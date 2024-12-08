跨年不想人擠人？ 海線璀璨夜景 浪漫迎新年

【撰文｜張名榕、攝影｜莊震烽、江茗洋、圖片提供｜傑森／旅行履行中】

汽車沿著藍色公路緩緩下行，遠遠望去，一盞盞燈火猶如串連的藍寶石項鍊，在漆黑夜色中閃閃發亮，浪漫神秘的景致，吸引遊客前來一探究竟，行車途中還能眺望台中市華麗絢爛，令人屏息的夜景，使藍色公路成為攝影迷必訪之地，也是熱戀情侶首選的約會景點。

藍色公路 望高寮公園

台版函館美不勝收

「藍色公路」本名華南路，是遊園路通往望高寮的一條岔路，馬路隨著地勢坡度呈現上下起伏的波浪狀，成為自行車友喜愛造訪的練車場地，後來又因獨特的藍色燈飾與絕美夜景爆紅。其實，傍晚路燈未開時的藍色公路，也非常適合賞夕陽，漫天紅霞籠罩大地的風景，浪漫滿分。

鄰近的「望高寮夜景公園」，是台中首座以夜景為主題的公園，有台版函館的美稱，從大肚台地往下俯瞰，台中市區與港區美景，山、海、城市百態盡收眼底，遊客可以在寬敞的廣場平台隨意坐下，抬頭仰望滿天星空，或是沿著觀景廊道散步，賞景談心，還能與心型意象裝置藝術合影，留下美麗的紀念照。

從望高寮看出去的璀璨夜景，讓此處獲得台版函館之美稱。

月老廟 九天之樹

私房秘境賞夢幻絕景

位於台中大雅與沙鹿交界的大肚山「月老廟夜景」，是在地人口耳相傳的私藏秘境，放眼望去是海天一線美景，遠方海面有航行的船隻，台中港、三井Outlet、火力發電廠、高美濕地等地標盡收眼底，與穿梭的車流、光亮的建築，構成一幅海線獨有的風光，由於附近光害稀少，天氣好的夜晚，滿天星斗彷彿落在眼前，簡直是夢幻絕景。

鄰近月老廟夜景，還有一處被稱為「九天夕陽之樹」的著名景點，位於通往九天黑森林的路旁，一棵大樹獨自佇立在曠野之間，孤獨身影令人印象深刻。夕陽西下時，在一望無際的寬廣視野中，昂然挺立的大樹，映襯著滿天紅、黃、橙、紫交錯的霞光，氛圍神秘又迷人，是IG知名的打卡熱點，也有不少人會耐心等待黑夜降臨，欣賞萬家燈火與大樹光影交織的美景。

燦爛的夜景與獨自佇立的九天夕陽之樹，形成一幅氛圍神秘的美景。

每逢週末假日，有許多遊客前來朝聖月老廟與九天之樹，因景點位置較偏僻，加上道路狹窄蜿蜒，提醒觀景民眾會車時須留意其他車輛與行人安全，夜晚出遊也需準備禦寒衣物，不破壞賞美景的好心情。

慈暉亭 賞車流

光之河點亮清水夜空

海線美景數不完，位於沙鹿與清水交界，坐落於翠綠大草原制高點的「慈暉亭」，放眼望去視野開闊，海線美景一覽無遺。內行的遊客會在傍晚前來，趁著晴朗天氣，遠眺遠方高美濕地的風力發電機，坐在涼亭中吹著清涼微風，欣賞純白風車慢慢旋轉，享受快意好時光。

從慈暉亭望出去，蜿蜒的S型閃亮光之河，美不勝收。

入夜後，高架道路上不間斷的車流，蜿蜒成S型的閃亮光之河，後方清水市區的萬家燈火逐漸亮起，搭配璀璨迷人的滿天星光，形成一幅難得的絕美景致。提醒遊客，前往慈暉亭的道路較昏暗窄小，行車留意安全，快樂出門平安回家，讓美好回憶伴隨你，一起開心迎接2025年。