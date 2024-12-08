閃耀耶誕季 點亮台中慶典之城

【撰文｜張名榕、圖片提供｜台中市政府】

身為全台知名的慶典之城，每年耶誕至跨年期間，台中都會湧入數以萬計的觀光客，前來感受滿城歡樂的節慶氣氛，為城市帶來滿滿活力。台中耶誕嘉年華、台中好聖誕及山谷燈光節等精彩活動輪番上陣，熱愛過節氛圍的你，絕對要來趟台中，體驗慶典之城的獨特魅力！

《怪獸電力公司》來放電 全台唯一「毛怪造型耶誕樹」

萬眾矚目的台中耶誕嘉年華，繼去年邀請LINE FRIENDS熊大、兔兔等角色擔任嘉賓，成功引爆話題後，今年以「台中好甜，耶誕來電」為主題，以迪士尼人氣動畫「怪獸電力公司」為主題，活潑又可愛的毛怪蘇利文（Sulley）、大眼仔麥克‧華斯基（Mike）、阿布（Boo）造型燈飾與民眾歡慶佳節，舊台中火車站前廣場、柳川展區都能找到這些造景，令人期待萬分！

台中耶誕嘉年華，今年以「台中好甜，耶誕來電」為主題，處處可見迪士尼人氣動畫「怪獸電力公司」角色造型燈飾的身影（設計稿僅示意，以現場燈飾為主）。

嘉年華最大亮點是全台唯一的「毛怪造型耶誕樹」，位於舊火車站前廣場，高達16公尺的藍色絨毛大樹，頂端長出可愛的雙角造型，絕對是全台灣最毛、最怪的耶誕樹，下方的裝飾也蘊藏驚喜，有掛著聖誕燈串的大眼仔，以及身穿怪獸裝，模樣俏皮的阿布造型燈飾，氛圍溫馨又療癒。

以「毛怪」為設計概念的耶誕樹，樹頂長出可愛的雙角造型，十分逗趣可愛（設計稿僅示意，以現場燈飾為主）。

七大甜蜜打卡點 遊柳川找驚喜

耶誕嘉年華特地規劃七大甜蜜打卡熱點，柳川主舞台的「幸福發電廠」有毛怪、大眼仔、阿布等角色燈飾現身舞台同歡，搭配繽紛燈光秀演出，讓觀眾有如置身電影場景，也象徵《怪獸電力公司》為大家帶來滿滿溫暖能量，

表演時間自12月13日至1月1日，每天下午5點半至9點半，每半小時一場，適合闔家大小共賞。

「歡樂佈告欄」由毛怪和大眼仔手持耶誕禮物的造景獻上佳節祝福；「耶誕怪樂」重現電影海報經典畫面，三位主角打開神奇傳送門的場景，進入耶誕會場帶來驚喜；「怪怪舞動」有三位怪獸大學OK社社員與民眾打招呼的造景；「歡樂噴泉」則會見到怪獸大學K教授（Professor Knight）的身影；「怪愛超甜」有萬事OK社的史乖寶(Squibbles)的母親(Sherri)，以及雙頭連體怪物泰瑞與泰瑞（Terri and Terry）的造景，在柳川和人們一起享受甜蜜耶誕時光；民權路與柳川西路的「來電舞廳」則看得到毛怪、大眼仔主題燈飾精彩的尬舞大對決！

有別於柳川的熱鬧氛圍，綠川則以璀璨華麗的燈飾大秀魔幻之美，「耶誕樂章」、「薰衣草園」、「奇幻森林」、「櫻花光廊」、「月光情緣」、「星光戀曲」六大區各有特色，顏色多彩的麋鹿、音符、星星、月亮等造型燈飾，在河畔及水面靜靜發光，展現浪漫寧靜的樣貌。

華麗的燈飾閃耀綠川，讓夜晚充滿浪漫的節慶氣氛。

逛市集買好物 台中好聖誕熱鬧登場

愛逛街的民眾有福了！耶誕嘉年華在舊火車站前廣場的「好樣市集」，有多達123組琳瑯滿目的攤位，徹底滿足購物需求，市集開放時間為12月13日至明年1月1日，平日下午5時至晚間10時，假日則提早至下午2時開攤，週五及週末有泡泡秀、腹語魔術秀、小丑雜耍互動魔術秀、扯鈴秀等表演，陪大家歡度佳節。

此外，以「台中亮起來」為主題的「台中好聖誕」，自12月22日起連續3天，在市民廣場盛大登場，每日除了有美味小吃、文創小物、手作飾品、在地特產等70個豐富好逛市集攤位，22日也設有耶誕親子遊戲站等活動，享受家庭時光；22及24日晚間則有精彩的音樂舞蹈晚會，陪伴民眾度過美好夜晚，24日更搭配歡樂報佳音活動，耶誕氛圍滿滿。

星月共璀璨 山谷燈光節綻光芒

台中山線年末盛事，參山國家風景區管理處舉辦的「2024山谷燈光節」，以浪漫燈飾點亮谷關與梨山風景區，自11月28日開跑，一路閃耀到明年1月12日。山谷燈光節今年再度打造全台最高海拔「雲端上的耶誕樹」，將梨山賓館前，高達28公尺的兩棵雪松妝點得光彩奪目，在夜色中閃閃發光，搭配半小時一場的音樂燈光秀，浪漫滿分。

山谷燈光節融入在地觀光元素，並以光環境串連週邊場域，創造出浪漫的旅遊軸帶，梨山燈區包括梨山賓館、遊客中心周邊、景觀台與福壽山農場，分別以「童話聖誕村」、「漫天星斗」、「魔法雪花」、「璀璨再現」、「美麗的守護」、「幸福梨山」等多元主題，點亮山谷熠熠生輝。

每年台中山線最令人期待的耶誕活動就是「山谷燈光節」，以閃耀燈飾點亮谷關與梨山！

谷關公園主燈區則以「白雪聖誕村」為主題，造型雪屋、耶誕樹與麋鹿搭配地燈，營造溫馨佳節氛圍，步行在谷關大街時，還能欣賞「山間星語」、「森林步道」主題燈飾，週末更有移動燈飾「快閃」展出，趣味性十足，遊客千萬別錯過。