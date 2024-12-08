擁抱季節限定紅綠大景 走入冬日寂美畫面 來台中追落羽松！

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜台中市政府建設局、莫莉、后里泰安羽粼落羽松 】

每年11月至隔年2月，台中各地落羽松接續變色，原先綠意盎然的羽狀松葉，在秋風吹拂下逐漸轉為金黃，若寒流來襲，松葉在冷冽的風中愈發艷紅，更形成滿樹橙黃、緋紅漸層交錯的美景。當陽光灑落松林，掩映生姿的光影與隨風搖曳的松葉，交織成一片寂美的畫面，為城市帶來浪漫、迷人的風采。秋冬時節，不妨安排一場浪漫的落羽松之旅，欣賞季節限定的台中風景吧！

-------

后里泰安羽粼落羽松

浪漫水中倒影

位於后里區泰安國小旁的「后里泰安羽粼落羽松」，又被稱為「泰安落羽松秘境」，乾淨低矮的水池內，種植超過800棵落羽松，高大壯闊的樹型，使整片松林呈現錯落有致的景觀，加上各種豐富的落羽松造景，使當地成為遊客每逢秋冬的必訪景點。

每當天朗氣清時，落羽松倒映在猶如天空之鏡般的水面，呈現如詩如畫的氛圍，為了方便遊客取景，園內設立親水棧道、跳石與橫木，並規劃不同風格的地景藝術，例如復古的偉士牌摩托車、公共電話亭與教堂等，使每個角落都自成一道風景。

此外，羽粼落羽松同時也是寵物友善園區，歡迎遊客帶著毛小孩同樂，若逛累了，還可在休憩區品嘗簡易的飲品、點心，並購買伴手禮，讓遊客在充滿異國風情的落羽松樹下，享受浪漫悠閒的時光。

后里泰安羽粼落羽松

．地址：台中市后里區安眉路5號

．開放時間：09:00-17:30（每年開園時間詳見臉書粉絲專頁），入園費每人60元，120cm以下兒童免費

-------

大肚落羽松樹林

與世隔絕的異國風情

位於大肚區大忠國小附近的落羽松樹林，擁有超過3,000棵落羽松，是台中海線人氣不斷攀升的賞樹秘境。由於所在地相較其它賞松熱區更為僻靜，使遊客無須為了閃躲人群，影響旅遊心情，反而更能靜下心，在落羽松包圍下，陶醉於與世隔絕的異國風情。

若恰逢四周農田於休耕期則會改種油菜花，這時更還有機會拍到落羽松與金黃花田同框的大景；而地主除了栽種充滿北國風情的落羽松，同時在松林附近另闢兩區，種植約500棵中的東海棗，由於樹體粗獷、龐大，加上空中交錯的羽狀葉片，形成充滿異國叢林氛圍的神祕隧道，使中東海棗田意外成為不輸落羽松的美拍景點。

大肚落羽松樹林

．地址：台中市大肚區沙田路一段854巷75-2號

．開放時間：無時段限制，免費參觀

-------

潭子落羽松秘境

登高遠眺紅葉大景

近年在潭子區，出現一處只能遠觀、帶有神秘色彩的落羽松秘境，若從周圍登山步道遠眺，可以欣賞超過2,000棵落羽松，沿著山坡構成獨特的階梯式落羽松林，搭配錯落其中的純白建築，讓這片因落羽松染紅的山坡，被遊客稱為「落羽松夢想莊園」和「新田落羽松秘境」。

遠眺潭子落羽松秘境，整座山坡都被落羽松染紅。

此落羽松秘境不對外開放，若想遠眺落羽松林，可來到潭子區豐興路二段的龍興巷，沿著產業道路持續上行約2公里處，即可從對面山頭居高臨下，將滿山唯美的松紅盡收眼底，結束後還可順遊鄰近高人氣的「新田登山步道」，飽覽秀麗山景。

潭子落羽松秘境

．地址：台中市潭子區豐興路二段龍興巷（或搜尋新田落羽松夢想莊園）

．開放時間：無時段限制，但私人園地無對外開放，僅供遠眺

-------

新都生態公園

都會區的人間秘境

鄰近台中大坑風景區的新都生態公園，是台中第一座以生態工法開闢的公園綠地，園內引入八寶圳河水，經淨化處理後，排入下游生態溝渠，並在中央水池放養錦鯉魚，作為監測水質及觀賞之用，是附近民眾散步遊憩的熱門景點，也是兒童嬉戲及生態教育的理想地點。

新都生態公園占地2.5公頃，利用大片綠地串連每一處空間，除了中央生態池，還規劃人工水道，並在兩側種植成排落羽松及垂柳，使公園隨四時變化有不同景致。

每到落羽松轉紅的季節，更吸引許多遊客專程前來，感受落羽松風情。

由於步道兩側種植的落羽松之間疏密有致，樹體擁有充裕的生長空間，使整顆樹冠呈現典型闊圓錐狀樹形，若選在深秋或初冬時造訪，羽毛般的葉子會從金黃逐漸轉變成紅棕色，便能欣賞到成排宛如紅棕耶誕樹的景致，落羽松的羽狀葉也在冬天的季風吹拂之下舞動，因此吸引許多遊客帶著野餐墊席地而坐，感受季節限定的異國風情。

和祥五街旁的生態園道，還可沿溝渠欣賞小橋、流水與落羽松，和羽葉飄落水面所泛起的陣陣漣漪。

逛完新都生態公園，能順遊鄰近的蝴蝶橋、情人橋與藍天白雲橋，在台中都會區感受季節變化帶來的千百種風景。

新都生態公園

．地址：台中市北屯區祥順路二段

．開放時間：無時段限制，免費參觀

-------

太平苗圃落羽松

依山傍水的幽靜美地

位於太平區東汴國小附近的太平苗圃內，則藏著一處依山傍水的落羽松秘境。每當落羽松變色的季節，飄落的松紅、水塘與遠山相互輝映，若選在冬陽燦爛的日子到訪，只見樹影倒映在透亮的池面，為太平苗圃更添夢幻、幽靜的氛圍。

太平苗圃原是一座長年湧泉的低窪水池，經過市府與公所多年用心打造，利用現有地形與水流，並採取對環境干擾最低的自然工法，設置環池步道並種植落羽松，打造成一座三面環山的自然生態池。

由綠轉紅的落羽松錯落有致，配合水池，猶如一幅深秋的畫卷。

園區規模小巧玲瓏，順著步道前行，大約只需5至10分鐘即可走完一圈，周圍林木鬱鬱蔥蔥，加上隨風飄舞的松紅，讓人走入其中，猶如闖入一幅深秋的畫卷，來到詩情畫意的桃花源。若想感受太平苗圃的幽靜氛圍，建議選在平日或假日的早晨到訪，除了開車前往，亦可搭乘288公車（台中二中-茅埔），即可從台中火車站輕鬆抵達。

太平苗圃落羽松

．地址：台中市太平區山田路大湖巷17號（或搜尋「太平苗圃落羽松」）

．開放時間：無時段限制，免費參觀