全城ON SALE 國際同樂！歡慶台中購物節抽好禮
【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】
萬眾期待的年末盛典，第六屆台中購物節重磅登場！活動將抽出上6萬多個現金獎項，4台百萬汽車，還有壓軸的精品好宅，豐富好禮令人躍躍欲試，快來台中購物，試手氣、抽大獎，說不定下個幸運兒就是你！
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台中購物節是全台知名度最高，也最受歡迎的購物節活動，過往五屆累積消費金額已突破千億大關，今年活動首日總消費金額即衝破2億3百萬元，比去年增加2千2百萬元，金額再創新高，為台中市帶來驚人商機。購物節拚經濟有成，加上促進社會共榮共好，也獲得「2024亞太永續行動獎」高度肯定，使台中躍身全台慶典經濟的指標城市。
店家共襄盛舉
好禮多多獎不完
第六屆購物節以「全城ON SALE」為主題，延續前幾屆抽現金、百萬汽車及精品好宅的精彩活動，成功帶動買氣。今年還有上萬間優惠商家共襄盛舉，囊括百工百業，食衣住行各層面，提供五花八門的折扣回饋消費者，從市場攤商到百貨商場，處處都能見到台中購物節的優惠訊息，市場、夜市還推出加碼抽iPhone，好禮多多獎不完。
本屆購物節六大類型獎項包括天天抽1,100名現金3,000、週週抽12名現金10萬、隔週抽1台NISSAN KICKS E-POWER百萬汽車、月月抽2名現金100萬，壓軸抽1戶精品好宅；為平衡城鄉經濟，市府亦於去年台中購物節消費登錄金額較低之10區（大安、外埔、石岡、和平、新社、東勢、神岡、霧峰、清水、龍井）規劃「區域消費專屬抽」與「收據專屬抽」等活動，等待民眾把好禮帶回家。
三國大使助陣
購物節人氣、買氣飆升
結合消費、娛樂、觀光、美食與文化的台中購物節，今年積極打破國界限制，向海外觀光客招手，市府特邀日本、比利時及新加坡駐台代表擔任活動代言人，與市長盧秀燕共同拍攝購物節國際行銷影片。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，在「台中購物節-日本版」中不僅大秀流利中文，還與盧市長一同走訪台中好吃好玩的私房餐廳與景點，美味餐點讓片山代表印象深刻，大讚台中的日式料理水準極高，雙方互動良好，展現台日友好情誼。
比利時台北辦事處處長馬徹與盧市長都是美食愛好者，為了拍攝「台中購物節-比利時版」，他特地練習中文發音，大力推廣台中販售比利時啤酒、比利時巧克力與比利時鬆餅的店家，馬徹處長甚至登上花車與表演者載歌載舞，模樣活潑風趣，令人印象深刻，市府還請來比利時知名漫畫角色「藍色小精靈」同框，使影片別具異國風情。
新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，在「台中購物節-新加坡版」中化身「型男主廚」大秀好手藝，端出令人垂涎的「蜜汁叉燒」請盧市長品嘗，他也親自走訪台中的新加坡料理店家，想嘗嘗料理口味是否夠道地，結果不僅讓葉代表非常滿意，還笑稱美食讓他想家了。
透過三位駐台代表大力相挺，行銷台中購物節進軍國際，市府經發局更推出中、英、日、韓文APP平台介紹，與在地商圈攜手提供中英雙語服務，期盼吸引更多國際消費者，一起來台中「拚經濟」。
五倍好康大放送
抽獎小秘訣報你知
台中購物節自10月24日起至12月25日截止，為期兩個月，只要在台中市合法登記店家或參與本活動的收據店家消費，上購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）或使用「台中通TCPASS」APP登錄發票或收據，累計金額滿500元即可獲得一組抽獎序號，1,000元獲兩組序號，以此類推，未中獎之序號可重複參與抽獎活動。
想提高中獎機率，民眾不妨至「2024台中購物節合作店家」消費，享登錄消費金額3倍累計優惠，今年更加碼推出「2024台中購物5倍好康優惠專區」，至5倍好康店家消費享5倍累計，等於僅消費100元即可獲得抽獎序號，此外，大安等10區消費，也同享5倍累計優惠，鼓勵民眾多多前往購物。
此外，各大品牌響應台中購物節的優惠也不容錯過，如「屋馬餐飲集團」推出購物節專屬菜單88折優惠、「陳允寶泉」推出太陽餅2盒85折優惠、「歐客佬」則有世界各國精品咖啡豆買2送1及掛耳咖啡任選最低5折起、「豐原太平洋百貨」加碼滿千抽10萬豪禮、「LaLaport台中」獨家加碼，出示百貨與「台中通TCPASS」APP即可兌換滿千折百券，阿官火鍋、老賴茶棧、達美樂、義美食品、亞尼克、牛比蔥、全聯、全家、統一超商等各大品牌，皆推出購物節專屬活動。
吃飽喝足，在台中住宿與搭車還能繼續抽大獎，福華大飯店、台中鳳凰酒店推出週日至週四限量免費升等，搭乘計程車索取乘車證明，也能獲得抽獎資格，現在就下載「台中通TCPASS」APP，一起享優惠、抽好康！
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