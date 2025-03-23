打造家的溫馨空間 共好、共享的台中好宅日常

【撰文｜邱璟綾、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府】

台中市政府近年來積極興建社會住宅，並以「共好」為精神，進一步在公共空間結合托育、醫療與社福等設施，以滿足不同年齡層的生活需求，使台中好宅以共生、互助的鄰里關係，成為理想社區的典範。

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走進太平育賢二期好宅，錯落的建築之間，有著寬敞明亮的公共空間、迎風通透的長廊，與飄著陣陣咖啡香的小店；而走進屋內，只見陽光灑落窗邊，生氣勃勃的虎尾蘭為屋內增添點點綠意，眼前的一切是小蔣家的社宅日常，但對他們而言，此處不僅是一個家，更是一家人重拾安穩與幸福的地方。

重質重量的台中好宅

「社會住宅不該只是充量的居住空間，而是一座提供市民服務、溫暖與關懷的家。」市長盧秀燕表示，安居樂業是所有人的夢想，為了照顧重要的市民家人，只租不賣的「台中好宅」，成為市府重視且全力推動的政策之一。

台中好宅推出全台最優惠的「567 777」社宅租金折數方案。（圖為太平育賢二期好宅）

在都市發展局（住宅發展工程處）推動下，市府積極興建社會住宅，截至去年底，已完工的社宅基地共計14處、3,668戶；而興建中的基地則有16處、6,563戶，總計興辦戶數已達10,231戶，不僅提前兌現對市民的承諾，且超過中央2024年以前為台中市訂定的7,000戶目標。

圖為育賢2期3房型樣品屋內部。

此外，台中好宅為了真正讓社宅照顧到年輕人，台中透過加分機制，提升年輕勞工、育幼家庭的加分權重，並推出全台最優惠的「567 777」社宅租金折數方案，凡首次申請入住民眾均享有首年5折、第二年6折、第三年7折的租金優惠，入住一次簽約三年，符合資格可再續約一次（關懷戶原屋續租最多至12年），再享三年每年7折優惠，以減輕青年經濟負擔，希望台中好宅，成為陪伴青年移居打拚的起點。

再造鄰里關係 共同好好生活在一起

除了優質的居住環境，台中好宅同時活用公共空間，串聯社會福利、醫療、托兒所等多元設施，滿足入住民眾生活所需，部分社宅甚至規劃商業空間，吸引餐飲業者搶進，帶動周圍社區共榮發展。

台中好宅活用公共空間和進駐的店家，規劃鄰里活動，促進住民交流。

以太平育賢一、二期好宅為例，2020年底開放入住的太平育賢一期好宅，規畫完善的社福資源，並在社福團隊主導下，舉辦多場豐富的鄰里活動；2023年入厝的太平育賢二期好宅則在一樓規劃26間店舖，成為此區的商業中心；至於太平育賢三期好宅預計在今年完工，屆時將以都會綠廊為概念，串聯起一、二、三期好宅空間，為鄰里間創造更多交流與連結。

育賢好宅二期舉辦假日市集等多元活動。

「以前沒有想到，入住社宅後會交到這麼多新朋友。」住在太平育賢二期好宅的小蔣和依婷夫妻倆開心地分享，自從成為社宅住民，他們時常帶著孩子參與社區活動，意外結識許多志同道合的育兒家庭。依婷笑說：「透過親子活動，孩子可以一起玩、家長也能互相交流、談心，感覺社宅成員之間就像一個溫暖的大家庭。」

他們提到，「共同好好生活在一起」是台中好宅最可貴的價值，而社宅的住民們，也透過組織社團延續這項精神，並促進鄰里交流。小蔣細數，社宅住戶可選擇加入桌遊社、烹飪社、瑜珈社等等社團，而熱愛戶外活動的他們則加入登山社，三不五時與其他社宅家庭相約爬山、遛小孩。

依婷舉例，「住在社宅最讓人感動的是，住戶間無私且分享的精神。」社宅做為中繼住宅，大家的目標都是當有一天搬離時，能真正擁有自己的家。入住多年，他們看見許多住戶來來去去、彼此真誠地獻上祝福，有些人甚至在搬離開前，將家具、家電無償贈與其他住戶，點點滴滴的鄰里互動，讓他們真切地體會到「共好」與「共享」的精神，在這座社區裡不斷地蔓延著。

鄰近公園、學區 延伸家的溫暖場域

市府都發局指出，「台中好宅有地點好、租金低、補貼多三大特色，地段都是最精華的地方。」台中的社會住宅選址經過精心規劃，鄰近公園、學區，還能享有便利的生活機能。

例如太平育賢一、二期好宅，無論從建築設計或社區營造角度，都是一座以「微型城市」概念打造的聚落，滿足學區與生活機能，尤其社宅基地緊鄰「立文公園」，公園內有涼亭、溜冰場與遊樂設施，只要搭電梯下樓，就能隨時擁抱廣闊的遊憩空間。

此外，興建中的「豬事圓滿好宅」，未來將有1,085戶社宅單元，並結合「馬卡龍公園」之全台最高的高塔遊戲區，及「豬事圓滿公園」由屠宰場轉型的小豬意象遊戲場，兩座公園皆為「台中美樂地計畫」打造的全齡化共融公園，延伸了家的場域，使居民在自然中享受親子同樂的美好環境。

豬事圓滿好宅結合豬事圓滿公園，延伸了家的場域，創造宜居的生活聚落。

這些規劃的落實，使台中市的社會住宅不僅僅是一間房子、一棟建築，而是一整個聚落。未來，市府也將持續建構共同理想的居住環境，替市民創造更幸福、宜居的家園。