跆拳道等動態課程，還設有潛能積木、科學課等靜態課程，內容豐富多元，動靜皆宜。館內還保留珍貴的「西大墩文化遺址展示區」，孩子活動身體之餘，還能學習在地歷史與文化，極具教育意義。

國民暨兒童運動中心

全家大小動起來

除了專屬於兒童的運動場館，台中市各區的國民暨兒童運動中心（以下簡稱國兒運），也別具特色。

大里國兒運位於大里運動公園內，球類項目場地齊全，也是台中唯一一座室內排球場所在地，運動中心特地為兒童設置游泳池、體適能區，並開設相關課程。長春國兒運擁有佔地200坪的挑高採光健身房，是台中首座設置室外游泳池的運動中心，廣受市民喜愛，設有兒童戲水池與專屬體適能區，是親子休憩的好去處。潭子國兒運設有兒童游泳池、體適能教室與遊戲區，還成立「One Dream兒童體育學院」，分為陸上、水上、球類等項目，以「選修課」方式讓小朋友選擇有興趣的項目，建立規律的運動習慣，也會不定期邀請球員來互動，加深小朋友對運動的熱情與喜愛。

市府興設多座專屬兒童的運動中心，讓小朋友開心運動，強身健體。

其他運動中心也利用課程、冬夏令營等，推廣兒童運動。舉例來說，北區國民運動中心與朝馬國民運動中心皆設有兒童遊戲區，前者還由體適能團隊進駐「兒童運動館」，協助鍛鍊小朋友的平衡感知能力與體能。南屯運動中心則善用游泳池推廣水域運動，提供學童游泳教學，也舉辦級數檢定暨水中安全測驗活動，培養實用的水域安全概念與自救技能，深受家長肯定。

加快建設腳步

全民運動更友善

為鼓勵全民參與運動，持續創建友善的運動環境，市府也加快建設腳步，其中豐原、清水與太平3座國兒運，都預計在今年開幕啟用。豐原國兒運規劃親子體適能中心，以及高人氣的兒童攀岩；清水國兒運為台中海線首座國民暨兒童運動中心，館內設有游泳池等兒童專屬運動空間，結合親子館共同運營，提供完善的育兒服務；太平國兒運位在太平區坪林公園，不僅為兒童設立專屬運動空間，同時與戶外公園設施結合，形成太平區運動生活圈。

台中市今年預計再開幕啟用豐原、清水與太平3座國兒運（圖為豐原國兒運完工模擬圖）。

加速建設新場館的同時，市府也持續優化原場館，包括改善哺集乳室、增設親子停車位等，期盼爸爸媽媽大手牽小手，帶小朋友來使用場內設施，一同享受運動樂趣。