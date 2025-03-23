推動家的支持系統 暖心政策 打造幸福宜居大家庭

【撰文｜邱璟綾、攝影｜江茗洋、圖片提供｜台中市政府、shutterstock】

台中市人口成長的速度驚人，近年以平均每半年增加1萬人的速度，帶領全市總人口數衝破286萬大關。為了不辜負市民的期望，市府持續推動各種社福教育措施，讓幸福宜居的台中，成為國內移居的最佳選擇。

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近年來台中市人口持續正成長，顯見愈來愈多家庭選擇在台中生活，目前台中市總人口數已突破286萬人，若加上來台中求學、就業等不在籍人口，這座全台第二大都會，已是一座超過300萬人共同生活的大城市！

「完善的商業機能與社福措施，使台中『磁吸效應』再發威。」市府民政局分析，除了得天獨厚的地理優勢，積極建構全齡友善的環境，讓幸福台中成為民眾移居的首選。

挹注教育經費 許孩子一個未來

「投資教育就是投資孩子的未來。」市長盧秀燕表示，縣市合併導致各區教育資源出現城鄉差距，經盤點後發現，台中市約有四成學校沒有禮堂，大型集會及戶外課程常讓學生面臨風吹日曬雨淋的窘境，影響受教權益。

然而，作為學習的場域，一座禮堂對校園來說十分重要。為了弭平資源落差，市府持續盤點需求、研擬補助方案，先於2019至2022年間陸續補助近30億元，協助21所學校興建禮堂與學校活動中心；再自2023年啟動「給孩子一個禮堂」圓夢計畫，以24億元預算，補助25所國中小校園興建禮堂。

「給孩子一個禮堂」計畫，持續協助學校興建禮堂，讓孩子們有優質的活動環境。

由於「給孩子一個禮堂」計畫金額和興建數量相當可觀，但在經費補助一次到位的助力下，大幅縮短禮堂建置的期程，目前受補助的25所學校，已自去年9月起陸續開工，全數工程預計於2025年底完工，屆時孩子將能在嶄新的禮堂裡進行各種活動，並迎接人生各階段的重要典禮。

「給孩子一個禮堂」計畫使學生能在嶄新的禮堂進行各種活動，並迎接人生各階段的重要典禮。

另外，市府教育局也積極籌措經費，協助老舊校舍拆除重建，預計投入30億元協助21校改善校舍，讓台中學子都能在安全無虞的校園學習；而在2024年也推動「陪你長大」計畫，以4.5億元預算，將傳統課桌椅全面汰換為可調式課桌椅，為下一代打造最舒適的學習環境。

完善育兒政策 做家庭的溫暖後盾

「我是市長也是一位母親，特別了解養兒育女的各種困境。」盧市長指出，台中總人口數與粗出生率持續攀升，成為台灣年輕城市的前段班，於是市府持續完善育兒政策，以實際行動成為育兒家庭最溫暖的後盾。

自2018年以來，台中市公托數量已從5處倍增至46處（含1處市府員工子女托嬰中心），並朝著60處的目標邁進；而親子館也從4間增加至17間，同時補助民間團體辦理8處Mini親子館，預計在2026年以前，全市29個行政區都將達到「區區親子館」、「公托倍倍增」的目標。

台中市公托已完成9倍增-支持年輕家庭育兒需求。

市府社會局也表示，將力推平價托育，台中市訂定六都最低、每月僅8,500元的公托月費，扣除托育補助7,000元，每位家長僅需負擔1,500元月費，大幅減輕育兒家庭的負擔。

然而，托嬰中心規定超過2歲不能入托，原收托者必須在滿3歲的前一天離園，但幼兒園普遍於8月才開學，現行政策往往導致各縣市「2歲專班」搶破頭，甚至讓育兒家庭面臨長達數個月無處送托的「空窗期」。

市府完善育兒政策，希望作家庭的溫暖後盾。

因此，面對2歲專班的迫切需求，市府教育局也有具體策略，先推行「公幼倍增」計畫，利用閒置空間增班、新設達214班，並在新設立幼兒園的同時，將2歲專班一併納入規劃；近年更以「公幼再加量」為核心，擴增台中2歲專班供應量，並協助幼托銜接，最快將於114學年度即可達成增設200班的目標，估計每年將有逾2,700名幼生受惠。

三大福利新政 讓台中繼續幸福

而在今年初，台中市再宣布三大福利新政，包括為準媽媽設計的「好孕專車」、全國最高凍卵補助，以及雙十公車優惠身分再擴大，全方面照顧台中市民。

社會局表示，「好孕專車」計畫於今年7月1日上路，凡設籍於台中之孕婦及配偶設籍台中之新住民孕婦，孕期起至預產期後6個月，可獲得30趟次、每趟上限200元，最高共6,000元的乘車補助。

此外，為協助癌症患者保留生育的希望，衛生局也在今年推出「時來孕轉-幸福台中凍卵凍精補助計畫」，為本人或配偶設籍台中市6個月以上，且年齡在45歲以下的罹癌市民，提供一生一次的凍卵5萬元、凍精最高8,000元補助。

時來孕轉-幸福台中凍卵凍精補助計畫，為罹癌且有生育需求的市民減輕負擔。

而台中市自2021年起實施的雙十公車乘車優惠，長年廣受好評，並陸續將優惠身分從台中市民、新住民配偶，擴大至在台中市就讀的外地學生。交通局指出，盧市長友善外國朋友還送出好禮，考量定居台中的外僑人數持續增加，為了減輕外籍人士交通負擔，自今年1月16日起，市民限定卡納入持有永久居留證，且居留地址於台中市之外籍人士綁定市民限定卡。

盧市長強調：「感謝市民家人喜歡台中。」2024年台中市被評選為全台最幸福的城市，背後原因在於暖心且有感的政策，相信在市府團隊的努力下，台中將穩步前進、持續幸福。