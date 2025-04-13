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童趣無限 歡慶兒童月 親子同樂好好玩！

聯合新聞網／ 漾台中
整個4月，精采絕倫的親子活動於台中輪番登場。
整個4月，精采絕倫的親子活動於台中輪番登場。

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

整個4月，精采絕倫的親子活動於台中輪番登場。除了「台中親子音樂季」、「台中兒童藝術節」，還有「親子歡樂派對」、「我的興趣，我的超能力！」計畫，邀請人氣卡通主角、幼幼台哥哥姐姐、劇團、舞蹈團演出，以及親子闖關挑戰，歡迎大小朋友一起來玩耍！

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天氣舒適宜人的3、4月，最適合親子出遊，市府也在兒童節前後規劃了一連串適合小朋友的趣味活動，首先登場的「2025台中親子音樂季」，已於3月29、30日連兩天在台中公園舉辦，為「台中童遊趣」系列活動揭開序幕，高人氣動畫角色「Bluey妙妙犬布麗」與YOYO台哥哥姐姐，帶著大小朋友隨音樂唱跳，氣氛活潑熱烈。

4月3日至4月5日，則在文心森林公園，以「製夢劇場」、「夢的派對」、「夢禮市集」三大主題，舉辦「台中兒童藝術節」，活動中特別邀請日本人氣動漫角色「巴布豆BOBDOG」同歡，讓小朋友跟著可愛狗狗的腳步，來趟豐富的五感藝術之旅。

2025親子歡樂派對
挑戰體能考驗默契

市府辦理台中親子音樂季、台中兒童藝術節、親子歡樂派對等活動，以豐富的活動陪孩子們一起度過兒童月。
市府辦理台中親子音樂季、台中兒童藝術節、親子歡樂派對等活動，以豐富的活動陪孩子們一起度過兒童月。

此外，自4月1日起，台中市親子館也各自舉辦「童玩同玩」、「菇寶童樂會」、「童權起步走」等活動，內容包括行動劇、DIY手作活動、親子闖關遊戲等，甚至帶小朋友體驗採香菇，以寓教於樂的方式介紹在地特色，或宣導正確兒權理念，家長可依需求向各親子館報名參與。

親子歡樂派對設計各式各樣冒險闖關趣、親子齊心大作戰，考驗爸媽跟孩子們之間的默契。
親子歡樂派對設計各式各樣冒險闖關趣、親子齊心大作戰，考驗爸媽跟孩子們之間的默契。

延續兒童節的歡樂氣氛，台中17間親子館將於4月20日聯合舉辦「2025親子歡樂派對」，內容豐富多樣，不僅邀請人氣劇團演出兒童劇，還有親子動滋動、寶貝體能王、冒險闖關趣、親子齊心大作戰、寶寶爬行比賽等，挑戰小朋友體能，以及與爸爸媽媽的默契，完成8項挑戰還能兌換精美禮物，歡迎家長帶著小朋友一同參加，共享美好的親子時光。

市府也在兒童節前後規劃了一連串適合小朋友的趣味活動，邀請大小朋友參與，一同歡慶兒童節。
市府也在兒童節前後規劃了一連串適合小朋友的趣味活動，邀請大小朋友參與，一同歡慶兒童節。

我的興趣 我的超能力
邀請孩子探索未來志向

中灣銅管室內樂團在2024年兒童藝術節帶來精采演出。
中灣銅管室內樂團在2024年兒童藝術節帶來精采演出。

為迎接兒童節的到來，市府教育局以「我的興趣，我的超能力！」為主題，籌劃專屬兒童的慶祝活動，更首度邀請台中市最受歡迎的吉祥物「石虎家族」的虎爸、虎媽與本市師生一同參與拍攝宣傳影片，傳遞兒童月愛與溫馨的祝福。透過各校於兒童節當週辦理展示學生專長、興趣的動靜態活動，讓擁有不同特質的孩子都能發展興趣與潛能，帶領小朋友探索未來志向，發揮想像力與創造力，度過歡樂有趣的兒童月！

《漾台中》2025年4月號NO.36
《漾台中》2025年4月號NO.36

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