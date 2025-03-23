台中通 通南投！ 生活大小事攏ㄟ通

【撰文｜邱子齊、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

「台中通TCPASS」APP下載突破280萬次！為了讓市民生活更加便利又豐富，台中通TCPASS自推出以來，不僅結合市府服務數位平台和好康優惠，並持續串連市府各局處、整合多項數位便民服務，走遍台中，什麼都通！

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「台中通TCPASS」以成為每個市民的貼心管家為目的，主要包含大型活動、訊息訂閱、圖書館藏、好康優惠、線上申辦、支付繳費、市民陳情、疫苗預約等八大功能，從2023年推出起，累積下載次數已突破280萬次、會員數突破170萬人次、民眾點擊次數更超過3億2千萬。每年，市府數位局也持續優化、升級、新增功能，例如2024年年底，就突破行政區域限制，將服務範圍擴展至南投，讓居民在台中、南投之間享有台中通TCPASS提供的線上申辦、支付繳費、好康優惠等多項數位服務，實踐「一機在手市政服務就有」的便捷體驗，「中投智慧生活圈」也不再只是口號，而是生活進行式。

台中通TCPASS串連了多項數位便民服務，就像市民的貼心管家。

一個APP 解決市民生活大小事

瞄準廣大市民的使用習慣，數位市民平台「台中通TCPASS」，能透過APP解決生活大小事。

台中通TCPASS介面簡潔，操作起來也相當容易。首頁是各種最常用到的申辦及查詢服務，只要依名稱點入就能找到對應功能，而「活動行事曆」和「福利資訊」的快速連結，更是資訊爆炸時代的福音！

不管是週末找地方放鬆、規劃全家出遊、帶毛小孩踏青走走，都可以點入「活動行事曆」，依照活動類型、所在地區、日期區間，篩選出符合自己需求的活動，再也不用一一搜尋各局處網站或粉絲專頁查找資訊。點入「福利資訊」，則可以看到社會局依照婦女、兒童、身心障礙、銀髮等族群，透過簡單明暸的申請方式，整理出可使用的政府資源，以便民的數位服務照顧社會弱勢族群。

繳費、辦事、交通e指通

台中通TCPASS是通向生活大小事的便利之門。以「支付繳費」服務為例，其包括9種市府的繳費項目及7種的生活繳費，不管是水電瓦斯費、停車費、台中市128所高中以下的學雜費、燃料費、牌照稅、房屋稅，甚至是市府單位的行政規費或罰鍰，下載台中通TCPASS就再也不用拿著付款單據跑金融機構或便利商店，透過APP就能在家搞定。每一筆費用明細一目瞭然，支付方式則不限於信用卡，各大常見的電子支付也能輕鬆解決。

除了日常繳費，「線上申辦」功能更是節省時間的一大利器！每個人或多或少有為了申辦相關業務，需要跑不同機關的經驗，除了路途遙遠，還要留心攜帶的證件、文件是否齊全，才不會來回奔波。而線上申辦的功能，便是串接數位局建置「服務e櫃台」，在近2,600項的服務裡，提供育兒津貼、企業開辦、法律諮詢、場地租借等服務，全都可在台中通TCPASS申辦完成。

便利的服務不只上面這些，其實不管是要去圖書館借閱或是線上預約書籍，還是偏鄉居民要預約幸福巴士，到山下進行採買、就醫等日常所需，都可以用台中通TCPASS一指解決。

開通台中通全功能會員，也能在台中市立圖書館輕鬆借還書。

美食特約優惠超好康

上線一年多以來，數位局統計台中通TCPASS最常被使用的功能，則是參與市府大型活動，包括台中購物節、鍋烤節、耶誕嘉年華等，以往都需要透過上網站登錄發票、個人資訊來獲得活動資格，而有了台中通TCPASS之後，參加此類活動變得更方便了，從發票登錄、抽獎到中獎兌領都可使用，不僅節省兌領獎時間、大大增加民眾的參與意願，全程無紙化的作業也更環保，落實淨零減碳數位轉型的目的。

只要出示台中通TCPASS中的虛擬市民卡，就能享有特約商店的各項優惠。

同樣廣受歡迎的功能，還有APP上的「虛擬市民卡」，只要打開手機畫面，就可以在千餘家特約商店獲得消費優惠，像是來店禮、折扣、滿額優惠或相關好康。特約商店除了遍佈台中29個行政區，也包含了彰化縣、南投縣全區，只要勾選相關行政區，就能看到所在地提供優惠的商家，優惠種類包含了食、衣、住、行、育樂等日常需求，都是專屬於台中通TCPASS用戶的好康。

台中、南投一起通

由於台中市與南投縣本就有許多民眾的生活圈緊密相連，去年底，台中通TCPASS就將APP的服務範圍擴展到南投，提供中投兩地通學、通勤的民眾繳費系統，甚至圖書典藏的資源共享，也能讓兩縣市民眾生活方便性大增。

台中通也和南投店家簽約，擴大服務範圍。

現在起，無論是圖書借閱、支付繳費、服務e櫃檯，或是南投的停車繳費查詢、預約幸福巴士等服務，南投縣民皆可透過台中通使用。此外，台中通TCPASS擁有超過1,000家的特約商店，南投店家就有100家，可於兩地享受特約商店的獨家好康優惠。

台中市長盧秀燕與南投縣長許淑華共同見證台中通TCPASS的服務範圍擴展至南投，啟動中投智慧生活圈。

未來，市府也將以「共享資源、智慧整合、淨零轉型」為理念，持續升級及擴展台中通TCPASS的服務範圍，透過數位市民服務平台，建構完善的中投生活圈。