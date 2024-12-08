一站式創業服務 讓夢想落地生根 青創圓夢 在地品牌發光！

【撰文｜邱璟綾、圖片提供｜迴味美好、晴織雨舞手創生活、妮珂森咖啡niksen coffee】

創業是一條特別辛苦的路，有市府陪伴，讓年輕人不必單打獨鬥。」市長盧秀燕表示，台中持續推動富市政策，引入投資、創造消費，並提供優質創業環境，使青年創業比例逐年攀升，因此市府整合相關資源，推出青年一站式創業服務，透過專人輔導、培力課程，陪伴青年勇敢走出自己的路。

一站式創業服務 助青年在台中圓夢

台中市政府勞工局設立的「青年一站式創業服務站」，提供創業諮詢、一對一顧問輔導及資源轉介等服務，今年度透過10場創業培力課程、3場創業媒合會與5場創業小聚等活動，以陪伴與交流，協助創業者站穩腳步。

勞工局長林淑媛表示，服務站截至今年10月已為384人次提供創業諮詢、輔導及資源轉介並成功舉辦12場「好樣市集」，為青年搭建放手一搏的舞台，透過市集獲得學習、交流與展售的機會。

林局長表示，「相較於開店，市集門檻較低，適合青創團隊測試市場反應」，透過與消費者互動的過程，逐漸提升產品與服務的成熟度，而勞工局也會從旁觀察創業者需求，提供個別化創業輔導。

對創業或市集有興趣者可至FB搜尋「勞動in台中摘星基地 青年一站式創業服務站x好樣市集」；若想了解更多創業資訊、課程或案例，亦可至「台中市青年一站式創業入口網」(https://www.tcdream.taichung.gov.tw/)，或致電(04)2229-1785，由專人提供服務。

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「迴味美好」 讓家鄉味唇齒留香

「在台中，青年創業不是夢想，更不是口號。」林局長舉例，20多歲的賴姿君與陳品學攜手創立「迴味美好」品牌，希望客人品嘗滷味小食，也「迴味」人生中的美好點滴。

青年一站式創業服務提供了培力課程資源，也讓迴味美好從好樣市集出發，累積不少忠實顧客。

由於賴姿君的父親在太平開麵攤，擅長製作傳統而樸實的台式滷味，他們師承長輩並加以改良，研發不沾醬也好吃的冷滷味。兩人初期為小量試賣，直到去年7月辭去正職工作全心投入，並透過好樣市集累積顧客忠誠度。

迴味美好主要販售各種不沾醬也好吃的冷滷味。

「為了從攤商擴大成品牌，我們持續參加創業課程，累積行銷、商標知識。」陳品學表示，在顧問輔導下，創業之路走得比預期更穩健踏實，而他們也在2023年10月順利進駐第六市場實體店面，其中招牌醬汁米血不僅獲得台中市青年創業品牌特色標章，迴味美好也在今年入圍「2025第16屆台中市十大伴手禮」，進入下一階段民眾票選，與其他入圍店家共同角逐明年度台中十大伴手禮寶座！

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「妮珂森咖啡 niksen coffee」 讓在地咖啡再次飄香

勞工局的青創服務，甚至擴及每一位渴望在台中造夢的青年。來自南投國姓鄉的姚琍鈞，以「妮珂森咖啡 niksen coffee」為品牌，透過好樣市集累積經驗，推廣本土精品咖啡豆。

「妮珂森咖啡 niksen coffee」透過好樣市集累積經驗，推廣本土精品咖啡豆。

姚琍鈞表示，務農的父母經歷921大地震，靠種植咖啡再次振作，而她大學畢業後也前往紐澳學習烘豆與拉花，並在去年成立品牌，以荷蘭的放空藝術niksen為理念，希望喝到咖啡的人，都能放下手機，珍惜眼前的好時光。

取得全國咖啡烘焙賽優勝的妮珂森咖啡，透過好樣市集讓開設實體店面的夢想一步步實現。

「好樣市集會避免同質性高的攤商互相競爭，再加上客群大多為具有消費力並願意支持新品牌的年輕家庭，真的很適合創業者起步。」姚琍鈞回想，青年一站式創業服務站以及好樣市集，給予她在創業初始極大的助力，而她也一面厚植實力，取得全國咖啡烘焙賽優勝；同時在專家協助下制定行銷策略、籌備實體店面，一步步讓夢想落地生根。

妮珂森咖啡致力於推廣本土精品咖啡豆。

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「晴織雨舞手創生活」 全職媽媽勇敢出發

另一方面，忙於家庭的全職媽媽也能透過「摘星青年、築夢台中」計畫，努力打造兼顧家庭與自我實現的人生。「晴織雨舞手創生活」創辦人林怡潔，專精於手作布藝與課程教學，也擅長研製天然茶飲，經勞工局輔導後，今年10月在光復新村青創基地擁有一座實體店面。

從市集擺攤開始，林怡潔表示，青年一站式創業服務讓全職媽媽也有實現創業夢想的機會。

「布藝原先只是育兒生活的舒壓方式，但這項小小的興趣，跟著孩子一起長大成為夢想。」林怡潔笑說，她趁育兒空檔參與創業課程，抓緊每一次擺攤機會，調整銷售與行銷策略，甚至透過創業媒合會，和其他創業者分享自己的故事。

「晴織雨舞手創生活」創辦人林怡潔，專精於手作布藝與課程教學，也擅長研製天然茶飲，經勞工局輔導後，今年10月在光復新村青創基地擁有一座實體店面。

林怡潔柔軟而堅定地說，「不論晴天雨天，妳都能創造自己想要的生活。」許多人會在日復一日的育兒過程迷失自己，她希望用自己的例子，鼓勵更多媽媽勇敢築夢，打造理想人生。

在台中市青年一站式創業服務站協助下申請「摘星青年、築夢台中」計畫，晴織雨舞手創生活於光復新村青創基地開設店面，專營手作布藝與教學。

「台中市青年一站式創業服務站」設立以來，成功扶植無數青年孵育夢想，讓他們大膽造夢、勇敢去說、堅持去做，這些勇於實踐的夢想家，不僅為城市注入活水，也將在台中留下更多動人的創業故事。