行人友善之都躍上國際舞台 雙獎肯定 邁向人本交通宜居城

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府】

去年，台中市不僅獲得內政部國土管理署「113年度道路養護管理暨人行環境無障礙考評」的優等獎肯定，同時，在道路環境基礎建設方面，也蟬聯交通界奧斯卡獎「金路獎」五連霸。加上近日《經濟學人》報導，刊登於《自然城市》期刊的研究指出，台中市在全球超過1萬座人口50萬以上的城市中，步行便利性躍升前50強，更榮獲亞洲第四。這些肯定，皆展現台中市政府長年推動人本交通建設，進一步提升行人安全與交通品質的成果。

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交通建設是融於生活之中，與每一位市民都切身相關的政策，台中市持續深化人本理念，積極推動行人友善環境政策，邁向更好的宜居城市。

全齡無礙

台中行人環境進化中

安全的人行環境涉及範圍廣闊，必須要顧及孩童、銀髮族到身障者等各族群，在一般道路之外，也包含了學校、醫院、公園等公共場所，以及橋梁河堤等基礎設施，打造安全的路網，可以說是最複雜的市政工程之一。

台中人本交通適宜性躍升國際，獲多項獎項肯定。

其中，人車使用率最高的一般道路，是市府團隊長期努力改善的標的。改善方向包含了道路養護中的整潔、排水、損壞情形，以及人行環境是否舒適、安全、方便暢行，當然也沒有漏掉標線、號誌、自行車和行人動線的設計等諸多細節。

此次參與「113年度道路養護管理暨人行環境無障礙考評」勇奪人行環境考評第一名的路段，就涵蓋「南屯區豐樂公園街廓」及「東區LALAPORT街廓」周邊街廓，兩街廓串聯了公園、市場、停車場、火車站、捷運站、公車轉運站、政府機關及百貨公司等，是步行人口大量使用的重要場域，有著示範效應。

台中市南區高工路學區-經交通局優化標線與交通號誌後，改善高工路段通學與通勤尖峰。

除了目前已完工的道路外，在針對未來改善計劃的「政策作為」項目——包含了道路養護、自治法令制定、及定期現況調查等，也獲得政策作為考評第二名的肯定，透過逐年有計劃的工程、增加無障礙通用設計，大幅改善台中市的人本交通環境。

市府高度重視市民行的權利，積極推動人本交通環境的建設，並優先改善校園周邊通學環境。

盤點「113年度道路養護管理暨人行環境無障礙考評」，台中市共囊括7座大獎，除了榮獲總成績「優等」、人行環境考評第一名、政策作為考評第二名，也拿下進步獎，另有三位具貢獻里長亦獲獎，表現卓越，也顯示推動人本交通的成果備受肯定。

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條條道路都好行

金路獎五連霸

另一項喜事，則是台中市榮獲有交通界奧斯卡獎美名，且各縣市競爭激烈的「金路獎」公路路況維護及行人空間維護兩項績優，綜合評比更是六都類組「第一名」，創連續5年保持第一紀錄。有別於前述國土管理署的考評，交通部舉辦的金路獎，其評審方式是採「抽考」——亦即無法預知會考察哪一條道路，完全以平時的養護成果決勝負。

社福委員實地考核公園無障礙設施規劃。

其中，「公路路況維護」項，受到抽考的路段為市道132線，西起大安區沿線串聯大甲區、外埔區至后里區止，為海線及山線的往來要道，沿途會經過大安海水浴場、大甲體育場、大甲鎮瀾宮、大甲車站、麗寶樂園、月眉糖廠、后里車站及多所學校等人潮聚集觀光旅遊景點；而在「行人空間維護」項的考核路段，則為豐原區中正路（台10線），路段內包含了熱鬧的廟東商圈，也是豐原區商家密集之地，是許多行人往來穿越的重要道路，故積極進行人行道的改善工程，例如，建置寬闊的人行道、路口植栽帶、設置完整的導盲設施等，也順利在本次的評選中收穫豐碩果實。

透過人行道拓寬並增設行人庇護島，擴大行人等候區域及調整車道配置等，全面提行人安全。

除此之外，橋梁養護的成果亦獲得肯定，不只在「縣市政府橋梁維護」中得到第一名，拿下連續獲得五年第一名的殊榮，也在內政部舉辦的橋梁評鑑榮護第一名，成績亮眼的同時，展現了市府致力把關橋梁安全的決心。

良好的道路環境不只是用路人受惠，更是城市之光！從世界冠軍車隊Red Bull選擇來台舉辦2024年亞洲唯一、台灣首度的「Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動」，便說明了市府團隊平時努力養護道路的成果，活動不僅吸引了大批市民與賽車愛好者同歡，也增進了城市光榮感。

市政路優質的道路平整度，讓台中爭取到2024年度亞洲唯一、台灣首次Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，盧市長還特別與路面燒胎痕跡合影。

人本交通需要長期的規劃，也需大量挹注經費，過往市府積極向中央爭取「前瞻基礎建設-提升道路品質計畫」、「永續提升人行安全計畫」、「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」及「均衡城鄉村里道路改善計畫」等補助，其中在人行安全方面的計劃，更獲取核定24案的補助，取得總計畫經費高達5.46億元，為全台各縣市最高。

豐原心鎖橋花之道的人行道結合花卉及造景，創造療癒的行人休憩空間。

未來，這些經費將並落實到台中各個行政區，使得更多用路人受惠，打造更優良的人本交通環境，守護市民安全，實踐「富市台中，行人安全」願景。