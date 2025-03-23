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你是哪一種魚？ 林楷倫的偽魚販指南

聯合新聞網／ 漾台中
作家林楷倫應台中文學館邀約舉辦特展與座談會，暢談魚販人生所觀察的人之心理。
作家林楷倫應台中文學館邀約舉辦特展與座談會，暢談魚販人生所觀察的人之心理。

【撰文｜張名榕、圖片提供｜林楷倫】

如果你是魚，會是哪一種魚？

身兼魚販與暢銷作家的林楷倫，在台中文學館常設二館「作家的房間」舉辦「偽魚販指南之魚占卜之家」特展，他結合20多年賣魚經歷與自身敏銳的觀察力，以魚的視角解析人的個性，饒富奇趣。

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早在國中時期，林楷倫就在霧峰市場幫阿公賣魚，求學與販魚之路相互交錯，交大研究所念一半，他又輟學回鄉賣魚，白天拿殺魚刀，晚上提筆寫作，2020年以〈雪卡毒〉獲林榮三文學獎，處女作《偽魚販指南》筆觸誠實直接，描寫菜市場中，市井小民活靈活現的日常，廣受好評，在台中土生土長的他，應台中文學館邀約舉辦特展與座談會，暢談魚販人生所觀察的人之心理。

從「魚生」探究「人生」

「偽魚販指南之魚占卜之家」展間內，主要展出林楷倫書中章節〈偽裝魚販的指南〉的魚販穿著介紹，以及有趣的「魚之占卜」──從魚販角度觀察體悟出形形色色的顧客心理。

林楷倫以有趣的「魚之占卜」呈現他觀察體悟出的顧客心理。
林楷倫以有趣的「魚之占卜」呈現他觀察體悟出的顧客心理。

「魚之占卜是好玩的偽科學，很多人說蠻準的。」林楷倫笑著透露，其實是他以前愛看星座運勢，靈機一動，決定以最熟悉的「魚」為視角，透過人們吃魚的方式與愛吃的魚種，剖析每個人的內心世界。

例如，有些人會吃有細刺的魚，有些人只吃無刺魚肉，那些願意花時間挑細刺的人是「海鰻」，謹慎細膩，帶有老派的堅持。另一方面，「紅肉魚」活潑外向，「白肉魚」低調內斂，林楷倫說自己則是隨黑潮奔流的紅肉「鮪魚」，鮪魚必須一直游泳，停下來時，體內乳酸會使體溫飆高不適，牠朝目標全力奔赴的模樣，猶如人類世界的「工作狂」。

「偽魚販指南之魚占卜之家」特展內部展區。
「偽魚販指南之魚占卜之家」特展內部展區。

此外，還有隨遇而安、愛待在舒適圈的「小甘鰺」，心思細膩、願意追求挑戰的「狼牙鱔」，防禦心強的「石狗公」等，林楷倫刻意選擇大眾較陌生的魚類，希望大家藉此熟悉在地魚種，畢竟身為海島居民，沒理由不認識海洋生物。

生活即創作 日常即故事

數年前林楷倫告別市場，轉往經營Fine Dining（精緻料理）供貨，為米其林主廚尋找新鮮漁獲，職涯迎向新挑戰，但不變的是對「人」的入微觀察，「透過聊天了解主廚成長背景、個性與喜好，再善用魚販專業，我才能找出展現餐廳特色與高級風味的當季食材。」他也將這段經歷寫成新書《廚房裡的偽魚販》，呈現一篇篇小說般的真實故事。

人生中的種種觀察，都是林楷倫在這次展覽與他書中呈現的概念，「職人散文經常會有強調階級、挑戰體制等寓意，我卻只想寫日常，紀錄人的生活形象。對我來說，最有趣的永遠是生活，而不是意義。」林楷倫如此總結。

《漾台中》2025年2月號NO.35
《漾台中》2025年2月號NO.35

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