石岡電火圳生態步道X人氣大坑步道群 春遊綠意踏青去

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋】

溫暖的春風吹拂大地，正是踏青出遊好時節！趁著週末假期，全家大小出門踏青，探訪台中最受歡迎的人氣健行步道，以及隱藏版的生態秘境，邊散步邊聊天，呼吸新鮮空氣，聆聽蟲鳴鳥叫，徜徉在美好的大自然中。

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台中市周邊擁有形形色色的登山步道，有平坦好走、老少咸宜的親子步道；坡度較高、路程較長的休閒步道；還有傾斜陡峭，極具挑戰性的健腳步道，滿足民眾多元的休閒與運動需求。其中，位於石岡的電火圳生態步道，還有大坑的6號、9號、及9-1號步道，都是可以輕裝上陣，適合全家大小同遊的自然景點。

石岡電火圳生態步道

欣賞生態、歷史、水文之美

石岡電火圳步道與水圳並行，不少人前來欣賞，以鏡頭捕捉動植物生態。

位於石岡區的電火圳生態步道，從起點「八寶圳閘門口」到終點「社寮角發電廠」，全長約2.5公里，步行時間約70分鐘。步道全程平坦好走，沿途林木茂盛，相思樹、楓樹、茄苳樹、稜果榕、及血藤等綠樹成蔭，替行人遮蔽陽光與暑氣，加上步道與水圳並行，漫步其中，不僅能欣賞水岸光景與豐富的動植物生態，還能感受一絲清涼氣息。

1922年，由當時的台灣電力株式會社（今台灣電力公司）人工開鑿的「電火圳」，運轉至今已超過一世紀之久，電火圳導入八寶圳水源，提供社寮角發電廠作為水力發電之用，年發電量達600萬度，使石岡居民家家戶戶燈火通明。「電火」在客語與台語中皆為「電燈」的意思，電火圳也因而得名，不僅是在地重要的發電措施，也是居民口耳相傳的私房秘境。

2023年，石岡區公所向交通部申請經費，重新整修電火圳步道，汰換老舊設施並打造全新的裝置藝術，像是由原木堆疊而成，童趣可愛的咖啡色貓頭鷹、呼應石岡區年度盛事「熱氣球嘉年華」的熱氣球造景，以及繽紛亮眼的蝴蝶裝飾等，深具在地元素的地景藝術成為打卡熱點，不時能看見民眾開心地合影留念。

石岡電火圳生態步道打造咖啡色貓頭鷹等裝置藝術，吸引遊客拍照留念。

嶄新的步道還有一個精彩亮點，區公所特地打造全新品牌LOGO裝飾在欄杆上，圖樣是以簡化的Q版燈泡造型，搭配一條條猶如電火圳意象的蜿蜒流線，旁邊小巧的菱形則象徵電燈點亮的瞬間，復古帶有文青風的設計，懷舊又迷人，完美展現電火圳川流不息的百年風華。

漫步於電火圳步道，處處聽得見蛙鳴、鳥叫，還有翩翩飛舞的蝴蝶相伴，沿途風光明媚，有結實累累的果園、清涼幽靜的竹林，以及數座能眺望石岡市區的休憩涼亭，放眼望去視野開闊，令人心曠神怡。周邊還有水閘門、沉沙池等運行中的水利設施，步道也與日治時期修建的「梅子古道」交會，古道旁留有昭和14年（1939年）修建的古石碑，記載過往修路建橋的史蹟，為步道增添一絲思古幽情。一日踏青漫遊，就來兼具生態、歷史與水文之美的石岡電火圳步道吧！

大坑步道群

人氣健行首選 滿足不同遊憩需求

大坑6號登山步道沿途展視野遼闊，能遠眺石岡市區。

景緻優美的大坑風景區，是台中遠近馳名的觀光熱點，除了有暖呼呼的溫泉，還有14條各具特色的步道群，吸引全台遊客前來一探究竟，據台中市政府觀光旅遊局統計，2024年大坑風景區遊客數高達330萬人次之多。為了提供更優質的休憩環境，台中市政府2021年起推動「一步道，一特色」改善工程，依照14條步道的空間條件，為其量身打造特色主題，突顯每條步道的獨特魅力，也滿足不同族群的遊憩喜好。

像是1號「健身步道」途中設有體能訓練場，包括木樁橋、桶橋、三索吊橋、巨木爬梯、障礙道、及軌道車等，12項有助強健體魄的森林探索設施，充分滿足運動愛好者的健身需求。愛鳥人士最愛的3號「鳥語步道」風光旖旎，各種鳥類與赤腹松鼠出沒，良好的自然生態引人入勝，但這兩條步道坡度較陡峭，十分考驗體力與平衡感，必須做好充足準備再來挑戰。

大坑9號登山步道吸引不少遊客登山健行。

若是全家大小出遊，建議選擇坡度平緩、難度低的親子步道，去年剛整修完畢的大坑6號、9號與9-1號登山步道，是既休閒又安全的好選擇。6號步道全長1.7公里，起點為大坑6號停車場，終點為風動石公園，步行時間大約一小時，由於周邊有觀音亭、福德祠、南海寺等廟宇，瀰漫濃厚的宗教文化色彩，因而以「仙境步道」為主題，採用紫色裝飾營造夢幻神秘，打造猶如仙境般的入口意象。

大坑6號登山步道周邊的觀音亭，吸引不少健行民眾順遊參拜。

終點風動石公園則設有視野遼闊，能俯瞰台中盆地的180度觀景平台。位於稜線上的「風動石」是大坑必看奇景，風從石縫中快速穿梭而過，發出的巨大呼嘯聲令人嘖嘖稱奇。這裡還有座秘境遊樂場，是沿著山坡地形興建，趣味好玩的「風動石森林體驗空間」，小朋友也可以在此玩耍放電。

大坑9號、9-1號步道

浪漫故事相隨 體驗愛戀氛圍

大坑登山步道群中，有幾條坡度較為平緩、難度低的路線，適合闔家同遊。

鄰近的大坑9號與9-1號步道，長度分別為1.6與0.6公里，沿途綠蔭涼爽，坡度平緩好走，是老少咸宜的高人氣步道，9號步道取9的諧音，蘊含「長長久久」之意，是知名的「愛戀步道」。繽紛亮眼的入口意象以粉紅與亮黃的花卉裝飾，帶給遊客愉悅好心情，步行途中，還會經過花型拱門、愛戀剪影、及心型小狗盪韆鞦等裝置藝術，都是適合拍照打卡的精彩亮點。

大坑9號登山步道的心型小狗盪鞦韆，是遊客駐足賞景、拍照的熱門打卡點。

呼應愛戀主題，市府特地設計小九與阿知兩位男女主角，在步道沿途設置小型插畫，講述兩人在步道結緣，進而相知相惜的過程，遊客賞景之餘，還可以掃描QR Code觀賞兩人的戀愛故事，為健行過程增添浪漫氛圍。

以愛戀為主題的大坑9號登山步道，特別設計小九與阿知的戀愛故事，遊客沿途可掃描QRCode觀賞。

每逢週末假日，步道登山口還會舉辦「農夫市集」，琳琅滿目的攤位，販售大坑在地的新鮮農特產，更有各式各樣的平民小吃供遊客大快朵頤，補充滿滿的體力與元氣，為春遊踏青畫下完美句點。

提醒民眾，大坑步道群因受去年風災影響，包括大坑3-1、4號、9號及10號步道在內，目前為部分或全線封閉施工，出遊前，請上台中市風景區管理所網站查詢「大坑步道最新通行情形」，確保出遊安全與品質無虞。

大坑步道最新通行情形QRCODE