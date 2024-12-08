全城ON SALE 國際同樂！歡慶台中購物節抽好禮

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

萬眾期待的年末盛典，第六屆台中購物節重磅登場！活動將抽出上6萬多個現金獎項，4台百萬汽車，還有壓軸的精品好宅，豐富好禮令人躍躍欲試，快來台中購物，試手氣、抽大獎，說不定下個幸運兒就是你！

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台中購物節是全台知名度最高，也最受歡迎的購物節活動，過往五屆累積消費金額已突破千億大關，今年活動首日總消費金額即衝破2億3百萬元，比去年增加2千2百萬元，金額再創新高，為台中市帶來驚人商機。購物節拚經濟有成，加上促進社會共榮共好，也獲得「2024亞太永續行動獎」高度肯定，使台中躍身全台慶典經濟的指標城市。

店家共襄盛舉

好禮多多獎不完

第六屆購物節以「全城ON SALE」為主題，延續前幾屆抽現金、百萬汽車及精品好宅的精彩活動，成功帶動買氣。今年還有上萬間優惠商家共襄盛舉，囊括百工百業，食衣住行各層面，提供五花八門的折扣回饋消費者，從市場攤商到百貨商場，處處都能見到台中購物節的優惠訊息，市場、夜市還推出加碼抽iPhone，好禮多多獎不完。

本屆購物節六大類型獎項包括天天抽1,100名現金3,000、週週抽12名現金10萬、隔週抽1台NISSAN KICKS E-POWER百萬汽車、月月抽2名現金100萬，壓軸抽1戶精品好宅；為平衡城鄉經濟，市府亦於去年台中購物節消費登錄金額較低之10區（大安、外埔、石岡、和平、新社、東勢、神岡、霧峰、清水、龍井）規劃「區域消費專屬抽」與「收據專屬抽」等活動，等待民眾把好禮帶回家。

三國大使助陣

購物節人氣、買氣飆升

結合消費、娛樂、觀光、美食與文化的台中購物節，今年積極打破國界限制，向海外觀光客招手，市府特邀日本、比利時及新加坡駐台代表擔任活動代言人，與市長盧秀燕共同拍攝購物節國際行銷影片。日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之，在「台中購物節-日本版」中不僅大秀流利中文，還與盧市長一同走訪台中好吃好玩的私房餐廳與景點，美味餐點讓片山代表印象深刻，大讚台中的日式料理水準極高，雙方互動良好，展現台日友好情誼。

比利時台北辦事處處長馬徹和盧市長與知名漫畫角色「藍色小精靈」同框，超級吸睛。

比利時台北辦事處處長馬徹與盧市長都是美食愛好者，為了拍攝「台中購物節-比利時版」，他特地練習中文發音，大力推廣台中販售比利時啤酒、比利時巧克力與比利時鬆餅的店家，馬徹處長甚至登上花車與表演者載歌載舞，模樣活潑風趣，令人印象深刻，市府還請來比利時知名漫畫角色「藍色小精靈」同框，使影片別具異國風情。

比利時台北辦事處處長馬徹大力推廣台中販售比利時啤酒、比利時巧克力與比利時鬆餅的店家。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑，在「台中購物節-新加坡版」中化身「型男主廚」大秀好手藝，端出令人垂涎的「蜜汁叉燒」請盧市長品嘗，他也親自走訪台中的新加坡料理店家，想嘗嘗料理口味是否夠道地，結果不僅讓葉代表非常滿意，還笑稱美食讓他想家了。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑和盧市長一起拍攝台中購物節國際行銷影片，帶動人氣與買氣。

透過三位駐台代表大力相挺，行銷台中購物節進軍國際，市府經發局更推出中、英、日、韓文APP平台介紹，與在地商圈攜手提供中英雙語服務，期盼吸引更多國際消費者，一起來台中「拚經濟」。

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之與盧市長一同走訪台中私房餐廳。

五倍好康大放送

抽獎小秘訣報你知

台中購物節自10月24日起至12月25日截止，為期兩個月，只要在台中市合法登記店家或參與本活動的收據店家消費，上購物節官網（https://fun.taichung.gov.tw/）或使用「台中通TCPASS」APP登錄發票或收據，累計金額滿500元即可獲得一組抽獎序號，1,000元獲兩組序號，以此類推，未中獎之序號可重複參與抽獎活動。

想提高中獎機率，民眾不妨至「2024台中購物節合作店家」消費，享登錄消費金額3倍累計優惠，今年更加碼推出「2024台中購物5倍好康優惠專區」，至5倍好康店家消費享5倍累計，等於僅消費100元即可獲得抽獎序號，此外，大安等10區消費，也同享5倍累計優惠，鼓勵民眾多多前往購物。

下載「台中通TCPASS」APP，即可登錄發票或收據，試手氣、抽大獎！

此外，各大品牌響應台中購物節的優惠也不容錯過，如「屋馬餐飲集團」推出購物節專屬菜單88折優惠、「陳允寶泉」推出太陽餅2盒85折優惠、「歐客佬」則有世界各國精品咖啡豆買2送1及掛耳咖啡任選最低5折起、「豐原太平洋百貨」加碼滿千抽10萬豪禮、「LaLaport台中」獨家加碼，出示百貨與「台中通TCPASS」APP即可兌換滿千折百券，阿官火鍋、老賴茶棧、達美樂、義美食品、亞尼克、牛比蔥、全聯、全家、統一超商等各大品牌，皆推出購物節專屬活動。

台中購物節抽獎獎項、中獎名額及限定優惠一覽表

吃飽喝足，在台中住宿與搭車還能繼續抽大獎，福華大飯店、台中鳳凰酒店推出週日至週四限量免費升等，搭乘計程車索取乘車證明，也能獲得抽獎資格，現在就下載「台中通TCPASS」APP，一起享優惠、抽好康！