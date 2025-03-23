奪金漫獎雙料大獎！ 阮光民與他的《一桿秤仔》

【撰文｜張名榕、圖片提供｜阮光民、國家漫畫博物館籌備處】

台灣漫畫家阮光民著作豐富，多年來以畫筆描繪台灣在地故事，2017年以原創作品《用九柑仔店》奪下金漫大獎，去年以改編「台灣新文學之父」賴和經典小說《一桿秤仔》，再度榮獲2024年金漫大獎肯定，他的作品擅長描述人與人間的細膩情感，故事溫暖寫實，觸動讀者的心。

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如果有一支筆與一張紙，你會做什麼呢？」有人會摺紙飛機，有人會寫一首詩，對阮光民來說，毫無疑問是畫漫畫，從出道作《警賊：光與闇》，到《東華春理髮廳》、《天國餐廳》、《用九柑仔店》、《幸福調味料》、《天橋上的魔術師》等，無論是原創或改編台灣文學作品都深得人心，屢獲大獎肯定，是極具代表性的當代台灣漫畫家。

憑著改編賴和經典小說《一桿秤仔》，阮光民榮獲2024年金漫大獎。

以台灣為創作核心 描繪在地精彩

童年時期，從媽媽的書櫃拿出老夫子、烏龍院的那一刻，阮光民就與漫畫結下不解之緣，他看漫畫也嘗試塗鴉創作，父母親的贊許與鼓勵，帶給兒時的他滿滿成就感，阮光民自述：「我以前是內向的小孩，會藉由畫畫抒發心情，家裡有一面牆專門貼我畫完的紙，就這樣一路畫到現在。」

國中畢業後，阮光民就讀斗六家商廣告設計科，學習畫圖技法，也學習印刷、排版、攝影等專業，逐漸步上漫畫家之路，他認為漫畫像「幻燈片」，漫畫家身兼導演、編劇、燈光、服裝等角色，什麼都要懂一點，才能將精華畫面呈現給讀者看，「透過漫畫創作，我不用與讀者面對面，就能心靈相通，對創作者來說是很棒的事。」阮光民笑著說。

出道前，阮光民曾擔任漫畫家賴有賢的助手，白天工作，晚上拼創作，累積紮實的繪圖經驗，但正式出道時，卻遭逢臺漫式微，想畫連環漫畫的他，因網路媒體興起，只能創作符合平台需求的四格漫畫，加上日本漫畫大行其道，在出版社建議下，阮光民嘗試創作熱血風格的少年漫畫，但他心中清楚，這不是自己最想畫的作品。

多方嘗試後，他終於在「東華春理髮廳」找到最愛的創作主軸，也是最愛的故鄉「台灣」，無論是代入童年經驗的《用九柑仔店》，或想為阿祖完成遺願而畫的《天國餐廳》，他以成長歷程為起點，從在地汲取創作養分，阮光民說：「我們不一定要走別國的路，台灣有好多故事可以畫，特別是市井小民的日常。」

手持一桿秤仔 尋找幸福的平衡

從原創故事畫到經典文學作品，阮光民之所以與「台灣文學之父」賴和的《一桿秤仔》結緣，背後有眾多台文研究者的努力，期待藉由小說「圖像化」，將百年前的作品擴及到學術圈之外，讓更多人認識賴和與台灣文學。「接到這個案子前，我都沒讀過這些作品，看完後很驚訝，才重新去認識日治時期的台灣。」接觸文學作品的阮光民表示他十分驚喜，也帶來創作能量。

阮光民改編繪製的《一桿秤仔》，以栩栩如生的細節，讓讀者充滿共鳴。

《一桿秤仔》描述日治時期警察權力過大，人民生活飽受壓迫，貧窮的佃農秦得參在夾縫中努力生存，卻遭逢一連串打擊，走投無路下衍生的悲劇故事。賴和以單刀直入的筆觸描寫故事，展現大時代中的小人物縮影，字數不多的短篇小說要化為192頁的長篇漫畫，十分考驗阮光民的說故事能力。

