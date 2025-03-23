南北二路在台中 城市灌溉創作土壤 走進玖壹壹生活日常

【撰文｜張名榕、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府、玖壹壹】

本土天團玖壹壹，去年在中央公園舉辦「玖壹壹南北貳路音樂節2024」，於成軍15年之際，選擇在家鄉開唱，對從台中起家、茁壯的他們而言，意義非凡。這回玖壹壹接受《漾台中》專訪，暢聊成長的童年回憶與喜愛的在地店家，分享屬於他們的台中日常。

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談起舉辦音樂節的契機，玖壹壹表示，在台中深耕已久的他們，經常與燈光音響、場地規劃等在地音樂合作夥伴聊天，發覺台中有台秋祭、浮現祭、搖滾台中等多元類型的音樂節，但非主流音樂始終缺乏在地的大型盛事，思前想後，決定站出來登高一呼，「玖壹壹南北貳路音樂節2024」應運而生。

「玖壹壹南北貳路音樂節2024」連續兩天吸引超過50,000名聽眾參與，High翻中央公園。

眾星雲集High翻中央公園 展現在地最大誠意

去年於11月9日、10日兩天舉辦的玖壹壹南北貳路音樂節，邀來動力火車、王識賢、八三夭、沈文程、麋先生等超過30組知名歌手、樂團在中央公園輪番獻唱，從白天唱到黑夜，吸引超過50,000名粉絲共襄盛舉。除了有精采絕倫的音樂饗宴，周邊場地還規劃美食區、野餐區與親子區，男女老少盡情同歡，使中央公園化身超大型派對現場。

南北貳路音樂節是玖壹壹創團15年來，首次主辦大型音樂節，也是中央公園落成後首度舉辦的大型售票演出，意義非凡。

這是玖壹壹創團15年來，首次主辦大型音樂節，也是中央公園落成後，首度舉辦的大型售票演出，雙雙寫下新紀錄。健志表示，中央公園面積遼闊，有足夠空間舉辦大型活動，加上交通四通八達，只要路線規劃得宜，會是優秀的戶外演出場地。他也透露，活動舉辦前不巧有颱風過境，他們每天都很擔心，幸好活動當天晴朗涼爽，在好天氣助陣下，音樂會圓滿成功。

玖壹壹於「南北貳路音樂節2024」壓軸演出嗨翻全場。

健志強調，音樂節的合作夥伴皆為在地廠商，每個人使出渾身解數，讓全台灣看見在地人的心意，他笑說：「像是音響公司老闆不計成本，把價值上億的器材搬到現場，呈現震撼人心的聲光效果，希望聽眾留下最美好的回憶。這場活動，從小吃攤販到舞台、燈光、活動策劃，無論規模大小，大家都把最好的東西拿出來，我想也是一種對家鄉、對台中的回饋。」

在中央公園辦完深具指標意義的音樂節，玖壹壹透露，相當期待台中巨蛋落成，使台中市有機會在多功能場地，舉辦複合式大型音樂節，在地團體未來辦活動，不再需要南征北討，而是能「在地」唱「在地的歌」。

再會中港路唱進遊子心 推廣台中在地特色

玖壹壹的成員皆出身中台灣，來自彰化的春風，學生時代經常往台中跑，洋蔥與健志更是土生土長的台中囝仔，家鄉熟悉的一景一物，經常會被他們寫進歌詞或是拍進MV，著名作品〈再會中港路〉描述離鄉背井的台中人打拼之餘，不捨家鄉與親友的濃烈情感，以車水馬龍的繁忙中港路，串起思鄉遊子的內心共鳴，也使玖壹壹在地形象深入人心。

去年發行的新歌〈南北二路〉，象徵北部、南部好朋友齊聚台中同歡，強烈的低音節奏結合精彩饒舌，打造新一代派對代表歌曲，MV運用特效營造魔幻寫實風格，三人騎上馬帥氣奔騰，搭配馬戲團成員特技演出，效果吸睛，甚至邀來資深演員高捷客串派對指揮官，致敬8年前的歌曲〈派對俠〉，多重亮點成功引爆話題。

拍攝場地呼應「騎上千里馬，從來不是一個人，一起化身派對俠」歌詞，還特別選在台中后里馬場，玖壹壹三人笑說，他們都是第一次來到馬場，但曾在周邊的東豐鐵馬道騎單車，也會去麗寶樂園與賽車場玩，藉由拍攝發現后里馬場的特色，不僅能體驗騎馬與餵食馬匹，還有精彩的馬戲團演出，值得推薦給大家。

玖壹壹去年發行的歌曲〈南北二路〉，特別選在台中后里馬場拍攝MV。

玖壹壹帶路 台中美食一日提案大公開！

對玖壹壹而言，台中市的街道不僅是生活日常，也處處充滿成長的軌跡，經過精明一街或老虎城，會想到十幾年前盛大的跨年封街，以及精采萬分的煙火秀，都是難忘的兒時回憶。青少年時期，他們常去一中街、逢甲商圈，在朋友的店裡聊一整天，也是在這段期間結識台中饒舌大前輩「TTM（The Trouble Makers）」，耳濡目染下，開啟音樂創作之路。

玖壹壹三位成員經常出沒於草悟道周邊、PARK2草悟廣場，對他們而言，這就是最平凡的台中日常。

而今，美食餐廳與潮流店家雲集的草悟道周邊以及PARK2草悟廣場，則是玖壹壹用餐、購物、遛狗的最佳據點，也會帶朋友來喝茶、喝咖啡，他們笑說，偶爾還會在此不期而遇。三人齊聲推薦的西區「自立商店」就在附近，外型復古的店家原本是開業20多年的柑仔店，保留原有懷舊招牌，轉型為台式居酒屋，以美味的燒烤與熱炒收服顧客味蕾，帶辣勁的剁椒皮蛋、泡菜炒豬肉，還有春風強力推薦，鍋香氣十足的烏龍麵都是招牌餐點，店內氛圍隨性，適合放鬆品嘗美食。

身為在地人，當然不可錯過台中著名的燒肉美食，榮獲米其林一星榮譽的「俺達の肉屋」，以及主打風味濃厚內臟燒烤的「燒肉本氣」，都是玖壹壹私藏的口袋名單，洋蔥更特別推薦海鮮燒肉專門店「精誠壹山」，在砌著紅磚、花窗、磨石子地板的復古風老宅中，大啖搭配特調醬汁的產地直送海鮮，吃得新鮮又滿足。

熱愛傳統風味的饕客，可以試試北區楊媽媽麻薏，以及台中公園附近的大麵羹，都是在地人從小吃到大，熟知的「巷仔內」美味。此外，東興市場魯肉義、李海滷肉飯、小漁兒燒酒雞，也都是台中必吃的在地名店。

最後，他們推薦從晚間7點營業到清晨4點的「Room潤夜間洗髮」，為下班時間較晚的民眾，提供放鬆舒適的美髮空間，打造便利的台中夜間生活圈。

無論你是不是台中人，都歡迎走訪玖壹壹推薦特色店家，聽音樂、品美食、買東西、做造型，共同體驗城市的在地魅力。