在地老牌小吃 集合！ 美食評鑑嚴選的巷仔內料理

【撰文｜邱子齊、攝影｜莊震烽】

有一種在地滋味，是家鄉的味道。《漾台中》本期嚴選5家在地老牌小吃，從台中火車站、美食重鎮公益路周邊，一路到大雅和清水，不僅為當地人從小吃到大的老味道，更是登上《台灣米其林指南》必比登推介及「500碗」入選名單的排隊店家，帶您一起大飽口福！

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深夜療癒暖心 先來碗爌肉飯吧！

「夜間部爌肉飯」如同其名，是從傍晚5點持續至凌晨2點的深夜食堂，為夜貓子和夜間工作者提供一碗暖心療癒的料理，連續2023、2024年入榜米其林必比登，是名氣與實力兼具的小吃店。這裡的招牌自然是爌肉飯，選用半肥半瘦的豬五花，長時間滷製出誘人的琥珀色澤，以主角的姿態佔據整碗，吃起來肥而不膩，也可以搭配酸菜變換口味享用。內行的饕客則不會放過店家自製的辣菜脯，口感層次豐富，可自由取用。

除了爌肉飯，夜間部還提供多樣化的餐點選擇，魯排骨飯的排骨厚實入味，鹹甜不膩，風味十足；豬腳飯的醬香肉塊，膠質明顯，入口即化。炒麵也是受歡迎的選擇，彈牙的麵條豪氣地淋上紅通通的辣椒醬，是道地的台中炒麵。各式湯品和小菜也少不了，如骨仔肉豬血湯、大腸豬血湯、粉腸豬血湯等，以及滷白菜、油豆腐、及滷豆腐等小菜，與主食相得益彰。

炒麵豪氣地淋上辣椒醬，就是道地的台中口味。

大腸豬血湯的料皆軟嫩入味，滿滿一碗，誠意十足。

必比登推介

夜間部爌肉飯

地址：台中市西區精誠路109號

電話：04-23200735

營業時間：17:00–02:00

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米其林必比登推薦料理

銅板價就能吃

外皮有咬勁、肉餡鹹香的肉圓，搭配店家自製的甜麵醬，整體滋味豐富。

「台中肉員」位於台中火車站後站附近，創立於1933年，至今已超過90年，從2021年至2024年連續4年獲得米其林必比登推介，是禁得起時間考驗的老字號。店內只提供肉圓、魚丸湯和冬粉湯3種餐點，在Google map中獲得超過8,000則評論，無論在地人還是觀光客都愛！肉圓採用低溫油炸，外皮有咬勁，肉餡是醃製過的豬後腿肉，散發五香、胡椒的濃郁香氣，搭配店家自製的甜麵醬，一口咬下能品嘗鹹中帶甜的豐富滋味。

冬粉湯搭配肉圓，清爽解膩。

入座的客人大多都是以「一套」為單位來點餐，也就是肉圓搭配魚丸湯或冬粉湯。魚丸湯的湯頭是熬煮多時的大骨清湯，會撒上芹菜末增添香氣，魚丸口感紮實Q彈，搭配肉圓吃起來相當清爽。冬粉湯則是湯底清甜，內有肉羹、筍絲，行家吃法是先喝湯解膩，肉圓吃完後再將剩餘的醬加入湯碗內，又是另一種濃郁滋味。

必比登推介

台中肉員

地址：台中市南區復興路三段529號

電話：04-22207138

營業時間：10:30–19:30

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暖呼呼麻油系列湯品 進補首選

天氣微涼想進補的時刻，許多台中人第一時間就會想到位在永春花市附近的「羅家古早味」，是在地人暖身滋補的好選擇。

麻油土雞腿湯不僅湯頭香醇滋補，雞腿肉也鮮嫩多汁。

2021年榮獲米其林必比登推介的羅家古早味，主打麻油系列湯品，如麻油土雞腿湯、麻油腰子、麻油綜合湯（腰子、梅花肉、豬心、豬肝）等，其湯頭以特級胡麻油和雞骨熬煮，帶有淡淡酒香，特別適合和手工麵線一起享用，搭配起來不搶風頭。想要增添飽足感，也可選擇滷肉飯、豬棒腿飯等飯食，或是老饕客最愛的綜合麻油熱炒、滷得入味的油豆腐、筍乾、鴨蛋等配菜。若不習慣麻油的味道，改點以大骨濃湯為基底的綜合湯、豬肝湯、腰子湯、豬心湯等湯品也讓人超滿足。

綜合麻油熱炒一上桌就香氣四溢，每一口都能感受到麻油香和醬香。

值得一提的是，羅家古早味的用餐環境舒適，咖啡色的低調門面搭配暖色調的裝潢，桌椅和餐具都相當乾淨整潔。

必比登推介

羅家古早味

地址：台中市南屯區向上路三段65號

電話：04-23861557

營業時間：11:00–14:00，16:30–21:00

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高朋滿座的在地無名小攤

大雅無名麵攤臭豆腐」是在地人不願曝光的低調小店，2024年入選「500碗」後人氣更加高漲，更被評審形容「臭豆腐料理得恰到好處，不會太乾、太濕、太油，炸得火候剛剛好，裡面還保有多汁的口感」，營業時間常常高朋滿座，要吃得趁早。

大雅無名麵攤臭豆腐吸引眾多饕客到店品嘗。

除了供應臭豆腐，店內也有飯麵類選項，能滿足日常三餐或點心需求，要吃飽或只吃巧都可以。招牌菜當然是臭豆腐，外皮炸得金黃酥脆、內裡軟嫩多汁的豆腐，搭配添加小黃瓜絲的特製泡菜，獨具風味，嗜辣的老饕，也可以隨喜好加入自製辣椒醬，非常過癮。肉燥飯和陽春麵則份量十足。肉燥以瘦肉為主，口感不油膩，還會附上甜甜的豆棗平衡味道，麻醬麵的麵條彈牙，整體味道家常爽口。

除了招牌臭豆腐，搭配豆棗的肉燥飯也很值得一嘗。

500碗入選

大雅無名麵攤臭豆腐

地址：台中市大雅區學府路275號

電話：無

營業時間：17:10–23:30（週日休息）

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老字號眷村美味 巷弄飄香

位於台中清水區的「老士官擀麵」，以傳承眷村麵食好味道著稱。店名源自於老闆的父親曾擔任士官長，在眷村裡向鄰居習得來自河南的擀麵技藝後，再將手藝傳承下去，現在店裡依舊堅持手工擀麵，讓客人品嘗正宗的眷村味。

老士官擀麵手工擀麵麵體Q彈有勁，是道地的眷村美食名店。

來店裡必點手工擀麵，偏粗的麵條Q彈有勁，吸附滿滿醬汁，乾麵類有自製的麻醬與肉燥兩種，鹹香撲鼻而且價格實惠。幾乎每桌都會點的酸辣豆腐，是老闆自創的特色菜，以嫩豆腐淋上酸辣醬汁，最後撒上大把的炒花生來平衡酸辣感，很容易一口接一口，一下就盤底清空。

老士官擀麵的招牌菜，除了手工擀的麵條，別具特色的酸辣豆腐和抄手也幾乎是饕客必點。

抄手也頗具特色，跟紅油炒手不同，而是在皮薄餡多的炒手上，淋店家自製豬油拌醬。最後再搭配一碗蛋湯，劃破半熟蛋和大骨湯，除了蛋香又增添溫潤滑順口感，幸福感十足。

必比登推介

500碗入選

5老士官擀麵

地址：台中市清水區鎮南街81之12號

電話：04-26238730

營業時間：08:00-13:30（週一休息）