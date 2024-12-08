許良宇圖書館 以愛與知識點亮山城

【撰文｜趙心寧、圖片提供｜台中市政府文化局】

東勢山城即將迎來一座充滿愛與知識的地標——許良宇圖書館，預計在明年完工啟用。這座圖書館是由已故前台紙董事長許良宇的家人，將對他深切的思念化為無私的大愛造福東勢民眾。在市府與企業的協力合作下，圖書館的設計以東勢地形為靈感，完美融入山景，象徵著愛與知識的長流，也替這片土地注入溫暖和希望。

「許良宇圖書館」不僅是一盞知識的明燈，更是捐贈者許景堂先生與李碧虹女士對愛子無盡的思念。他們懷著愛子的夢想和奉獻精神，將這份愛與思念延續為眾人共享的財富。

從失去到延續

打造一份愛的禮物

被稱為「法界鬼才」的許良宇，出生於東勢山城，從學生時期就是同儕間的傳說級人物，他不但是跳級資優生，更是第一位中興法商學院轉學至台大法律系，不必降級重讀的轉學生，他考取律師資格、又拿到台大商學碩士，不僅擔任執業律師，更曾擔任台灣紙業與VIVA購物台董事長，帶領台紙這家傳統企業積極邁向轉型。

「法界鬼才」許良宇，不僅專業領域表現優秀，也透過馬拉松運動，表現他對生活的熱愛。

在忙碌的事業中，許良宇也沒有錯過對生活的熱愛，閱讀、篆字、油畫、攝影都是他的興趣，還曾擔任台南律師公會《律師通訊》主編，並以筆名「昆登卡西迪」在《律師通訊》發表「夜讀隨筆」專欄，展現其深刻的文學涵養與豐富多樣的閱讀品味。同時，許良宇也是馬拉松跑者，熱衷於參加世界各地賽事。只是命運無常，2017年許良宇卻因意外辭世。

白髮人送黑髮人的噩耗，讓他的雙親許景堂與李碧虹陷入悲痛之中。讓他們重新站起的力量，是想起許良宇生前「取之社會、用之社會」的理念，以及受到鋼鐵大王卡內基「當你為社區興建圖書館，就像為沙漠引入一條不竭的溪流」的啟發。因此他們決心將愛子生前的積蓄捐出以造福他人，在故鄉東勢建造一座惠及眾人的圖書館，將這份愛轉化為知識的燈塔，永遠照亮人心，也作為對許良宇的永恆紀念。

許景堂伉儷的捐贈，加上市府全力支持的力量，為東勢獻上許良宇圖書館這份愛的禮物。

台中市立圖書館也在2023年11月，特別推出「獻給山城的禮物-許良宇圖書館特展」，介紹許良宇圖書館的興建緣起與故事，讓民眾到圖書館感受這份愛的禮物。

市府跨單位全力支持

讓愛的故事被看見

「光靠我一個人做不到。」許景堂受訪時表示，這份愛的禮物得以在山城實現，市府扮演了重要角色。許良宇家屬捐贈了1.2億元，市府方面則集結了文化局、區公所及都發局的力量，不僅提供舊東勢高工前圓樓街旁公有地作為圖書館預定地，也籌措編列7,300萬元預算，辦理室內裝修與停車場工程。

許良宇圖書館內空間以白色為基調，配合溫暖色塊和檜木桌椅，讓閱讀更有溫度。

「這是愛的故事，為愛做文化、為愛做教育，令人動容。」市長盧秀燕在捐贈儀式時充滿謝意地說道，東勢區原有的圖書館面積僅231坪，空間確實無法滿足民眾需求，許景堂伉儷的捐贈，不僅讓他們對已故愛子許良宇的思念被看見，也替東勢民眾帶來更好的閱讀服務。

許良宇圖書館是一座充滿愛與溫度的文化地標，不僅是紀念許良宇的象徵，更是社區的知識寶庫。

值得一提的是，許家人的愛心不僅得到市府的認同，也成功獲得企業的支持，圖書館興建期間，面臨人工、建材費用不斷飆升的挑戰，負責建造的名傑營造邀請社會共同響應公益、充分運用庫存營建材料，成功化解危機，讓圖書館的興建工程得以延續。

知識的燈塔 打造全齡文化空間

「我們希望這座圖書館不要只侷限為圖書館的功能。」市府文化局長陳佳君說，圖書館的建築由戴育澤建築師操刀設計，如東勢文化休閒山丘一般的建築外觀完美地融入東勢的山景地貌，外觀的階梯錯落，可成為居民日常活動休憩的場所。

而館內空間則以白色為基調，並穿插溫暖色塊，配合自然光影營造舒適的閱讀氛圍，豐富閱讀時光。實木檜木桌椅則呼應東勢的歷史與自然風貌，書香與檜木香氣交織在一起，增添了閱讀的溫度與深度。一樓通往二樓還設計了階梯閱讀平台，作為可靈活運用的全齡閱讀區。陳佳君局長特別推薦樹與樹洞造型的一樓兒童閱覽區、親子共讀區及說故事區，讓孩子擁有宛若小型遊樂場般的秘密基地，親子能輕鬆共享閱讀時光。

兒童閱覽區、親子共讀區及說故事區，以樹與樹洞造型為概念，宛若孩子們的秘密基地。

許良宇圖書館是一座充滿愛與溫度的文化地標，不僅是紀念許良宇的象徵，更是社區的知識寶庫。它是東勢民眾可以輕鬆走進的書房與客廳，這座圖書館即將串連不同年齡層，為山城帶來源源不絕的文化與知識。

一樓通往二樓還設計了階梯閱讀平台，作為可靈活運用的全齡閱讀區。

生命有限而知識永恆，完工後的許良宇圖書館，其屋突與天窗散發出的溫暖燈光，將成為點亮東勢孩子的啟蒙之光，也讓愛與知識的長流在山城中持續流淌，陪伴每一代人，讓愛永遠延續。