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友善托育、教育環境 建設雙語教育城 願生樂養好安心

聯合新聞網／ 漾台中
台中市政府重視兒少福利，積極打造育兒友善的宜居城市，推出「公托倍倍增」、「公幼再加量」、「區區親子館」等措施，協助父母減輕育兒負擔。
台中市政府重視兒少福利，積極打造育兒友善的宜居城市，推出「公托倍倍增」、「公幼再加量」、「區區親子館」等措施，協助父母減輕育兒負擔。

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府】

孩子，是國家的未來！台中市政府重視兒少福利，積極打造育兒友善的宜居城市，推出「公托倍倍增」、「公幼再加量」、「區區親子館」等措施，協助父母減輕育兒負擔，更辦理「推動雙語教學計畫」，建設雙語教育城，打造願生樂養的環境。

台中市總人口目前已突破286萬，出生率更高居六都第二，隨著嬰幼兒人數增加，家長對於公托、公幼等公共教保服務的需求與日俱增，因此，創造讓父母安心的友善育兒環境，刺激年輕人生育率，進而提升城市競爭力，成為市府的施政核心。

公托、公幼、親子館
父母育兒的得力助手

市長盧秀燕上任後，整合各局處資源推行「公托倍倍增」、「區區親子館」計畫。首先盤點包括市場、活動中心、學校及社會住宅等尚有餘裕的公有空間，全力建設優質的「公設民營托嬰中心」與「社區公共托育家園」，推動台中市公托總數達到46座（包含市府員工子女托嬰中心），為上任前的9倍，且師生比1:4為全國最優，提供嬰幼兒最妥善的照顧。此外，更在全市設置17間親子館，以公設民營方式，委託社福團體或設有幼教、社福相關科系所學校經營，提供高度專業的幼保、幼教服務，是家長育兒的得力助手。

台中市公托的師生比1:4，為全國最優。
台中市公托的師生比1:4，為全國最優。

而為了協助幼托銜接，「公幼倍增」計畫也已於108至113學年度增加268班；接續推出的「公幼再加量」，則是針對家長需求最高的「2歲專班」，協調公私立幼兒園共同增設已達180班，朝200班的目標邁進，造福台中家長與幼童。

推動雙語教學計畫
打造質量俱升的樂學環境

針對年紀較長的國中小學童，市府則加強建置雙語教育環境，辦理「推動雙語教學計畫」，在北區中華國小成立「英語教育資源中心」，提供各校辦理雙語教學的資源，計畫共吸引231所公立國中小學參與，全市超過七成學校熱情響應。

市府教育局不僅積極引進外師，也推動英語專車到校辦理英語活動，建立優質雙語教學環境。
市府教育局不僅積極引進外師，也推動英語專車到校辦理英語活動，建立優質雙語教學環境。

除此之外，為提升英語教師和雙語教師的教學品質，教育局透過多次辦理二軌三階教師研習，提升現任教師雙語教學能力，並大量引進外籍英語教師，至2024年已達260人，連4年外師人數皆為全國之冠，並鼓勵各校申辦多元化英語活動，落實應用英語於生活中，為學童建設優質的雙語教育環境。

《漾台中》2025年4月號NO.36
《漾台中》2025年4月號NO.36

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