為此，阮光民將原文中較艱澀的古語或台語，轉化為易懂的白話文，保留部分特色詞彙輔以註釋說明，將讀者帶入時空背景，且不影響閱讀步調。接著，為故事增添血肉，「我加入許多生活細節，包括夫妻互動，親友、鄰居的幫忙，去描述角色內心世界的變化，就像妻子娘家大嫂借出的金髮釵，彷彿讓主角在絕望中看見光明。」透過細節，人物更加鮮明，栩栩如生的「生活感」，喚起讀者對角色的強烈共鳴。

阮光民補充，平民百姓的心願很單純，吃得飽、身體健康、賺的錢足以生活就好，當這三個心願都無法達成，就像一桿秤仔達不到平衡，情況就會失控，在作品中，他想強調的並非「仇恨」，而是「幸福的平衡」。

阮光民表示，只要有人想聽故事，就會一直創作下去。

《一桿秤仔》的故事在提醒當權者，必須斟酌使用手中的權力，如果不為他人著想，人民會過得很痛苦。阮光民認為，這樣的反思可以套用在每個人身上，「思考你在生活中的所作所為，當你是手握權力的主管、師長、父母時，你會怎麼對待比自己弱小的人？唯有權力達到平衡，生活才會有幸福感。」阮光民語重心長地說。

改編過程中，他一度擔心增添的內容會不會「超譯」，影響原文的精神，後來他轉念一想，「如果太介意小說在歷史上的定位，心有罣礙就只敢打安全牌，戲劇張力也出不來。」想通之後，阮光民決定先不把《一桿秤仔》視為經典小說，單純以閱讀故事的心態把它看完，再依照心得自由發揮，內心的轉折過程，也是他寶貴的收穫。

臺漫走出國際 國漫館成關鍵助力

身為台灣知名漫畫家，阮光民有不少作品翻譯成義大利文、法文、日文等語言在外國出版，他也多次出國交流，參與法國安古蘭國際漫畫節、香貝里漫畫節等活動，也曾赴德國當駐村藝術家，透過漫畫將台灣文化帶進國際，他觀察到這幾年，台灣的國際知名度大幅提升，阮光民指出，「很多外國出版社與讀者都知道台灣，也很期待聽我們說在地故事。」

身為台灣知名漫畫家，阮光民有不少作品翻譯成義大利文、法文、日文等語言在外國出版，他也多次出國交流分享創作經驗。

他表示，歐洲閱讀風氣自由，讀者願意嘗試日本主流漫畫以外的作品，看到喜愛的漫畫，也不吝嗇表達喜愛，讀者眼神中反射的熱情是一種跨語言的感動，阮光民欣慰地表示：「近幾年在政府努力下，文化輸出達到過往無法預期的成功，越來越多外國出版社來談授權，對創作者是很大的鼓勵。」

透過多次出國交流之機會，阮光民希望透過漫畫將台灣文化帶進國際。

要推動臺漫發展，阮光民認為位於台中的國家漫畫博物館也扮演關鍵角色，未來除了展覽，或許可以透過營隊、講座或演出等活動，拉近與大小讀者的距離。阮光民近期也在國漫館進行現地創作，以日治時期社會運動家蔡惠如為主角，描繪他幫台灣人爭取權利卻遭到判刑，在台中刑務所（今國漫館）服刑的故事，使大家更了解國漫館的過往歷史。

阮光民於國漫館進行現地創作，描繪日治時期社會運動家蔡惠如的生命故事。

「人在世界上會一直留下東西，我想留下一些想法與大家分享，只要有人想聽故事，我就會一直畫下去。」阮光民最後笑著這麼說，話語中盡是他對於漫畫創作之熱愛，也將手持畫筆，繼續創作一篇篇饒富深意的動人作品。