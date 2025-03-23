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描繪家的樣貌 用愛建設 擁抱台中未來家園

聯合新聞網／ 漾台中
在「富市台中．宜居城市」的施政願景下，台中市許多指標級重大建設紛紛在今年取得突破性進展！
在「富市台中．宜居城市」的施政願景下，台中市許多指標級重大建設紛紛在今年取得突破性進展！

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜台中市政府】

幸福宜居的台中市，於2024年底正式突破286萬人，更在「2024年縣市幸福指數大調查」拿下縣市幸福指數第一名！展望今年，隨著重大建設與交通路網進度穩步推進，相信這座幸福宜居的城市，將陪伴市民擁抱令人期待的未來，使家的樣貌日益清晰。

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在「富市台中．宜居城市」的施政願景下，台中市許多指標級重大建設紛紛在今年取得突破性進展！包含台中國際會展中心、綠美圖即將啟用，台中巨蛋工程也在推進中；豐原、清水、太平國民暨兒童運動中心相繼開幕；此外，眾所期待的捷運藍線亦將正式開工，讓交通與建設為城市發展奠定基礎，使台中不只是一座宜居城市，還是所有人的幸福家園。

指標型重大建設 提升國際競爭力

歷經多年努力，台中市許多重大建設將迎來豐收的喜悅！其中最受國際矚目的，便是水湳經貿園區的兩大核心指標建設「台中國際會展中心」與「綠美圖」，預計將於今年下半年正式啟用。

市府建設局指出，「台中國際會展中心」屬國際級會議與展覽場館，中央為開放式展場。會展中心以「大樹之門」(TREE GATE)為設計理念，讓整體建物看上去宛如搖曳的林木，搭配灑落的光影，呈現城市與自然共榮共生的意象。

此外，由台日建築師跨國打造的「綠美圖」，是全台第一座美術館與圖書館共構的文化地標，並透過8棟量體不一的建築，呈現相互連結又通透典雅的藝術氛圍。

除了大型指標建設外，與民眾生活息息相關的公有運動場館，也捎來好消息！在市府積極推動運動產業的策略下，除了興建18座大型運動場館，今年更將於豐原、清水、太平再添3座國民暨兒童運動中心開幕，屆時山海屯城各區居民，都能享有全齡友善的運動環境。

六線齊發 邁入台中捷運大時代

建設與交通，是帶領城市大步向前的兩大關鍵！市府近年來力推台中軌道路網，並於今年初揭牌成立「台中市政府捷運工程局」，宣示打造台中捷運城市的決心。

台中捷運藍線全長24.78公里，沿途行經8個行政區，設計成果於去年底獲中央核定後，預計今年開工，通車後將成為中台灣民眾重要的交通幹線。

隨著第二條藍線動工在即，後續尚有綠線延伸大坑彰化、機場捷運（橘線）、藍線延伸太平、屯區捷運環狀線（紫線）及崇德豐原線（紅線），捷運局將傾力完成台中捷運建設的重要使命，為市民提供便捷、安全、綠色的交通服務。

《漾台中》2025年2月號NO.35
《漾台中》2025年2月號NO.35

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